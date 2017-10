Každý bude mít o sedm procent víc čisté mzdy, láká voliče šéf ODS Fiala

V knize Profesor na frontové linii říkáte o ODS za doby Mirka Topolánka, že byla vnímána jako strana buranská (více o knize zde). „Pochválili“ vás za to vaši straníci?

Lidé, kteří to čtou, nevnímají jen jednotlivou větu, která je tam v určitém kontextu. Mluvím o érách jednotlivých předsedů a v případě Mirka Topolánka mluvím o dosažení největšího volebního úspěchu ODS, ale také o tom, že v období Topolánkovy vlády začaly problémy, které postupně vedly k pádu Občanské demokratické strany. To hodnocení je vyvážené, objektivní a podobně se na to dívá i naprostá většina lidí v ODS.

Rozhovory s lídry Před volbami přijali nabídku iDNES.cz k předvolebním rozhovorům lídři ČSSD Lubomír Zaorálek, hnutí ANO Andrej Babiš (rozhovor najdete zde), TOP 09 Miroslav Kalousek, ODS Petr Fiala, KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a Pirátů Ivan Bartoš (rozhovor s ním najdete zde). Lídr hnutí SPD Tomio Okamura, ač tvrdí, že nedostává v médiích prostor, nabídku na rozhovor odmítl.

Jak je podle vás dnes vnímána ODS veřejností?

Vidím velkou změnu proti situaci před čtyřmi lety, ale i ještě před rokem. Kandidoval jsem za ODS před čtyřmi lety jako nestraník ve velmi složité situaci, ale dnes, když stojím na ulici mezi lidmi, oceňují změny, které jsme udělali. Nikdo se se mnou nebaví o minulosti, ale co uděláme pro Českou republiku. Ptají se na otázku daní, mezd, byrokracii, na stav silnic, co bude se školstvím.

ODS není strana primárně zaměřená na ekonomiku

Váš soupeř Andrej Babiš míní, že si vás ODS vystavila, abyste jí dal nálepku slušnosti (rozhovor s Babišem zde). Já vám povím, jak je také vaše strana už od éry Václava Klause, od devadesátých let, vnímána. Když to řeknu po trumpovsku, tak „ekonomika first“. Ekonomové předběhli právníky a ti je dodnes nedoběhli.

Pro mě je ODS nikoli strana, která je zaměřená primárně na ekonomiku. Nikdy jsem ji tak nevnímal jako volič v devadesátých letech. Pro mě byla vždy strana, která v sobě nesla určité hodnoty, která byla a i dnes je zárukou cesty České republiky k demokracii, ke svobodě. Pro mě je spojena s určitými hodnotami a principy. To je také odpověď na otázku, proč jsem se svou kariérou a se svým profesním životopisem nedělal něco jiného, ale vstoupil jsem do ODS. A vlastně ji zachraňoval. Právě kvůli těm hodnotám a principům.



Babiš o vás také řekl, že jste seděl ve vládě, kde kmotr řídil premiéra přes milenku.

To je opravdu směšné a já nevím, jestli mám k tomu něco říkat. Já hodnotím Andreje Babiše na základě věcných argumentů a skutečností, tady na tom nic věcného není. Řadu let jsem řídil univerzitu s pěti tisíci zaměstnanci, se čtyřiceti tisíci studenty, s miliardovými rozpočty... Stavěli jsme kampus a každý se může podívat, co po mně zůstalo, a co zůstalo po působení Andreje Babiše ve vládě. Ať si každý ty věci srovná a uvidí, kdo je jaký manažer. Já jsem seděl ve vládě, kterou řídil premiér Petr Nečas.

Neřídila ho Jana Nagyová, dnes už Nečasová?

Já jsem seděl ve vládě, kterou řídil Petr Nečas. Tak jsem to vnímal, tak jsem to viděl. Nikdy bych nepřipustil, aby řídil politiku kdokoli jiný než ti, kdo jsou pro to zvoleni. Já takovou zkušenost neměl, dělal jsem svoji práci, za kterou se nemusím stydět. Postupem času se stále víc ukazuje, že vláda, která vládla v mimořádně obtížných podmínkách světové ekonomické krize, dokázala převést tuto zemi přes toto složité období, takže dnes na tom můžeme stavět. Ať se podívají Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka, Pavel Bělobrádek, co zbylo po jejich vládě, jak využili oni mimořádné období příležitostí, které měli. Nikdy jsem s Janou Nagyovou nekomunikoval, se mnou komunikoval Petr Nečas. Vláda byla řízena politicky a já bych na žádné jiné varianty nepřistoupil. Ostatní jsou spekulace, úvahy a neodpovídá to realitě.

