Starostové odmítnou nabídku lidovců. Do voleb ale jít chtějí i sami

Hnutí STAN se ale nechystá vypovědět koaliční smlouvu s lidovci, o ničem takovém se na jednání celostátního výboru hnutí Starostové a nezávislí hlasovat ani nebude.

Nic takového není v plánu podle Gazdíka, ani podle místopředsedkyně hnutí a poslankyně Věry Kovářové, ani podle libereckého hejtmana Martina Půty. „Nebudeme si tu hrát jako děti na to, kdo má Černého Petra,“ řekl iDNES.cz Půta. Koaliční spolupráce bude ukončena tak, že koalici vypoví lidovci a stvrdí to, co už fakticky udělali, když dali neakceptovatelnou nabídku, nebo že si předsedové obou uskupení podají ruku a přátelsky se rozejdou. „Koaliční smlouva jen jedné strany je nesmysl,“ řekl poslanec Jan Farský.

„Většina našich krajských organizacích se kloní k tomu, abychom kandidovali samostatně,“ řekl Gazdík. Hodinu po poledni si to potvrdí předsednictvo STAN a poté postup stvrdí celostátní výbor hnutí.



První místopředseda hnutí Vít Rakušan označil ukončení koalice spíše za technickou věc. „My se jen vyjádříme k nabídce lidovců,“ uvedl. A také on je stoupencem jít do voleb, i když lidovci od koalice, která by musela překročit 10 procent, aby se dostala do Sněmovny, couvli.

Podle původní dohody mezi KDU-ČSL a hnutím STAN měli mít lidovci osm lídrů a Starostové a nezávislí šest. Gazdík měl vést kandidátku v Praze, místo něj bude v čele pražské lidovecké kandidátky ministr kultury Daniel Herman. Sám Gazdík iDNES.cz řekl, že sám ještě neví, kde bude kandidovat, zda ve svém domovském Zlínském kraji, nebo v Praze. „Sám sebe řeším až nakonec,“ uvedl.

K pokračování koaličního projektu vyzvala desítka regionálních stran a hnutí, které s lidovci a STAN v dubnu podepsaly smlouvu o spolupráci. „V případě, že KDU-ČSL bude trvat na svých nových požadavcích, jsou naši kandidáti připraveni podpořit samostatnou kandidaturu Starostů a nezávislých,“ uvedla předsedkyně SNK ED Zdeňka Marková.

Širší vedení KDU-ČSL vyzvalo STAN ke změně spolupráce minulý týden. „Nechceme riskovat, aby tu byla vláda jedné strany. Tohle je sázka na jistotu,“ řekl po jednání celostátního výboru předseda lidovců Pavel Bělobrádek (více zde).

Lidovci se lekli toho, že podle většiny průzkumů se podpora koalice se STAN nedostávala přes 10 procent, a tak raději couvli, než aby riskovali, že se do Sněmovny vůbec nedostanou.

Rozchod koalice bude znamenat pro obě strany, že odepíšou část nákladů, které už vynaložily na kampaň, za výrobu billboardů, nového loga či spot s Gazdíkem a s Bělobrádkem ve skautském stylu.