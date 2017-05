Kdyby ti dva kohouti odešli, vláda by dovládla do konce, řekl Zeman

„A občané sami, nikoli politici, pak rozhodnou, jaká bude za půl roku nová vláda,“ uvedl prezident. Variantu, že skončí jak Babiš, tak Sobotka, nastínil i ve středu večer v Liberci Babišovi, šéfovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi a ministrovi vnitra Milanu Chovancovi z ČSSD.

Jako druhou možnost zmínil ve středu večer předčasné volby, což ale politici všech tří koaličních stran odmítli. A nyní je nechce tedy ani Zeman.

„Při každé vládní krizi vzniká pokušení vypsat předčasné volby. No fajn, za prvé je to dost drahé, stojí to asi miliardu a za druhé těch krizí je v poslední době tolik, že by tady byly předčasné volby každého čtvrt roku,“ řekl Zeman. Podle Zemana bychom se v takovém případě zapsali do Guinessovy knihy rekordů jako země s nejvyšším počtem předčasných voleb.

„Pan prezident by neměl vymýšlet scénáře, ale konat dle Ústavy, odvolat ministra financí, zatíženého skandály a lží, z vlády. Návrh má od pátku,“ odmítl Zemanovy alternativní scénáře předseda vlády Bohuslav Sobotka. Trvá na tom, že má prezident odvolat Babiše (o Sobotkově vyjádření jsme psali zde).

Zeman se podle něj pouze snaží odvést pozornost.Premiér se počátkem příštího týdne sejde s experty, aby připravili návrh kompetenční žaloby na Zemana. Doufá ale v to, že ji nebude muset podávat.



Zemana čelil v Doksech dotazu, který souvisel s tím, že nekoná, jak mu ukládá Ústava. „Přečetl jste si Ústavu?“ ptal se prezidenta jeden z občanů v Doksech. „Já jsem přečetl Ústavu mnohokrát,“ opáčil Zeman. „Tak proč ji ignorujete? Dokonce v prezidentském slibu je, že budete dodržovat Ústavu,“ nedal se tazatel. „Víte, Ústava jako každý dokument je předmětem některých výkladů,“ řekl mu prezident, který zatím nevyhověl návrhu Sobotky.