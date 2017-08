Džihádistům z ciziny v Sýrii o víru nejde. Jsou plní frustrace, tvrdí OSN

Hlavními autory materiálu Úřadu OSN pro boj proti terorismu jsou profesor z univerzity v Manchesteru Hamed el-Said a expert na terorismus Richard Barrett. Šedesátistránková publikace vznikla na základě rozhovorů se 43 lidmi, kteří se v minulosti vydali na syrská bojiště (celou studii najdete v angličtině zde).

Tři čtvrtiny zpovídaných vstoupily do řad Islámského státu, fronty an-Nusrá či organizace Ahrar aš-Šám a následně se pokusily vrátit domů. Zbylou čtvrtinu bezpečnostní složky zadržely ještě před přicestováním do Sýrie.

Z rozhovorů je zřejmé, že se většina zahraničních bojovníků do blízkovýchodní země nevypravila kvůli spiritualitě a následování radikální formy muslimské víry. Mnozí z nich přiznávají, že v otázkách náboženství byli nováčky a ani netušili, jak se správně modlit. Motivací pro ně byla údajně zejména ochrana muslimských obyvatel.

Mladý a frustrovaný

Modelovým džihádistou ze zahraničí je podle studie „mladý muž, který se ve své vlasti cítil znevýhodněn po finanční stránce, stejně jako při postavení na trhu práce či v sektoru vzdělání“. Většina zpovídaných lidí byla před odchodem do Sýrie nezaměstnaná, nebo neměla stabilní práci.

„Chyběl jim jakýkoli smysl života,“ popisuje studie. Společným jmenovatelem zahraničních bojovníků je také dospívání v nefunkčních rodinách, které žily ve vyloučených oblastech „mimo hlavní společenský, ekonomický a politický proud“, cituje ze zprávy server The Independent.

Na takové mladé muže podle OSN přesně cílí zejména propaganda Islámského státu (více o ní zde). Smysl života jim dává v podobě ochrany sunnitských muslimů, odpůrců režimu Bašára Asada. „Pro některé jde také o pocit určitého bratrství a náboženské zodpovědnosti. Účastníci našeho výzkumu uváděli, že se do Sýrie nevydávali s cílem stát se teroristy. S takovým úmyslem se ani nevracejí do svých domovských zemí,“ uvádí studie.

Ukazuje se však, že propaganda na internetu nehraje až tak velkou roli. Na síť omladina chodí podle studie už zradikalizovaná a pouze si zde upevňuje svoje postoje. Mnohem důležitější jsou sociální vazby mladých muslimů navázané v mešitách, školách nebo ve vězeních. Právě tam se ve většině případů radikalizují.

Islámský stát v posledních týdnech ztratil na bojištích v Sýrii a Iráku velkou část území. Přišel o Mosul i téměř celou syrskou baštu Rakká. Neúspěch skupiny na Blízkém východě by podle expertů mohl výrazně zpomalit příliv nových rekrutů ze Západu. Zpráva OSN však uvádí, že mnozí cizí bojovníci cítili zklamání i v dobách největší slávy IS. Sliby o ráji na zemi u nich po příjezdu do Sýrie vystřídala realita války, ve které přišli o kamarády (svědectví islamistů najdete zde).

Odstrašující příklady pro mladé muslimy

Odhaduje se, že v Sýrii aktuálně působí asi 25 tisíc bojovníků z více než stovky zemí. Panují obavy, že se nyní začnou ve větších počtech vracet domů. Studie OSN uvádí, že mnozí z nich mohou ve vlasti radikalizovat mladé muslimy.

El-Said i Barret však dodávají, že v navrátilcích se pro tajné služby skrývá také řada příležitostí. Mohou například pomoct při potírání radikálních islamistických buněk nebo jako odstrašující příklady v programech prevence radikalizace. „Vlády by měly provádět detailní evidenci navrátilců a vyselektovat z nich nebezpečné osoby, stejně jako důvěryhodné lidi, kteří mohou pomoc v boji proti verbování mladých mužů,“ myslí si autoři.



Pestrost lidí, kteří touží vstoupit do řad Islámského státu, dokazuje i případ Čecha Jana Silovského. Dvaadvacetiletý muž ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku se v roce 2015 rozhodl prodělat výcvik a přidat se k islamistům.

Loni si zajistil letenku a dostal se až do Istanbulu, kde ho letos 4. února na letišti zadrželi policisté. Stalo se to poté, co jim při kontrole dokladů nedokázal vysvětlit, proč přicestoval. Vzali ho proto na výslech a v jeho mobilním telefonu našli videa o IS. Silovský přiznal svůj záměr a policisté ho deportovali zpátky do Česka. V květnu mu soud zpřísnil trest na šest let vězení (více o případu zde).

Válka z pohledu teroristů IS. Spíš než s protivníky bojují sami se sebou:



VIDEO: Válka z pohledu teroristů. Bojují spíš sami se sebou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu