Babiš ve vládě, to nesmíme dopustit, říká volební lídr ČSSD Zaorálek

Nedávno jste měl bouračku a musel být ošetřen v nemocnici. Jak se teď cítíte?

Jako znovuzrozený. Po určitou dobu jsem nevěděl, co se stalo, jak je to vážné a jestli to náhodou celé neskončilo. Teď už jsem absolutně zdravý.

Po nehodě jste řekl, že jste myslel na Trockého. Proč zrovna na něj? Většina lidí v takové chvíli myslí na své nejbližší.

Nešlo o Trockého. Nahmatal jsem si díru v hlavě, která mi připadala hluboká, a neuměl jsem ji zastavit. Pamatoval jsem si, že Trockij dostal cepínem do hlavy, šest hodin se ještě hýbal, ale do 24 hodin byl mrtvý. Nemyslel jsem na Trockého, ale na to, že když teď můžu hýbat rukama a nohama, neznamená, že jimi budu hýbat ještě za chvilku.

Možná jste riskoval novou přezdívku. Říká se vám taky Zao, vaši odpůrci někdy říkají Zao-ce-tung, teď vám mohli říkat Trockij, ale podle vašeho nového volebního spotu možná už i Forrest Gump (viz zde).

Zao mi říkali, už když mi bylo dvanáct. To ještě asi nemělo s Mao Ce Tungem nic společného. A Forrest Gump? To už se mi stalo. Šel jsem kolem břehu rybníka a malé dítě volalo na maminku: „Podívej, kdo to je. To je Forrest Gump.“ (smích)

Rozhovory s lídry Před volbami přijali nabídku iDNES.cz k předvolebním rozhovorům lídři ČSSD Lubomír Zaorálek, hnutí ANO Andrej Babiš (rozhovor najdete zde), TOP 09 Miroslav Kalousek (rozhovor zde), ODS Petr Fiala (rozhovor zde), KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a Pirátů Ivan Bartoš (rozhovor s ním najdete zde). Předseda KSČM Vojtěch Filip si čas pro iDNES.cz nenašel a lídr hnutí SPD Tomio Okamura, ač tvrdí, že nedostává v médiích prostor, nabídku iDNES.cz na rozhovor odmítl.



A kam tedy tak jako Forrest Gump „poběžíte“ po volbách?

Poběžím nejdřív do Lidového domu.

A potom do Strakovky? Chcete být i po volbách ministrem zahraničí nebo premiérem?

To se uvidí. Po volbách budu poslanec a to další se bude odvíjet od toho, jaká bude pozice sociální demokracie.

Andrej Babiš o vás říká, řekl to nejen v rozhovoru mně, ale i v dalších rozhovorech, že si na vládě místo sledování agendy čtete Financial Times nebo americké noviny. Je jednání vlády opravdu taková nuda?

Čtu New York Times, ale to je moje práce. On mě Andrej Babiš vždycky překvapí tím, když mi něco vyčítá. Jako když mi vyčetl, že jsem zakládal Občanské fórum v Ostravě. To jsem taky nepochopil, v čem byla ta chyba. Čtu ty noviny, protože si myslím, že bych je měl číst a dokonce na vládě po mě chtějí, abych podával zprávy o aktuálním dění. A pak taky někteří ministři mluví dlouho, ta vláda trvá řadu hodin...

Řešit, zda opakujeme současnou koalici, je zbytečné

Dovedete si představit, i když síla stran bude jiná, že by po volbách pokračovala trojkoalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL? Je to vyloučené?

To jsou zbytečné úvahy. Začne nové volební období a v něm je několik základních témat. Mně jde především o to, kdo bude ochoten zvednout témata, která já pokládám za klíčová. Pro mě je zásadní, že země se ocitá v nebezpečné pasti nízkých příjmů a jestliže v tom zůstane, bude úpadek. Tomu musí příští vláda čelit. Musíme podporovat, aby se prodávala stopadesátiletá průmyslová tradice země a vzdělanost, která tady je.

Premiér Bohuslav Sobotka říkal už loni koncem roku novinářům, že byste šli těžko do vlády z pozice slabšího partnera hnutí ANO, a než jít do koalice se stranami jako TOP 09 nebo ODS, tak radši do opozice. Vidíte to podobně?

Pro mě je klíčové prosazovat program a aby hlasy byly co nejlépe zúročeny. Opozice je jakoby férové řešení, ale taky v něčem pohodlné. To taky znamená, že pak nic neuděláte. Musíte vždy zvažovat, co dokážete prosadit a na tohle vám nikdy nemůžu dát předem jednoznačnou odpověď. Pro mě jsou ty varianty otevřené.



