Kimovy nové rakety pohání ukrajinské motory, odhadují zbrojní analytici

14:34 , aktualizováno 14:53

Úspěšný vývoj severokorejských raket umožnil nákup mohutných raketových motorů na černém trhu, které mohou pocházet z ukrajinské továrny s historickými vazbami na ruský raketový program. Napsal to americký list The New York Times s odvoláním na informace zbrojních analytiků a amerických tajných služeb. Kyjev to odmítá.