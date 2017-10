Babiš: Nechci jít s komunisty a Okamurou. Takže to vypadá na opozici

Od října byl spuštěn projekt účtenkové loterie k EET. Počítáte s tím, že vy sám nebo vaše rodina budete také sbírat účtenky a účastnit se té loterie?

Já určitě ne. Do obchodu nechodím. A i kdybych chodil, tak určitě ne.

Řeknete svým blízkým doma, aby to ani náhodou nedělali? Protože představte si, že by v té loterii vaše manželka vyhrála auto, asi byste nikdy nikomu nevysvětlil, že to je náhoda.

Ano, to určitě. To jí samozřejmě mohu říct, to mě ještě nenapadlo. Ale díky za upozornění.

Hnutí STAN chce pozastavit účtenkovou loterii, protože součástí DIČ na účtenkách je rodné číslo podnikatele (více zde).

Ale DIČ je tam dlouho. Diskutovali jsme o tom už na začátku a pokud vím, Finanční správa uvažovala, že to změní.

I kvůli EET chceme snižovat daně, u potravin i točeného piva

Mimochodem, stále ještě počítáte, že se spustí i třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb?

Většina lidí to podporuje a sami podnikatelé to zvolili jako druhý nejlepší zákon roku. Funguje to, vybírá se podstatně více daní.

Ale určitě jste se také musel potkat se spoustou lidí, i drobných živnostníků, kteří to velice kritizují.

My jsme to i kvůli reakci trhu a venkova upravovali, takže činnosti, které nejsou ziskové, do toho nepatří. Ještě o tom lidé dost nevědí. Setkal jsem se s tím, že někteří ani nevědí, že pokud mají bezhotovostní platby, že se jich to netýká. V programu máme, že si lidé mohou požádat o paušální daň s limitem půl milionu korun. V rámci projektu EET chceme také snižovat daně. U potravin, nealka a točeného piva na 10 procent, což si myslím, že je dost významné. Samozřejmě jsou lidé, kteří ten projekt nikdy „nerozchodili“, ale na celém světě se dávají účtenky.

A když někteří říkají, že nemá pokračovat rozšiřování EET a že to je podmínka povolební spolupráce?

To není pro nás přijatelné. To je zásadní projekt, který jsme měli mít dávno.

Kdybych nebyl v politice, nikdo o Čapím hnízdě neví

Pro vás je velkou komplikací „kauza Čapí hnízdo“...

Účelovou komplikací...

Už jste převzal obvinění od policie?

Já jsem řekl, že se k tomu nebudu vyjadřovat. Když to převezmu, tak to sdělím.

Takže jste ho ještě nepřevzal.

Jasně, pane redaktore. Chápu, že média potřebují mít stále něco o Babišovi. Je to vymyšlená, účelová záležitost, obraz toho, jak to u nás vypadá, že si můžete objednat trestní stíhání.

To říkáte opakovaně. Podstatné je, že to může mít vliv na výsledek voleb, a určitě to bude mít vliv na povolební vyjednávání. Několik stran řeklo, že s vámi nepůjdou...

Jakou logiku má tohle stíhání, když se pravděpodobně 21. října stanu poslancem a tím pádem celá tahle šaškárna, účelová, aby o tom novináři mohli stále psát, bude pokračovat. Je to deset let stará věc a kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neví nic.

Ale skoro jistě vás nová Sněmovna zase vydá. Nebo si to dáte jako podmínku pro možné partnery, ale nepodpořili vaše vydání?

Ale já o tom nechci mluvit. Proč bych o tom mluvil? Já říkám, že to, co napsal ten policista, je fabulace, že nikdo nic neukradl, nevznikla škoda a těch padesát milionů na té farmě je. Ať si lidé udělají obrázek.

Bude to vaše podmínka při jednání o vládě, aby ti, kdo s vámi budou spolupracovat, ať už přímo nebo nepřímo tolerancí vlády, nepodporovali vaše vydání k trestnímu stíhání?

Volby jsou až 20. a 21. října, za druhé jsme je nevyhráli, za třetí establishment a někteří vybraní novináři připravují další kauzy, někdo posílá do schránek sprosté samolepky, probíhá kampaň ze všech stran. My jsme volby nevyhráli, tak se mě zeptejte, když je vyhrajeme.