Máte také image eurokritické strany. Potvrdili jste to i tím, že jste napsali dvanáct podmínek (více o nich zde), za nichž vstoupíte do vlády. Jedna z nich je, že součástí programu vlády bude odmítnutí povinného přijetí eura. To znamená, že jste si škrtli možnou koalici se sociálními demokraty a s TOP 09. Chápu to správně?

Já to tak nevidím. My jsme ve Vyšehradské deklaraci voličům jasně řekli, co jsou naše podmínky pro vstup do vlády. Pro co chceme od voličů získat silný mandát. Když mluvím o tom, že je třeba vrátit politice smysl, tak to mimo jiné znamená, že se nemáme teď před volbami bavit kdo s kým, ale máme si položit jinou otázku. Proč s někým do vlády? Co chceme prosazovat? Ve Vyšehradské deklaraci jasně říkáme, co od nás lidé mohou čekat.

A co se týče toho eura?

Tam je jasně napsáno, že chceme výjimku z automatického přijetí eura. A to je pro nás podstatné. To neznamená, že říkáme, že nikdy nesmíme přijmout euro. Říkáme, že o tom, zda a kdy máme euro přijmout, mají rozhodovat občané. Má to být věcí České republiky, nemá to být na základě toho, že automaticky splníme nějaká kritéria. Podle nás je euro pro Českou republiku nevýhodné. Je to projekt, který dobře nefunguje, a nevidíme teď jediný důvod, proč by k němu měla Česká republika přistupovat.

Pro nás jiná alternativa než Evropská unie neexistuje

Ale vy jste přece odpůrce referendové demokracie. Dost zdůrazňujete, že vám přímá demokracie vadí. Tady byste udělal výjimku?

To je jiný případ. Já jsem skutečně odpůrce velkého množství prvků přímé demokracie v politickém systému parlamentního typu, ale existují případy, kdy je naopak potřeba rozhodovat referendem. A my jsme přesvědčeni, že když se tak významně změnila situace v eurozóně, tak významně se změnil projekt eura od té doby, kdy Česká republika rozhodovala o vstupu do Evropské unie, tak o tom, jestli přijmeme euro, nebo ne, bychom měli znovu rozhodnout.

Ale já bych chtěl opravit tu tezi, že ODS je extrémně kritická. My jsme strana, která dlouhodobě říká, že je třeba reformovat Evropskou unii. Říkali jsme to dlouho, teď to říká kdekdo. My jsme strana, která nabízí veřejnosti jasný koncept členství v Evropské unii, její reformy, postavení České republiky v EU. Pro nás žádná jiná alternativa než Evropská unie neexistuje.

Jak byste přesvědčili ostatní evropské státy, že nám mají kývnout na změnu smlouvy a tu výjimku z povinnosti mít euro nám dát?

Budou se měnit smlouvy a Evropská unie stojí před velkou reformou, která je nezbytná, jinak v této podobě nemůže dál fungovat. Chci, aby Česká republika byla připravena na tu debatu, aby měla zformulované vlastní zájmy, požadavky, minimální národní konsensus, na kterém se chci domluvit s ostatními klíčovými politickými stranami, a to abychom v Evropské unii prosazovali. Podle mě k tomu patří i výjimka z evropské azylové a migrační politiky a z eura. Musíme mít zformulované ty zájmy a vyčítám Sobotkově vládě, že nic takového neudělala. Vážně nechci, aby se o tom, jak bude vypadat Unie, rozhodovalo v Berlíně, nebo v Paříži, nebo jenom v Bruselu.

Jak by Evropská unie a Česká republika jako její členský stát měly reagovat na to, že katalánští nacionalisté v následujících dnech velmi pravděpodobně, aspoň to řekl Carles Puigdemont, vyhlásí nezávislost (více o tom zde)?

Poctivě říkám, velmi těžká otázka a velmi těžká situace. Na jedné straně je to celistvost státu a je třeba respektovat územní celistvost Španělska, ale je tu také volání lidí v Katalánsku po větší autonomii nebo plné samostatnosti. Situaci naprosto neprospěl zásah španělských úřadů proti katalánskému referendu. Jen se potvrzuje to, čeho jsem se obával, že ten brutální zásah bude spíš radikalizovat ty Katalánce, kteří dosud byli umírnění. Jak se k tomu má postavit Česká republika, bude velmi silně záviset na tom, jak budou ty události dál probíhat. Že to není jednoduchá situace pro Evropu, je zjevné.