V programu pana Kalouska jsou hrůzostrašné věci

Tak to vezměme prakticky. Všude máte inzeráty, že nepřipustíte placené zdravotnictví, návrat poplatků u lékaře třeba. Pokud budete chtít sestavovat vládu bez Andreje Babiše a ANO, budete se muset domluvit i s TOP 09, která otevřeně říká o zdravotnictví opak (rozhovor s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem zde). Je pro vás spojenectví proti Andreji Babišovi větší hodnotou než to, aby byly vráceny poplatky do zdravotnictví?

Není. Pro mě je nejvyšší hodnota to, že jsem schopen realizovat politiku, o které mluvím. Máme tu predikci hospodářského růstu, to je ideální, aby se zvyšovaly platy a zpevňovala koruna. A další věc, která je pro mě klíčová, je - žádné poplatky, žádné nadstandardy. Nechceme dopustit, aby tu bylo jedno zdravotnictví pro vyvolené a druhé pro ten zbytek. Nechceme, aby se takto štíplo školství, penze, aby se do toho pustil byznys a začal z toho rvát kusy. Když se podívám na program pana Kalouska, tam jsou úplně hrůzostrašné věci. On chce z rozpočtu vyrazit 150 miliard tím, že údajně sníží daně, aby pak přišel s tím, co my víme, že ty systémy potřebuje privatizovat, protože na ně nemá peníze.

Zpět k vám. Špičky ČSSD, včetně vás, pochodovaly v neděli Prahou za vyšší mzdy (více zde). Přitom jste byli přes tři a půl roku ve vládě, mohli jste ovlivňovat výši daní a odvodů, mohli jste dělat různé věci, aby i soukromé firmy platily lidem více peněz. Nepřipadá vám to směšné? Šli jste protestovat sami proti sobě?

Ne. My jsme to přece už dělali. Zvýšili jsme minimální mzdu, teď až na 12 200 korun. Tím zároveň zvyšujete zaručené mzdy v řadě oblastí. Zároveň jsme také zvyšovali platy. Pro učitele jsme prosadili rekordní rozpočet na rok 2017 a teď znovu to děláme pro rok 2018. Použili jsme mocné páky, abychom tlačili platy nahoru. A proč říkáme, že s tím jdeme teď? Navzdory tomu, co jsme udělali, potřebujeme, aby jedno z hlavních témat příští vlády bylo, že tato politika neskončí s touto vládou. Jsme stále na třetině mezd bohatších sousedů. A aby to nebyla jen událost pražská, v úterý děláme podobnou akci v Bohumíně.

Dovedete si představit, že byste vy osobně nebo vaše ČSSD seděla ve vládě s obviněným Andrejem Babišem?

Neumím. Věřím, že to je něco, co nemůžeme dopustit. To by nás poškodilo vevnitř i navenek.

A vláda s ANO bez Andreje Babiše by možná byla?

Skoro u všech subjektů jsme připraveni po volbách jednat o tom, do jaké míry jsou schopny akceptovat to, s čím jsme do těch voleb šli. Říkáme to naprosto vážně.

Neumím si představit, že prezident zastaví Babišovu kauzu

Napadlo vás, že by prezident Zeman po volbách mohl tu Babišovu kauzu zastavit? Usiluje o to, aby ANO proti němu nepostavilo protikandidáta.

Opravte mě, jestli se mýlím. Ale já mám v hlavě, že Miloš Zeman řekl, že tohle neudělá.

Prezident Zeman také mnohokrát řekl, a i já jsem od něj tu větu slyšel - „Pane redaktore, jen blbec nemění své názory“...

Nedělejte z Miloše Zemana Brigitte Bardotovou. Jestliže řekl, že to neudělá, já bych mu s dovolením důvěřoval, že to neudělá. Vždycky musíte věřit, že dotyčný tentokrát slovo dodrží.

Jaký je teď vztah ČSSD k Miloši Zemanovi? On od té doby, kdy ho vaše strana pomohla v prezidentské volbě v roce 2003 potopit, dost tvrdě bojoval proti všem svým nástupcům v čele ČSSD. Není řešením, abyste se od Zemana úplně odstřihli, zejména když se podle premiéra Sobotky posunul k nacionálnímu konzervatismu a je schopen říkat takové věci, jako že se Ukrajina má smířit s tím, že byla okradena o Krym a má to s Ruskem „zobchodovat“?

Určitý problém v sociální demokracii byl, že se příliš ohlížela na to, co si myslí Miloš Zeman. To si myslím, že se už dnes změnilo a že si dokážeme říci, v čem se neshodneme. Dnes, když se setkám se sociálními demokraty a řeknu jim, v čem jsme se neshodli, nikdo už mi neřekne, že to je chyba a že bychom měli něco akceptovat, protože si to myslí Miloš Zeman.

