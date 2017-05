Naši senátoři jsou připraveni k žalobě na Zemana, potvrdil Bělobrádek

Prezident Zeman řekl na adresu Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky při setkání s občany v Libereckém kraji, že kdyby ti dva „kohouti“ z vlády odešli, tak vláda může dovládnout až do voleb (více o tom zde). Považoval byste to za dobré řešení vládní krize?

Za ústavně čisté řešení považuji v tomto okamžiku, aby prezident republiky konal a na základě návrhu premiéra odvolal pana Babiše.

Neptám se vás na tuto variantu náhodou. Byl jste to právě vy, kdo před pár dny po koaličním jednání řekl, že nová vláda může být bez Sobotky i bez Babiše (viz zde) a že proti tomu nikdo nic nenamítal. Změnil jste názor?

To bylo v jiné situaci. Byla diametrálně odlišná. Premiér avizoval, že podá demisi a že to bude demise celé vlády. Nyní je situace zcela jiná. Samozřejmě že k jednání je všechno, je to jedna z variant, která je možná, ale to nic nemění na tom, že prezident republiky by měl bezodkladně jednat a odvolat pana Babiše z vlády. Tak hovoří Ústava.

Prezident odlétá na týden do Číny, vy tak máte teď čas posoudit jeho návrhy. Jeden byl předčasné volby, které jste odmítli, druhý je právě ten, o němž hovořil na Liberecku ve středu s lídry stran a ve čtvrtek před občany. Bude se jimi vedení KDU-ČSL vážně zabývat, nebo až se Zeman vrátí z Číny, mu jen řeknete, že má postupovat striktně podle ústavy?

Na tom určitě budeme trvat neustále, ústava se má dodržovat. Co se týká té druhé možnosti, tak ta je bezpředmětná, protože předseda vlády deklaroval, že v případě, že jeho demise nevedla k účelu, kvůli kterému ji chtěl podat, tak žádnou demisi podávat nebude. V tom případě odchod pana premiéra není varianta, která je na stole.

Jak se díváte na možnost ústavní žaloby pro velezradu, která by mohla vést k sesazení prezidenta a ke ztrátě možnosti kandidovat znovu?

Tato varianta je bezpochyby ve hře. Část našich senátorů je k tomu připravena. Bude záležet na tom, jak bude postupovat prezident republiky. Já bych uvítal, kdyby postupoval podle úzu i výkladu většiny ústavních právníků a tak jako jeho předchůdci, i on sám v jiných případech, jednal podle ústavy, kdy na návrh předsedy vlády odvolává člena vlády.

Prezident také prohlásil, že za zákonnou překážku pro odvolání pana Babiše považuje, že mu premiér Sobotka nenavrhl nástupce nebo nástupkyni ministra financí. Jak vnímáte tento jeho argument?

To je určitě legitimní názor pana prezidenta. Já nevím, že by taková podmínka v ústavě byla.

Samozřejmě tam není. Prezident taky řekl, že se sám obrátí na Ústavní soud. Chce vědět, jestli je prezident za všech okolností povinen odvolat ministra, když to požaduje premiér. S tím, že bude rozhodnutí soudu respektovat. Vy jste viděl nějakou právní analýzu, že prezident nemusí v každém případě odvolat ministra?

Ne, neviděl a chápu, že výklad zákonů, včetně zákona s nejvyšší právní silou, což ústava je, může dát soud. Samozřejmě to je právo prezidenta republiky, ale můj názor je, že prezident by měl konat tak, jak to bylo dříve, protože v tomto případě celá záležitost je personifikována, nikoli že by šlo o princip.

Mimochodem myslíte si, že jen výměna ministra financí ve vládě je dostatečná, nebo by mělo vládu ANO úplně opustit?

My jsme se na začátku dohodli, že spolu budeme vládnout. Ta vláda byla, nebo je, úspěšná. K odchodu ostatních členů vlády můžu říci, že za KDU-ČSL nikoho k odvolání navrhovat nebo doporučovat premiérovi nebudu. A jak se rozhodnou ostatní koaliční partneři, to je zcela jejich zodpovědnost. Premiér se rozhodl dát návrh na odvolání pana Babiše, to je jeho ústavní právo a já ho respektuji.

Čili upřednostňujete zachování dosavadního koaličního půdorysu před změnou na vládu menšinovou ČSSD a KDU-ČSL?

Ano, já pořád trvám na tom, že nejlepší je dovládnout na tomto vládním půdorysu.

Pokud by Babiše měla nahradit ve vládě jeho náměstkyně Alena Schillerová, je to jméno, se kterým by měla KDU-ČSL problém?

My především podle koaliční smlouvy do toho nemáme moc co mluvit. Je to na zodpovědnosti hnutí ANO, koho si tam nominuje. Samozřejmě na posouzení premiéra. Já eventuální návrh hnutí ANO budu respektovat, pokud by to nebyl nějaký masový vrah nebo podobně.

Všechny vládní strany říkají, že nechtějí předčasné volby. Jakou roli v případě KDU-ČSL hraje, že vytváříte koalici s hnutím STAN, a kdyby volby byly dřív, že byste vůbec nemuseli být připraveni jít společně do voleb?

Tak samozřejmě máme nějak naplánovanou kampaň. Na druhou stranu bychom si s tím v tomto případě určitě poradili. Poradili jsme si s předčasnými volbami v roce 2013. Nemohli bychom realizovat kampaň tak, jak ji máme připravenou. Pro nás je zásadní, že pro Českou republiku jez důvodu stability a kontinuity nejlepší řešení, abychom dovládli ve zrekonstruované vládě do konce volebního období. V případě, že budou předčasné volby, možností je celá řada. I kandidovat samostatně, nebo oni na naší kandidátce, to je ovšem věc spekulativní. Předčasné volby zatím nejsou na pořadu dne.

Už jste si vyjasnili nejasnosti s kritiky toho spojenectví s hnutím STAN? Už je to definitivní, přesvědčil jste kritiky?

Jestli přesvědčíme všechny, to nevím. Spíš předpokládám, že ne, protože stoprocentně stejný názor ve straně, která má 25 tisíc členů, není úplně snadné nalézt. Každopádně já ještě budu mít setkání v regionech, pojedu na jižní Moravu, do Zlínského kraje, na Vysočinu, do Moravskoslezského kraje. Budeme o tom diskutovat a já rozhodně budu navrhovat, aby celostátní sjezd koaliční smlouvu schválil, znovu aby ji potvrdil, ačkoli to není ze stanov nutné. Myslím, že je to fér a že to je věc, která by proběhnout měla.