Nechceme prezidenta, který rozděluje národ

Zpět k domácí politice. Vy jste představili program, ale neřekli jednu zajímavou věc. Krátce po parlamentních volbách se bude volit nový prezident. Proč se tolik zdráháte říct, co udělá ODS, co doporučí lidem?

To je součást strategie, kterou jsme zvolili a o které jsme poctivě informovali. Po parlamentních volbách řekneme, jak budeme postupovat v prezidentské volbě. Řekli jsme na rozdíl od jiných jasně, že nechceme, aby Miloš Zeman pokračoval na Hradě. Řekli jsme, že nechceme prezidenta, který rozděluje národ, vnáší do společnosti kontroverzi. Prezidenta, který rehabilituje komunistickou minulost a znejisťuje naši zahraniční politiku. Uděláme všechno pro to, aby tam byl někdo, kdo by byl důstojnou hlavou státu.

Volil jste minule Miloše Zemana? Já se na to ptám proto, že v knize Profesor na frontové linii říkáte: „Ti z pravicové části, kteří mu nakonec dali svůj hlas, jsou nejzklamanější voliči, protože udělal to, co od něj nečekali: obrátil se ihned proti tradiční politice. I proti té stranické.“ Může to být vnímáno jako politologická úvaha, ale i jako naštvání člověka, který hodil špatně svůj hlas.

Takto to nechápejte. Ale znám spoustu lidí, kteří věřili, že Miloš Zeman bude, bez ohledu na to, že je levicový politik, respektovat parlamentní demokracii, tradiční politické strany a bude jako bývalý premiér přispívat ke stabilizaci politického systému. Děje se pravý opak. Všude kolem sebe cítím to zklamání.

Vy sám neuvažujete o prezidentské volbě? Říká se, že jste neúspěšně přemlouval Miroslavu Němcovou.

Mluvil jsem s několika osobnostmi, o kterých si myslím, že by mohli být dobrými prezidenty. Nebudu je z pochopitelných důvodů jmenovat, ani na to nemám právo, ale nikdo z nich neměl v úmyslu do té volby jít. Často ty důvody byly pochopitelné. Byla to ztráta soukromí, určitá brutalita, se kterou se tu vedou kampaně. Mám pro to pochopení. Já sám jsem byl opakovaně tázán, jestli o něčem takovém neuvažuji, opakovaně říkám, že ne. Můj úkol, který jsem si dal a který chci dovést do konce, je udělat z ODS znovu rozhodující politickou sílu v zemi, podílet se na vládě a změnit situaci v České republice.

Nemůžeme prosadit penzijní reformu o tři hlasy

Současná vláda zrušila druhý penzijní pilíř i zdravotní poplatky. Když se vrátíte do vlády, vrátila by ODS poplatky ve zdravotnictví a spoření v penzijních fondech na penzi?

Teď vás možná překvapím. My jsme poučeni z minulosti a to by každý rozumný člověk měl být. Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL zrušila druhý penzijní pilíř, aniž by přišla s jakoukoli reformou. To bylo podle mě extrémně neodpovědné a jestli mi někdo bude tvrdit, že tady není problém... Všichni víme, že je obrovský rozdíl, jestli je v penzi dvacet procent populace nebo padesát, jak to bude za třicet let. Ale říkám jasně, že není možné provést penzijní změnu, a to je to poučení z minulosti, tak, že budeme mít tři hlasy navíc a uděláme nějakou změnu.

Po volbách bych rád sezval, budeme-li ve vládě, představitele klíčových politických stran, abychom se dohodli na parametrech změny penzijního systému, který vydrží dlouhodobě. Je nemožné, aby lidé čtyři roky měli něco, pak se to zrušilo, pak se to zase zavedlo. Nejde to takto. Otevřeně, jasně a srozumitelně říkám, je třeba se domluvit napříč politickým spektrem na základních parametrech penzijní reformy. To, že máme návrhy, které pomohou penzistům hned, například aby děti mohly dávat jedno procento sociálního pojištění přímo svým rodičům a prarodičům hned, to je jasné, ale velkou penzijní reformu musíme udělat tímto způsobem.

A co zdravotní poplatky?

