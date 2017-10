Co bude s lithiem? Poslanci jednají o sporném memorandu

Na schůzi by podpis memoranda měli podle kritiků tohoto kroku vysvětlovat premiér Bohuslav Sobotka i ministr Havlíček (oba ČSSD). Ten avizoval, že se kvůli memorandu nehodlá vzdát funkce. Zdůraznil, že dokument státu umožní se přátelsky zapojit do projektu s EHM, která vlastní průzkumné licence.

„Z toho se nevykecá. To memorandum je skandální,“ komentoval šéf ANO Andrej Babiš. Je podle něj také otázkou, zda Havlíček měl k podobnému kroku kompetence. Kritizuje, že dokument obsahuje ustanovení o arbitráži. Předseda ANO by si přál, aby se vláda usnesla, že se stát pokusí z dokumentu vyvázat. Lithium by podle něj měl těžit státní podnik.

„Lithium je strategická surovina a nepatří do cizích rukou,“ řekl šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Podpis memoranda označil za nehorázný čin. „Oranžová strana opět zřejmě udělala kšeftík,“ uvedl.

Podle šéfa Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) se mimořádná schůze kvůli nynější opravě hlavního jednacího sálu uskuteční v zasedacím sále klubu sociální demokracie v jiné budově dolní komory ve Sněmovní ulici. V sále není hlasovací zařízení, hlasy tak budou muset sčítat skrutátoři. Jednání sněmovního pléna o lithiu bude podle dostupných informací první, které se uskuteční mimo hlavní jednací sál.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín. Společnost Geomet se dnes od předvolebních debat distancovala. V prohlášení zaslaném ČTK uvedla, že diskusi chce udržet v odborné rovině.

Memorandum o porozumění podle Geometu zavázalo EMH k budoucímu zpracování vytěžené suroviny v ČR. Pokud by se podařilo v Česku vytvořit ucelený řetězec až po finální výrobu baterií, případně elektromobilů, může ČR v období 21 let inkasovat podle Geometu ze všech možných daní více než 700 miliard korun, tzn. více než šedesátinásobek potenciálního zisku těžaře.

Babiš dal memorandum do souvislosti s miliardářem Zdeňkem Bakalou a „partou z ČSSD“. Ten na to v pondělí reagoval prostřednictvím svého mluvčího Vladimíra Bystrova: „Je pochopitelné, že všichni politici chtějí ve víru volební kampaně získávat laciné politické body. Je ale zároveň důležité, aby každá politická debata byla založena na faktech. Aby předešel pochybnostem, Zdeněk Bakala kategoricky odmítá, že by se jakkoli podílel na těžbě lithia v České republice. Ve firmě EMH nemá žádný podíl, ani přímo, nebo nepřímo, a není v ní ani žádným jiným způsobem angažován.“