Připustil jste si myšlenku, že kdyby se ANO podílelo na příští vládě, že by to bylo bez vás osobně? Dovedete si to představit?

Já si dovedu představit všechno. Hlavně jsem si to měl představit před šesti lety. Mohl jsem si ušetřit tuhle situaci, protože ta zkorumpovaná hydra, jejíž součástí jsou vybraní novináři, dělá všechno pro to, aby mě popravila.

Koho místo sebe byste nominoval jako hlavního představitele ANO do vlády?

Nikoho bych nenominoval. Je to absurdní. Měli byste ocenit, že jsem šel do první linie. Pokud tady zase chcete mít nějakou „loutku“ jako Johna (exministr vnitra za Věci veřejné Radek John - pozn. autora) za zády s Vítem Bártou... Kolik dal Valenta (senátor Ivo Valenta) ODS, Dospiva (Marek Dospiva, spolumajitel investiční skupiny Penta) Realistům? Samozřejmě to je nejpohodlnější, to jsem mohl udělat, a potom bych i používal média, která už nemám, potom ano.

Proč by prezident Zeman zastavoval trestní stíhání?

Řeknete prezidentovi Miloši Zemanovi, aby zastavil to vaše trestní stíhání?

Neřeknu, ani jsme se o tom nikdy nebavili.

A kdyby zastavil tu kauzu, přijal byste to?

Proč by ji zastavoval. Vůbec o tom neuvažuje a taky řekl, že by to neudělal, pokud vím.

Vy jste se ho na to zeptal?

Nezeptal, ale on to přece řekl, když někde mluvil o milostech... (vyjádření Zemana k tomu najdete zde). Pan prezident řešil jenom to, jestli mě, kdybychom vyhráli volby, pověří sestavením vlády.

Vám připadá normální, teď nechávám stranou, že říkáte, že to je účelové, je-li někomu sděleno obvinění, nebo stojí před soudem...

Neříkejte stojí před soudem. Já před soudem nestojím, zatím ani nemám obvinění.

...tedy řeší-li jakákoli osoba problém s orgány činnými v trestním řízení, je normální, aby byla ve vysoké ústavní funkci?

Je to normální. Přečtěte si článek pana Jičínského. Chirac, Berlusconi a další také byli stíháni a nikdo je nedostíhal. Mimochodem, když jsem se připravoval na debatu s panem Fialou z ODS, tak jsem zjistil, že v roce 1995 pan Kočárník bez souhlasu vlády podepsal garanci vlády České spořitelně za 4,5 miliardy korun a nebyl vydán. Na to jste už všichni zapomněli, o tom se nepíše. To nikdo neřešil. A řešíte 50 milionů. Byl jste na té farmě?



Byl, ale to není podstatné. Pokud by to bylo na vás a necháme stranou variantu jednobarevné většinové vlády, která by se vám určitě líbila nejvíc, protože přes padesát procent určitě mít nebudete...

Určitě ne. Kvůli permanentní kampani nám preference klesají.

V čele vlády je člověk, který tu vládu neřídil, jen moderoval

Jaká vláda by byla vaše „vysněná“ varianta?

Vysněná varianta? Tým, kteří řeší problémy lidí. Obchvat Břeclavi například, obchvat České Lípy. Vláda, na které Zaorálek nečte Financial Times a Washington Post, když zasedá, vláda, na které ministr Chovanec nelistuje Hospodářskými novinami a netelefonuje nahlas, vláda, ve které další netweetují a nejsou jenom na mobilech. To je teď zasedání vlády, protože je v čele člověk, který není schopen odřídit ani ekonomickou poradu a vůbec ne vládu. On vládu nikdy neřídil, jen moderoval, nikdy nebyla tým, a proto to tak vypadalo.

Se kterou stranou byste rád spolupracoval?

Se slušnými lidmi. Píšete o pravici a levici. Tak se můžeme bavit o pravici, která zničila české banky, navyšovala nám daně, a levici, která privatizovala a tak dále, a ve finále spolu vždy dělaly kšefty...