Chceme, aby se platilo za takzvané nadstandardy, čímž myslíme čekací dobu u lékaře, výběr lékaře. To je podle mě lepší cesta. Máme v programu také zakotvený princip za stejnou péči stejná úhrada, tedy změnu úhrad za jednotlivé diagnózy. Máme konstruktivní a kompetentní změny, které ale neotřesou zdravotnickým systémem, a na rozdíl od toho, co udělala Sobotkova vláda, přinesou i dostatek prostředků.

Jak se díváte nejen jako politik, ale také bývalý rektor, na zavedení školného na veřejných vysokých školách?

V našem programu školné nenajdete, i když já osobně jsem přesvědčen, že dříve či později se v nějaké formě budeme muset k této věci vrátit. Ale to, jak bych se k ní já chtěl vrátit, je, že se bude jasně a srozumitelně platit za prodlouženou dobu studia a že se odstraní ze systému všelijaké duplicity, kde stát platí něco, co pak nevede k dobrému výsledku.To je podle mě první krok, který by se měl v oblasti poplatků udělat. Ale poplatky nevidím jako to nejpodstatnější. Musíme provést řadu jiných změn, které povedou k tomu, že budeme mít dobrou budoucnost, která je založena na tom, že máme vzdělané lidi, kvalifikovanou pracovní sílu, že tu máme dobré školy. Jestli zjišťujeme, že naše děti mají problémy s matematikou, s přírodními vědami, že mají problém se čtenářskou gramotností, musíme s tím něco udělat. Jestli vidíme, že se nikdo nechce učit řemeslo, musíme s tím něco udělat.

Slibujete antibyrokratickou revoluci, rušení nadbytečných zákonů, vyhlášek, nařízení. Bude mezi nimi i zákon omezující kouření v restauracích?

My slibujeme, že v prvních šesti měsících provedeme antibyrokratický audit, vytipujeme předpisy, podzákonné normy i zákony, které je potřeba upravit, zjednodušit, zrušit a podle toho budeme postupovat. Na základě této analýzy provedeme zjednodušení činnosti státu tak, aby stát opravdu sloužil lidem. Otázka protikuřáckého zákona je samozřejmě také na stole, my nejsme žádní fanatičtí stoupenci kouření a bylo by to i směšné pro toho, kdo zná spoustu nekuřáků z ODS a lidi, kteří také chodí do nekuřáckých restaurací jako já. Ale že se přijala takto nesmyslně přísná norma, je podle mě chyba. Mělo se více více naslouchat rozumným pozměňovacím návrhům, se kterými jsme přicházeli.

Problém s EET je na venkově, chceme paušální daň

Neříkají vám někteří voliči, že jim až tak nevadí, že dostávají účtenky a že je správné, že se platí daně? Otázku směřuji k tomu, jestli zákon o EET má být podle vás zrušen úplně nebo upraven do nějaké podoby, aby byl přijatelný i pro ty podnikatele, kteří se proti němu vymezují. Protože jsou i takoví, kteří se proti němu nevymezují.

To asi ano. Já se ale hodně setkávám spíše s těmi negativními postoji a nejen od podnikatelů. Nepochybně ti větší s tím mají menší problémy. Nejen větší podnikatelé, ale i ve větších městech. Ale když třeba mluvíte s lidmi na venkově, v malých obcích, tam ty problémy jsou opravdu velké. Jestli někde zanikla hospoda v důsledku souboru různých opatření, v nichž kraluje EET, tak to ti lidi prostě cítí, nebo když mají místo dvou obchodů jeden, tak to považují za problém. To jsou lidé, kteří jednoznačně stojí za tím, abychom to zrušili. Ale když říkám zrušili, my přece říkáme od začátku - není problém v účtenkách, vůbec není problém v tom, že se mají platit daně. Daně se mají a musí platit, problém je v tom on-line systému, že se to týká i těch nejmenších. My jsme jako alternativu navrhli, máme to v programu a chceme to zavést, podnikatelskou licenci nebo takzvanou paušální daň.

Tu chce i Babiš.

Najednou. Tak proč ji nezavedl a proč s námi o tomhle nemluvil. My jsme tenhle recept měli už dávno ve svých hlavách a to z jednoduchého důvodu. Na rozdíl od EET, které je jenom v Chorvatsku, tohle se běžně používá v řadě zemí. V České republice by to výborně mohlo fungovat pro ty živnostníky a drobné podnikatele, kteří nejsou plátci DPH. Bylo by to jednoduché, elegantní, levné a jenom by to všem prospělo.

