Odplata bude nemilosrdná, zuří Kim kvůli počítačovým manévrům na jihu

Severní Korea obvinila Spojené státy, že v rámci manévrů rozmisťují „smrtící“ zbraně a nacvičují operace zaměřené na odstranění severokorejského vůdce Kim Čong-una.

„Vojenské napětí na Korejském poloostrově dosáhlo extrémního vrcholu. Nikdo nemůže zaručit, že tyto mohutné síly koncentrované v Jižní Koreji se nezapojí do skutečné válečné akce,“ stojí v severokorejském prohlášení. „A co víc, vysoce postavení bossové imperialistického agresora z USA přiletěli do Jižní Koreje, aby se zapojili do tajných rozhovorů,“ zní z KLDR.

Severokorejská armáda prohlásila, že na jedenáctidenní manévry odpoví „nemilosrdnou odplatou a bezohledným trestem“. Podle agentury AP je však taková možnost nepravděpodobná. Kim Čong-un dobře ví, že by válku rychle prohrál a ze všeho nejvíce mu jde o udržení režimu.

Počítačové manévry

Agentura AP poznamenává, že zuřivé reakce ze strany KLDR jsou už tradičním koloritem každoročních cvičení jihokorejské a americké armády. Režim ve zbídačené zemi je nesnáší už z toho důvodu, že se vždy cítí povinován sám uspořádat vlastní manévry, které pochopitelně stojí dost peněz.

Atmosféra na Korejském poloostrově je v posledních týdnech mimořádně napjatá. KLDR letos otestovala dvě mezikontinentální rakety, které by mohly zasáhnout území USA a pohrozila útokem na Guam. Americký prezident Donald Trump severokorejskému režimu pohrozil „ohnivou zlobou“ a Soul se obává, že by se mohl uchýlit k preventivnímu úderu na KLDR.

Současných manévrů se účastní 17 500 amerických a 50 000 jihokorejských vojáků. Manévry nezahrnují ostrou palbu, přesuny tanků či jakýkoli jiný nácvik boje v terénu, uvedla agentura AP. Důstojníci místo toho sedí u počítačů a nacvičují, jak vést bitvu. Součástí jsou i simulace, které mají obě země připravit na případnou válku s jadernou diktaturou.

Podle velitele amerických sil v Pacifiku admirála Harryho Harrise jsou manévry pro udržení bojové připravenosti vůči agresivní KLDR zcela zásadní. „Silné diplomatické úsilí podpořené vojenským úsilím je klíčové. Diplomacii by měla podporovat věrohodná bojová síla, nikoliv naopak,“ prohlásil Harris na základně Osan v Jižní Koreji.

Severní Korea často na manévry reaguje zbrojními testy. Loni Pchjongjang během manévrů otestoval balistickou střelu odpalovanou z ponorky a týden po skončení jihokorejsko-amerického cvičení uskutečnil svou pátou, zatím největší jadernou zkoušku.