Kandidují ne „slušní lidé“, ale politické strany a hnutí, a pokud budete potřebovat partnera, budete muset spolupracovat s některou stranou nebo hnutím. Tak která by to byla?

My jsme jasně řekli, že nechceme být ve vládě s komunisty. Piráti řekli, že budou v opozici, jejich celý program je zákon 106 o svobodném přístupu k informacím a interpelace, to je všechno, tak nevím, proč by je lidi volili, když říkají, že chtějí být v opozici. Pan Okamura, ten má program zastavení migrace, to my máme taky, a ostatní říkají, že s námi nepůjdou. Takže to vypadá na opozici.

Opravdu si myslíte, že skončíte v opozici?

Já si nic nemyslím, já chci, aby to hlavně bylo, protože nechci absolvovat stále desítky rozhovorů.

Jako opoziční politik byste ve Sněmovně zůstal?

Jo, asi jo, proč ne.

Neodejdu, udělal bych moc lidem radost

Nerezignoval byste, neodešel byste z politiky?

To bych udělal strašně moc lidem radost... Možná bych se to naučil dobře, být opoziční poslanec i jednací řád.

Bylo by pro vás přijatelné vládnout s menšinovou vládou, která by se opírala o podporu buď komunistů, nebo hnutí SPD pana Okamury? Případně obou?

To je popadesáté, co se mě na to někdo ptá. Nechte to na voliče.

Vy jste vyloučil koalici s komunisty i koalici s Okamurou, vyloučil byste i menšinovou vládu s nimi?

Nevím, proč mě z toho zkoušíte.

To není zkoušení. To je docela zásadní věc pro řadu lidí, aby to věděli.

Máme úplně jiné představy o programu, co se týká komunistů, a program pana Okamury není reálný. Má tam dobré věci, zastavení migrace, ale má tam i věci nereálné. Takže si to neumím představit. Co bude po volbách, to uvidíme.

Počítáte stále s tím, že by měl být schválen klouzavý mandát?

Určitě.

Pokud byste byl ve vládě, ale nebyl poslanec kvůli klouzavému mandátu, mohli by vás stíhat dříve, i kdybyste nebyl vydán po volbách znovu. Napadlo vás to?

Nenapadlo, já takhle neuvažuju, protože jsem nic neudělal. Než by byl klouzavý mandát přijat, jednalo by se o mém druhém vydání.

Jak moc je vůbec reálné prosadit většinový volební systém nebo jednokomorový parlament, když je pro to třeba ústavní většina v obou komorách parlamentu a k té budete mít zjevně daleko.

Však já s tím souhlasím. Bohužel je to tak.

Kubera je zábavný, je s ním sranda

Zatím máme v Česku tři lidi, kteří deklarovali, že mají dost podpisů pro kandidaturu na prezidenta a chtějí na Hrad. Když víte, jak se prezentují Jiří Drahoš, Michal Horáček a Miloš Zeman, vybral byste si z nich?

Tak pan Jaroslav Kubera je zábavný, je s ním sranda.

Ale Kubera zatím neřekl, že kandidovat bude. Zatím nevíte, koho budete volit?

Ne, nevím to. Po volbách se k tomu naše členská základna vyjádří.

Budete chtít, aby ANO postavilo kandidáta na prezidenta, nebo budete podporovat Miloše Zemana?

My jsme nikdy neměli ambice mít prezidenta. Být prezidentem v naší zemi, to je potřeba si to odpracovat, navštívit lidi, přesvědčit je. U nás v ANO jsem zatím ani takového člověka neviděl. Může to dopadnout tak, že hnutí nedoporučí nikoho, druhá věc je, že když někoho podpoříme, jestli se tím lidé budou řídit.

Zeman rozděluje společnost, okolí mu nedělá dobrou reklamu

Je Miloš Zeman dobrý prezident?

Pan prezident je takový, jaký je. Je tady od revoluce, libuje si v kontroverzi, rozděluje společnost. Na jeho místě bych se snažil společnost spojovat. Má také nějaké okolí, které mu nedělá dobrou vizitku ani reklamu.