Přejete si, aby se stal znovu prezidentem, nebo je vám to jedno?

A stojí tady nějaký kandidát o podporu nějaké politické strany? Požádal jsem už v červnu sociální demokraty, aby odložili své názory na to, abychom se tím zabývali až po volbách, aby nás to rozdělovalo. Jsem vděčný, že to ČSSD drží.

Nejsem krkavčí otec, myslím na své děti

ČSSD zrušila v končící vládě druhý důchodový pilíř. Čekal jsem, že přijdete s nějakou vlastní variantou, což se nestalo. Vy sám máte tři děti, nepochybně i nějaká vnoučata. Napadlo vás někdy, z čeho budou mít vaši blízcí, hlavně ti, kteří ještě někde tlačí kačera, financovány důchody?

Ale já přece nejsem krkavčí otec, abych nemyslel na své děti! Vy mi to říkáte, jako byste myslel, že chci, aby někde jedly z korýtka, nebo co? (hodně zvýšeným hlasem - pozn. autora)

Ptám se, jestli máte vymyšlenou penzijní reformu. Nebo žádná není zapotřebí?

Vy vlastně říkáte, že každý, kdo to myslí dobře se svými dětmi, pro ně musí mít vymyšlenou penzijní reformu. Německo má stejně průběžný systém jako Česká republika, má ještě horší demografickou situaci výhledově a nezdá se mi, že by Němci byli národ, který obětuje svoje děti. Když budeme mít dobrou ekonomiku, tak my jsme přece předvedli názorně, že jsme schopni snižovat deficit penzijního účtu a zároveň zvyšovat penze.

ČSSD se profiluje hodně jako proevropská strana. Jste si jist, že jsou takoví i vaši voliči a podporovatelé?

Dnes i voliči ČSSD chtějí bezpečnost země a prosperitu. Kamkoli přijedu, nenarazil jsem na nesouhlas, když jim řeknu, že chceme-li garantovat prosperitu a bezpečnost země, tak je to spojeno s architekturou institucí, ve kterých jsme, a to je Evropská unie a NATO. Jestliže si chce někdo vzít na triko, že ohrozí naši účast tam, tak ohrozí i naši bezpečnost.

Nevidím nutnost teď vstupovat do eura

Jedna věc je bezpečnost, druhá je euro. Jako strana dlouhodobě podporujete přijetí eura, alespoň vedení strany. Nejsem si jist, že by veřejnost úplně hořela nadšením z eura.

Ale já taky ne. Nehořím nadšením nad tím, co tady občas slyším, že ausgerechnet teď musíme do eura vstoupit. To prostě pravda není. Celá eurozóna je v procesu určité výstavby, a právě proto, že je ve vývoji, nevidím nutnost do toho vstupovat.

Příští vláda nemusí říci, kdy chceme euro přijmout?

Moje pozice je taková, že Česká republika by dnes měla zpevňovat korunu a zvyšovat mzdy. To dá šanci, aby přístup k euru byl hladší. Ekonomika má šanci růst. Když tři, pět let porosteme a budeme zpevňovat korunu, tak bude lepší situace než teď. Nikdo nás nehoní, abychom teď vstupovali.

Jedna otázka k daním. Jste strana, která prosazuje progresivní zdanění. Slibujete také sektorovou daň pro banky. Co byste řekl na námitku, že banky pak své vyšší odvody státu přenesou na své klienty?

To je velmi povrchní úvaha. Banky jsou v konkurenčním prostředí. A my těm malým, středním bankám chceme naopak pomoci. Zdanit víc jen ty největší, které mají nepřiměřené zisky. Ony jen tak neodejdou. Jen ty nepřiměřené zisky budou o něco menší.

Sváděli jsme bitvy o penze a smetanu slízl někdo jiný

Čemu přičítáte zvyšující se zájem voličů o různá protestní uskupení, dříve Věci veřejné, pak ANO, teď ještě SPD a Piráty?

Ale to je všude. Je to něco, co se k nám přelévá odjinud. Čelili jsme teď některým věcem, jako byla velká ekonomická krize, migrační krize... Na to reagovaly Spojené státy, Evropa. Ale ta reakce byla pomalá a lidé na ni doplatili. Ukázalo se, že politické špičky nejsou schopny reagovat efektivně, rychle, ochránit lidi. To je jeden důležitý faktor.

A proto podle vás padá i sociální demokracie, že si ji lidé zařadili mezi elity, které nejsou schopny řešit efektivně jejich problémy?

