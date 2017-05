Bělobrádek se objednal k Zemanovi, ANO chce dovládnout i v demisi

„Je důležité, jak rozhodne prezident republiky, je to v jeho rukou,“ odvětil Bělobrádek na dotaz, zda by mohla dovládnout vláda v demisi. „Jsme připraveni dokončit náš mandát v demisi i jednat o jiných variantách,“ řekl.

„Vyvolávat předčasné volby krátce před řádným termínem voleb nepovažuji za šťastné. Otravovat lidi volební kampaní přes prázdniny není dobrý nápad,“ uvedl předseda křesťanských demokratů. Kritizoval přístup vedení ANO k aféře kolem nákupu dluhopisů Agrofertu šéfem hnutí Andrejem Babišem.

„Předseda hnutí ANO má vážný problém. Není to banální záležitost. Přístup vedení ANO, že nic není pravda, že žádný problém neexistuje, tak je vidět, že to mají marketingově zvládnuto. Jsem zvědav, jak dlouho jim to budou lidé věřit,“ prohlásil Bělobrádek.

Šéf poslanců ČSSD Sklenák při příchodu na Úřad vlády na jednání špiček strany řekl, že aby měly volby dříve než v říjnu smysl, musela by se Sněmovna shodnout na svém rozpuštění již na květnové schůzi, aby se volby případně mohly konat do letních prázdnin a politici jimi voliče neobtěžovali během nich.

Sám ale variantě předčasného rozpuštění Sněmovny nedává přednost, nějaká vláda by podle něj měla dovládnout až do října. Nezáleží podle něj tolik na tom, jaká to bude. Pokračování vlády s Andrejem Babišem jako ministrem financí však bylo podle Sklenáka neudržitelné. „Mimořádné volby mohou být nejpozději tři měsíce před řádným termínem. Pokud bychom chtěli jít do předčasných voleb, ty kroky musíme nastartovat okamžitě,“ řekl Sklenák. „Já bych se klonil k variantě dovládnout do konce,“ uvedl.

Preferujeme dovládnout v demisi, řekla Šlechtová

Předčasné varianty nepovažují za dobrou variantu ani ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová z hnutí ANO. „Preferujeme takové řešení, které bude mít nejmenší negativní dopady, tedy dovládnout v demisi,“ řekla Šlechtová, k čemu se ANO kloní.

Ani ministr spravedlnosti Robert Pelikán a životního prostředí Richard Brabec nevidí důvod, aby ve vládě končili. Brabec označil Sobotkovo rozhodnutí podat demisi za náhlé hnutí mysli. „Máme rozdělanou nějakou práci a my bychom ji docela rádi dodělali. To si myslím, že je normální,“ řekl Pelikán.

Premiér Bohuslav Sobotka v úterý nečekaně oznámil, že podá demisi a tím pádem skončí i jeho vláda. Sobotka řekl, že je pro něj neakceptovatelné, jak šéf ANO Babiš vysvětloval svůj nákup nezdaněných korunových dluhopisů Agrofertu za téměř jeden a půl miliardy. Není podle něj přijatelné, aby vládu, která se prezentuje tak, že chce omezit daňové úniky, jako ministr financí zastupoval člověk, který si našel cestu, aby sám státu daně platit nemusel.

Podle premiéra je jednou z možností, že bude nějakou dobu pokračovat vláda v demisi, pokud se současné vládní strany dohodnou na novém kabinetu bez Babiše, jinak je podle něj možná varianta, aby volby byly dříve než v říjnu. Aby vznikla vláda s podporou pravicových stran ODS a TOP 09, k tomu se nekloní, protože by to voliči levicové ČSSD podle něj neakceptovali.