Takže by měl vyměnit některé lidi ve svém okolí?

O tom jsem přesvědčen.

A koho? Mluvčího Jiřího Ovčáčka, kancléře Vratislava Mynáře? Teď před pár dny třeba Ovčáček přirovnal Evropskou unii k nacistické Říši (více o tom zde), to si může hradní úředník hovořící za prezidenta všech občanů České republiky dovolit?

Určitě ne. To byl výrok přes čáru, je to nevhodné.

Evropská unie měří dvojím metrem

Co si myslíte vy o současné EU?

Evropa dnes nemá nějakého politika typu Charlese de Gaulla, Margaret Thatcherové, který by měl podporu svou autoritou. Evropská unie měří dvojím metrem. Pokud kritizujeme Polsko, že se tam dějí nedemokratické věci, já tomu rozumím, ale Poláci se znovu vyjádří v demokratických volbách a buď zvolí, nebo nezvolí. Na druhé straně chceme dát 3 miliardy eur Turecku, protože jsme byli impotentní a jsme impotentní při řešení migrace, Evropa se v tom plácá od kvót, vyhrožování, že nám vezmou fondy. Teď přichází čistě ekonomická migrace z černé Afriky a místo abychom s tím udělali něco, tak jsme neudělali vůbec nic, přitom je tady NATO, které místo toho, aby útočilo na pašeráky a potápělo jejich lodě, tak si nechá líbit, že nějaký libyjské vůdce vyhrožuje italské armádě. Je to absurdní.

Měla by se Evropská unie postavit za Španělsko, nebo podpořit Katalánce?

To, co se stalo ve Španělsku, je hrozné. Záběry, jak tam mlátí lidi, ženy, tahají je za vlasy, jsou úděsné. Člověk si ani neumí představit, že se to děje v Evropské unii. Ten zákrok policie byl absolutně neadekvátní. Určitě to nepomůže situaci ve Španělsku. Je to velice nešťastné.

ČEZ má projekt, aby lukrativní část skončila mimo dosah státu

Zpět domů. Máte ve vašem volebním programu přihlášení se k jaderné energetice, k výstavbě dalších bloků v Temelínu a v Dukovanech. Má v této věci stát pomáhat společnosti ČEZ?

Vyjadřoval jsem se k tomu čtyři roky, ale ti lidé, kteří se dnes stali loutkami firmy ČEZ, myslím pana premiéra poté, co mě vyhodil z vlády, nebyli schopni mě podpořit v tom, že ta transakce je triviální. Každý, kdo podnikal, by to tak udělal. Ocenit Dukovany, vložit to do dceřiné společnosti, určitě hodnota Dukovan je ve stovkách miliard, vyhlásit soutěž na dodavatele technologie... Tomu se vedení ČEZ bránilo, stát nikdy ČEZ neovládal, vždycky ho ovládal management, a vyvrcholilo to, když loutka ČEZ, premiér Sobotka, přinesl usnesení a vláda uložila panu ministru Pilnému, aby hlasoval na valné hromadě podle představ ČEZ. Dnes ČEZ přichází s projektem rozdělení ČEZ, kde ta lukrativní část by měla skončit mimo kontroly státu a státu by měla zůstat výroba. Samozřejmě ten, kdo bude mít distribuci a obchod, tak bude ovládat ten byznys, a nakonec to všechno zaplatí lidi.

Jak by podle hnutí ANO měla vypadat důchodová reforma? Pokud si myslíte, že nějakou důchodovou reformu Česká republika potřebuje.

Máme poprvé přebytkový důchodový účet. Já jsem vždy říkal, že je podstatné, aby byly peníze na důchody. A my navrhujeme jednorázové navýšení základní výměry důchodů, které by, kdyby se to propočetlo na rok 2018, bylo 448 korun pro každého důchodce měsíčně. Chtěli bychom upravit základní výměru důchodů i těm, kterým to bylo vyměřeno v minulosti, hlavně matkám, které byly doma s rodinou, s dětmi, a nemohly chodit do práce. Máme ambici to řešit.

Nemáme rychlovlaky, dálnice, lidé jsou z toho frustrovaní

Přečtu vám něco z jedné knížky, kde se píše i o vás. „Někdo má pocit, že Andrej Babiš dělá pořádek. Projektují do něj své frustrace z toho, že se jim v životě nedaří.“ Na jiném místě té knihy se píše: „Lidé za ním jdou jako ovce a k tomu jim vyhrávají normalizační šlágry a seriály.“ Napsal to předseda ODS Petr Fiala ve své knížce Profesor na frontové linii.

Je strašně komické, že ty tradiční strany jsou zoufalé z toho, že my děláme ten takzvaný marketing, tak nás všichni kopírujou, teď dělají knížky. My jsme tu svoji chystali dva roky. Teď vydal knihu pan Bělobrádek, pan Fiala, musím se tomu smát. Pan Fiala seděl ve vládě, kde kmotr řídil premiéra přes milenku. Dělá ODS obraz slušného pána, tím neříkám, že není slušný, ale je to politolog, teoretik, který byl chvilku i ministrem školství, ekonomice nerozumí. Nevím, co dělám normalizačního. Dal jsem do pořádku veřejné finance, rozpočet za září je přebytkový, udělal jsem taková opatření, že rozpočet je přebytkový. Státní dluh bude o 73 miliard nižší, než když jsem nastupoval. To je moje práce, já nevím, co je v našem programu špatného, tam není nic normalizačního.

Fiala píše, že v naší zemi jsou vlivné síly, kterým se zajídá liberální a demokratická společnost a které usilují o návrat k některým prvkům centrálního řízení, které tu byly za socialismu.

To je nesmysl. Ale stát by také mohl mít přehled, kolik důchodců u nás chce strávit konec svého života doma, nebo v domově důchodců. Stát není schopen zjistit ani, že tady kolem Prahy chybí školy a že tady vzniklo plno satelitů, kde mladí lidé mají děti. Stát nemá vizi. ODS a ČSSD spolu s Kalouskem tady vládly přes dvacet let a nebyla ta vize. Proto nemáme rychlovlaky, dálnice, a lidé jsou z toho frustrovaní. Tak to vnímají lidé. Když nejsou schopni se dostat rychle do práce, když musí chodit stále na úřady. My jsme byli špička v Evropě i ve světě, žijí tady schopní lidé, jen tu zemi řídí lidé, kteří na to nemají.

Kdybychom neměli svobodu, nemohl bych podnikat

„Profesor na frontové linii“ vás ale spojuje s nostalgickou náladou, která je lhostejná ke svobodě a demokracii. Vám jsou lhostejné?

Samozřejmě že ne. Svoboda a demokracie jsou největší výdobytek revoluce. Chvála Bohu, že si můžeme vzít pas a jít pryč. Já jsem žil v době, kdy to nebylo možné. Demokracii máme, každý si říká, co chce. Nechápu, co je to za hloupé řeči. Kdybychom neměli svobodu a demokracii, nemohl bych podnikat.

Rád říkáte, že je parlament žvanírna...

Ano, parlament za stávajícího jednacího řádu je žvanírna. V rámci EET pan Kalousek pět hodin „žvanil“ o skladu ve Vrběticích.

Ale vy mluvíte několika jazyky, takže určitě víte, že parlament je hned v několika jazycích od slova „parler“, „parlare“, tedy mluvit.

Ale mluvit k věci. Ne při debatě o EET mluvit o tom, že vybuchl nějaký sklad. To je projev demokracie? Proč teď propadlo 330 zákonů? Není to škoda, když přijde teď nový parlament? Možná by si z nich vybral. Jen říkám, že jsme měli hned po revoluci uplatnit ty nejlepší systémy ze světa a pro mě je dobrý jednací řád Bundestagu, kde když si řeknou, že budou řešit EET třicet hodin a CDU má třicet procent, tak bude mít devět hodin, a ne že se tam poslanci předvádějí. Když se projednávaly kožešinové farmy, o čem se tam mluvilo? O vodňanských kuřatech a o kožichu mojí ženy. Nevím, jestli si tohle lidi přejí, že se tam nemluví k věci, že to je ten projev demokracie... Oni se tam producírují a nedělají to pro lidi, jen pro sebe.