Máte připravený velký daňový manévr. Chcete rušit superhrubou mzdu, kterou zaváděla vláda ODS s ministrem financí z TOP 09, chcete společné zdanění manželů, snížit DPH. Přitom vaši předchůdci DPH zvyšovali. Nemohou v tom být někteří vaši voliči nebo bývalí voliči dezorientováni, jaká je vlastně politika ODS?

Já jsem šel do politiky jako nespokojený volič a šel jsem politice vrátit její smysl a šel jsem dělat dobrou pravicovou politiku. Mě tak, upřímně řečeno, nezajímá, kdo to zaváděl. Mě zajímá, jestli to je správné, nebo není správné, a co je dobrá daňová politika pro současnou dobu. Když s lidmi mluvím, tak to, že se někde musely zvýšit daně v důsledku koaličních dohod nebo ekonomické situace, to nic nemění na základním principu dobré pravicové politiky, že daně mají být co nejnižší, že se má co nejvíc peněz nechat lidem v peněženkách, že se má co nejméně peněz lidem přerozdělovat.

Ten náš návrh, já bych skoro řekl, že je to elegantní daňový návrh. Zavedeme patnáctiprocentní rovnou daň z hrubé mzdy, každý bude mít o sedm procent víc čisté mzdy. Tím dosáhneme i změny jednoho problému, který tu je, a to jsou nízké platy. Jsem velmi hrdý na to, že ODS první upozornila na problém nízkých mezd vzhledem k tomu, jak roste ekonomika, a že jsme přišli s řešením, které s tím něco udělá.

Chci za ODS sjednotit pravicové síly

Jako politolog a jako politik vidíte někoho, kdo stojí za vašimi zády jako Brutus a čeká na to, jak dopadnou volby?

Ne, nevidím. Já jsem hrdý na to, že ODS na rozdíl od jiných stran, které buď mají v čele jednoho, nebo mají v čele jakési triumviráty, vystupuje jako tým, že jsou vedle mě osobnosti, které dohromady vytváří jeden srozumitelný celek, a že cítím zevnitř strany podporu. Ale když se mě na toto ptáte, opravdu chci zahájit tady novou éru pravice, nejenom aby za námi stáli lidé z ODS. Chci překonat i to, že když má někdo výraznější akcent na nějakou pravicovou věc, tak si hned zakládá další stranu. To nás nesmírně oslabuje a pak se nikdo nemůže divit, že tu vládnou socialisté a populisté. Já bych chtěl, aby se za námi sjednotily všechny pravicové síly a aby tu začala nová éra pravice. Na tom pracuji. Udělali jsme první krok spoluprací se Soukromníky a doufám, že v tom budeme po volbách pokračovat.

Máte osobní cíl a tip na volební výsledek ODS, při které byste byl spokojen? A při jakém výsledku byste naopak řekl své vlastní straně - hledejte si jiného šéfa?

Takto neuvažuji. Dělám všechno pro to, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, abychom získali pro naši politiku silný mandát. Vůbec si nepřipouštím, že by to mohlo být jinak. Naopak mám řadu pozitivních signálů. Vidím, že jsme jedna ze dvou stran, která proti posledním volbám roste. To, co je můj cíl, čeho bych chtěl dosáhnout, je dvouciferný výsledek, tím se nijak netajím. Chtěl bych, aby ten mandát byl silný, abychom mohli změnu v této zemi uskutečnit.

Pokud nebudete mít dvouciferný výsledek, nabídnete své křeslo?

Já jsem opravdu nad těmito věcmi, přiznám se, neuvažoval. Dělám vše pro to, abychom dopadli co nejlépe, a až nastane situace, že budu přemýšlet nad tím, zda má moje působení v čele strany smysl, tak se o tom budu bavit s kolegy z politické strany. Dopředu o tom neuvažuji, jsem přesvědčen, že uspějeme a že před námi budou další úkoly.

Nevadí vám, že máte u některých lidí nálepku suchara?

Vůbec mi to nevadí. Naopak si myslím, že člověk, který se snaží korigovat své emoce rozumem, který ostatní stále nenapadá, nedělá vtípky, ale říká věci tak, jak jsou, dělá poctivou politiku, že je to k věci, kterou naše společnost potřebuje. Upozornil bych na debaty o tom, jak lze porazit či neporazit Andreje Babiše. Já jsem minulý týden v diskusi na televizi Barrandov ukázal, že právě věcností, argumentací, slušností, klidem se prokáže, jak taková ta arogance, křik, silné věty, jak je to vlastně všechno prázdné. Myslím, že to je správná politická cesta, kterou jdu a nemíním na ní nic měnit.