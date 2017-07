KLDR slaví další úspěšnou raketovou zkoušku. USA máme na dostřel, vzkazuje

KLDR uvedla, že střela letěla 47 minut a 12 sekund. Při letu dosáhla maximální výšky 3 724 kilometrů. Test údajně sledoval i severokorejský vůdce Kim Čong-un, který podle státní agentury KCNA prohlásil, že zkouška demonstrovala schopnost KLDR provést kdykoli překvapivý raketový útok v jakémkoli místě. Konkrétně při tom zmínil Spojené státy.

Severní Korea při zkoušce použila raketu Hwasong-14, stejný model jako při prvním úspěšném testu mezikontinentální balistické střely na začátku července (více o něm zde). Analytička Melissa Hanhamová pro stanici BBC uvedla, že páteční střela letěla dál a výš než ta předchozí. Zkouška podle ní ukázala, že KLDR má na dostřel nejen Aljašku, ale pravděpodobně také New York.

Raketa byla navíc odpálena z jiného místa, než naznačovaly předchozí tisková prohlášení, a ve zcela netradiční čas kolem půlnoci. To vše podle Hanhamové naznačuje, že KLDR experimentuje s možností odpálit další rakety pod rouškou noci a zřízením několika odpalovacích základen, aby zmátla pozorovatele.

Americká stanice CBS uvedla, že analytici Pentagonu jsou rychlým vývojem severokorejských zbraní překvapení. Někteří z nich se domnívají, že KLDR by mohla mít na dostřel i Los Angeles nebo Chicago. Zatím však podle nich není jasné, jak blízko je Severní Korea k tomu, aby její raketa mohla nést jadernou hlavici.

„Říkají to už dlouhou dobu. Myslím, že rozdíl je v tom, že jim začínáme věřit,“ uvedl analytik Jeffrey Lewis. „Jsme v takovém vztahu, kdy můžeme zničit my je a oni můžou zničit nás. Nemusí se nám to líbit, ale tak to je,“ dodal.

Bezpečnost Spojených států zajistíme, vzkazuje Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek raketovou zkoušku označil za „bezohlednou a nebezpečnou“ akci. „Tím, že ohrožují svět, tyto zbraně a testy nadále izolují Severní Koreu, oslabují její ekonomiku a nechávají její lid strádat. Spojené státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily bezpečnost americké vlasti a ochránily naše spojence v regionu,“ sdělil Trump v prohlášení.

Pentagon uvedl, že páteční raketová zkouška nepředstavovala pro USA žádnou bezprostřední hrozbu. Ohrozila však amerického spojence Japonsko. „Jasně to ukazuje, že ohrožení bezpečnosti našeho národa je vážné a skutečné,“ reagoval japonský premiér Šinzó Abe.

Na střelu reagovala i Jižní Korea, která v sobotu oznámila, že obnoví zprovozňování odpalovacích zařízení amerického protiraketového systému THAAD. Baterie THAAD sestává ze šesti zařízení, která jsou schopna odpálit až 48 antiraket, dále z řídících jednotek, radaru a dalších prvků.

Dvě baterie byly na jihokorejském území instalovány na sklonku dubna krátce před nástupem nově zvoleného liberálního prezidenta Mun Če-ina. Ten pak zprovoznění zbývajících částí amerického protiraketového štítu zmrazil, dokud se nevyhodnotí dopad zařízení na životní prostředí.

Systému THAAD se obávají Čína a Rusko. Nelíbí se jim, že by radary štítu mohly sledovat i jejich vojenské aktivity. Peking v sobotu vyjádřil nad rozhodnutím Soulu hluboké znepokojení. Čínské ministerstvo zahraničí znovu zopakovalo své tvrzení, že rozmístění systému THAAD bezpečnostní obavy Jižní Koreje nevyřeší a věci pouze zkomplikuje. Zároveň vyzvalo KLDR, aby respektovala rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zastavila všechny aktivity, které by mohly zvýšit napětí na korejském poloostrově.