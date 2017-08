Přirovnáním k 50. létům urazil Babiš oběti komunismu, kritizuje PEN klub

„Nemístné srovnání nesrovnatelného je hrubá urážka a poplivání památky obětí padesátých let, proto ho ani při hlubokém respektu ke svobodě slova nemůžeme nechat bez odezvy,“ uvedli vrcholní představitelé PEN klubu v tiskovém prohlášení.

Babiš podle nich buď opovrhuje fakty, nebo projevuje neznalost historie.

„V padesátých letech dvacátého století nebyli lidé vyšetřování na svobodě pro důvodná podezření z podvodů. Spisovatelé byli odsuzováni na mnoho let do žaláře jen proto, že ve svých románech, povídkách a básních, vydaných dávno před komunistickým pučem, nevyzývali k revolučnímu násilí, kněží byli zavíráni pro svou víru, mladí lidé pro touhu překročit hranice do svobodného světa,“ napsali představitelé PEN klubu.

Policie podala žádost o vydání Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka kvůli možnému dotačnímu podvodu s firmou Čapí hnízdo ve čtvrtek (psali jsme zde).

Babiš pak vyšetřování přirovnal k situaci v 50. letech pro deník Právo. „Jsme jako v 50. letech. Je tu objednávka na osobu, která nevyhovuje korupčnímu systému,“ řekl k žádosti policie, aby ho Sněmovna vydala ke stíhání. Odmítl, že by se v případě farmy Čapí hnízdo dopustil něčeho nezákonného.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny se žádostí začne zabývat 18. srpna, celá Sněmovna by měla o vydání obou poslanců rozhodovat na své schůzi, která začne 5. září. Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.