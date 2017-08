IS vyhlásil v Sýrii povinný džihád, Asad v jeho týlu provedl výsadek

„Islámský stát nám řekl, že účast na džihádu (svaté válce) teď bude povinná. Většina mladých to ale odmítla, takže nás tisíce uprchly,“ řekl agentuře AFP Mahmúd Alí, který z Dajr az-Zauru utekl do sousední provincie Hasaká na severovýchodě Sýrie. V tamějším uprchlickém táboře o 400 stanech je nyní asi 7 100 běženců. Jsou mezi nimi sice vidět ženy i děti, ale hlavními obyvateli jsou mladí muži.

Informaci potvrdila také exilová organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR). Islámský stát (IS) při pátečních modlitbách nechal rozhlásit, že dává týden na to, aby se muži přišli zapsat do náborových kanceláří.

Osmadvacetiletý Muhammad Saláh, který je mezi uprchlíky, řekl, že radikálové začali dělat domovní prohlídky a odváděli muže násilím. Ty, kteří se vzpouzeli, zatkli. Další z uprchlíků řekl, že radikálové nováčkům poskytli měsíční výcvik a pak je poslali do boje.

Mnoha lidem se nepodařilo uprchnout a zůstali na území radikálů. Třiadvacetiletý uprchlík Ahamd Ábid řekl, že jeho patnáctičlenná rodina musela za možnost odejít zaplatit a stálo ji to dva miliony syrských liber (86 000 Kč).



Výsadek u al-Kadiru

IS provincii Dajr az-Zaur obsadil v roce 2014. Ruské ministerstvo obrany v pondělí uvedlo, že syrská armáda o víkendu provedla taktický výsadek v týlu Islámského státu v této provincii a osvobodila vesnici al-Kadir.

Do operace se podle agenutry TASS zapojili ruští vojenští poradci a ruské helikoptéry Ka-52.V čele výsadku stojí Suhejl al-Hasan, jeden z nejschopnějších generálů syrské armády a velitel elitní Tygří jednotky (o nich více zde). Syrský režim touží osvobodit svoji vojenskou posádku u města Dajr az-Zaur, která je už tři roky v obklíčení IS.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v neděli uvedl, že syrská vláda během dvou měsíců zvýšila velikost území pod svou kontrolou o dvaapůlnásobek, přičemž územních zisků dosáhla zejména v centrální části země na úkor IS.



Teroristická organizace v posledních měsících přišla o své postavení v Iráku a ztrácí pozice také v Sýrii. Po vytlačení z provincie Aleppo bojuje o udržení v Rakce a ztrácí postavení také v Homsu. Rusko se domnívá, že se IS mobilizuje, aby udržel Dajr az-Zaur. Teprve prohra IS v této provincii bude podle Moskvy skutečnou porážkou IS.

Irák zahájil nálety na Tall Afar

Irácká armáda v úterý zahájila nálety na pozice IS v Tall Afaru. Západoirácké město město leží asi 80 kilometrů západně od Mosulu, který armáda osvobodila po devítiměsíčním boji v červenci.

Irácká vláda tehdy oznámila, že příštím cílem bude osvobození Tall Afaru, do nějž prchali bojovníci IS z osvobozených částí Iráku. Mluvčí ministerstva obrany Muhammad Chadarí řekl, že pozemní bitva o Tall Afar začne po ukončení leteckých operací.

Před příchodem IS měl Tall Afar asi 200 000 obyvatel, z nichž většina byli šíité a etničtí Turkmeni. Do bojů o Mosul se kromě irácké armády zapojila také policie a kurdské oddíly. Šíitské jednotky pomáhaly osvobozovat venkovské oblasti, ale do bojů v městských částech nasazeny nebyly.

Mluvčí těchto oddílů, z nichž některé se hlásí k Íránu, v pondělí řekl, že šíité budou o Tall Afar bojovat. Iráčané viní šíitské milice z páchání krutostí na místním sunnitském obyvatelstvu při bojích proti IS. Ohlášené nasazení šíitů do bitvy o Tall Afar se podle agentury AP nebude líbit Turecku. Jeho premiér Binali Yildirim opakuje, že vojenské operace kolem Mosulu by neměly vést k žádným demografickým změnám.