Nám se stalo to, že jsme si mysleli, že když budeme dělat, co jsme slíbili...

Rozdávat všem peníze...

Víte, když zvýším příjmy, když dám lidem vyšší penze, tak tím pumpuji peníze do ekonomiky.

Ale lidé to, jak vidět, úplně neoceňují.

Protože se to shazuje takovými výroky, že rozdáváme peníze. Ve skutečnosti jde o to, že když zvyšujeme příjmy, pomáháme, aby země nebyla závislá jen na exportu. Počkejme na ty volby. Pro mě je radost, že je u nás nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, že země roste rekordním způsobem, že jsme dali rekordní peníze učitelům. Co si uvědomuji po čtyřech letech ve vládě, je to, že politik musí ty věci nejenom dělat, ale i vysvětlovat. Neustále mluvit s lidmi. Sváděli jsme v koalici bitvy o penze, o zvyšování příjmů, ale smetanu slízl někdo úplně jiný.

Jaká je pro vás hranice volebního úspěchu a neúspěchu?

Úspěch je to, že o vás pět lidí napíše, že jste úspěšný. Pro mě bude úspěch, když ČSSD řekne, že to byla dobrá práce. Kolik to bude, to já nevím. Po volbách to lidé zhodnotí, co jsme udělali a kam jsme to dotáhli. To je podstatné, ne moje odhady a čísla. Můj cíl je, aby se prosadila co největší porce programu, se kterým jezdím po této zemi.

Testování spolupráce ANO, KSČM, SPD? Nevidím jim do hlavy

Proč váš kolega, ministr průmyslu Jiří Havlíček, nepočkal? Bylo opravdu nutné, aby podepsal memorandum o lithiu s firmou EMH (více zde)?

Pravděpodobně chtěl odpovědět těm, kteří pochybovali. Byl přesvědčen, že zastaví tu debatu, jak to, že lithium není pod kontrolou státu. Chtěl udělat memorandum, kde řekneme, že nebudeme čekat, dohodneme se s někým, kdo má povolení od roku 2010, kdo souhlasí, že stát na tom bude participovat.



Nemyslíte si, že podpis toho memoranda může ještě „pomoci“ utopit ČSSD ve volbách?

To všechno záleží na tom, že člověk musí obhájit to, co dělá. Jsem přesvědčen, že memorandum bylo vedeno dobrými úmysly, že navazovalo na jednání tripartity, kde zaznělo, že stát má postupovat rychle, podle zákona, aby zpracování lithia bylo v České republice.

Vnímáte mimořádnou schůzi kvůli lithiu svolanou poslanci KSČM, SPD a hnutí ANO i jako testování možné povolební spolupráce, i když Andrej Babiš říká, že s komunisty a s SPD do vlády nepůjde?

Všechno je možné. Nevidím jim do hlavy. Pro mě je to nešťastné, protože místo toho, abychom se bavili o věcech, které mi připadají důležité a zásadní, tak se udělala bublina lithia, protože si někdo vyhodnotil, že tohle je z marketingového hlediska téma, které zabere.

Zejména pravicoví politici dávají najevo, že v těchto volbách se hraje o to, zda ANO spolu s protisystémovými stranami KSČM a hnutím SPD Tomia Okamury bude mít 101 a více křesel, nebo ne. Souhlasíte s tím? A může to ovlivnit chování jiných stran, které teď deklarují, že s Babišem do vlády nepůjdou, aby změnily svůj názor, jen aby nepustily k moci komunisty a Okamuru?

Pro mě jde o to, jestli se ocitneme v pasti země, která si zadělává na úpadek, pokud nezmění svou politiku v příjmech...

Vy prostě o té mocenské aritmetice nechcete mluvit.

Ne, protože tady každý uvažuje o mocenské aritmetice místo toho, abychom se zabývali tím, co rozhodne, jestli ta země bude zítra upadat, nebo poroste. Pro mě je také důležité, aby pokračovalo zahraničněpolitické směřování země a aby se neoslabovaly kontrolní principy vůči těm, kteří zrovna vládnou. Základní debata měla být o tom, že někdo ohrožuje tuto zemi, když například říká, že agentury by měly zrychlit dovážení zahraničních pracovníků do země, nebo říká, že si máme vzít příklad z Polska, které má milion pracovníků z Ukrajiny. Tady je vidět, že se do politiky tlačí byznys, který tu prosazuje svoje zájmy. Podle mě tyto volby jsou o tom, aby se neprosadil politický byznys, který vidím ve výrocích pana Babiše, stejně jako ho vidím u pana Okamury.