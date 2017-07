Na soudy nečekají. Dopadené bojovníky IS trestají iráčtí vojáci sami

V řece Tigris plavou v poslední době lidská těla. Jsou to mrtví radikálové Islámského státu (IS), které zajali iráčtí vojáci při dobývání Mosulu a dalších měst. Spoutané teroristy střelí do hlavy či do hrudi nebo je shodí z výšky na zem. List The Independent například přinesl video, ve kterém vojáci zajatce shazují ze srázu do řeky pod nimi.

Vojáci jsou totiž skeptičtí. Myslí si, že pokud by islamisty poslali před soud a do vězení, radikálové by si díky úplatkům našli cestu ven. Míní, že je jejich vlastní vláda natolik zkorumpovaná, že by zločince - zbohatlé právě díky práci pro IS - pustila na svobodu. Dalším důvodem, proč se vojáci uchylují k mnohdy stejnému násilí jako předtím radikálové, je pomsta.

Pro vojáky je totiž boj proti IS často osobní záležitost. Mnohdy ví, kdo konkrétně zabil jejich rodinu a přátele. Jako jistý poručík, jehož příběh popsala agentura AP. Ten už tři roky jde po dvou vrazích svého otce.

Pocházejí z jeho vesnice a dříve patřili k al-Kájdě, proti které jeho otec coby voják bojoval. Poručík říká, že byli oba muži v jeho vesnici dobře známí. Nyní jim slibuje pomalou smrt. Plánuje, že jejich těla pověsí tak, aby je ve vesnici každý dobře viděl. Ale až poté, co mu prozradí, kam pohřbili jeho otce. Kromě něj mu islamisté zabili i strýce a desítky dalších příbuzných.

„Když lidé řeknou, že patřil k Daeš, zastřelíme ho“

Poručík má v telefonu stále fotku obou vrahů. Pár dalších vojáků o jeho lovu ví, údajně mu také pomohli s výslechem zajatců. I s jejich následným „odstraněním“. „Většině zajatců jsem jen pokládal otázky. Ale ty, o kterých jsem věděl, že mají na rukou krev, jsem na místě zabil,“ popisuje poručík s tím, že zabil více než čtyřicet militantů, ať už v boji nebo při výslechu.

Ví, že většina z nich nemá se smrtí jeho otce nic společného. „Nejsem se svou pomstou sobecký. Dělám to pro všechny Iráčany,“ říká muž. A podobně smýšlejí i další vojáci. Čtyři armádní velitelé AP přiznali, že jejich jednotky zabily neozbrojené zajatce, kteří byli podezřelí ze spolupráce s IS.

Zabíjeli například muže, kteří se snažili uprchnout z Mosulu spolu s ostatními obyvateli. Chytili je na kontrolním stanovišti. I když velitelé ví, že je podobný postup proti mezinárodnímu právu, své vojáky hájí. Podle jejich názoru by se totiž mezinárodní právo nemělo na boj proti IS vztahovat.

Právě proto, že vládnutí islamistů bylo tak kruté. Když v roce 2014 radikálové obsadili rozsáhlé oblasti v severním a západním Iráku, cílili speciálně na členy iráckých bezpečnostních jednotek a jejich rodiny. Nedaleko Tikrítu zavraždili 1 700 zajatců z řad vojáků a pohřbili je do masového hrobu.

Mluvčí iráckého ministra obrany Tahsín Ibrahim popřel, že by úřady zaznamenaly jakýkoliv případ vraždy ze msty, ať už ze strany vojáků nebo obyvatel. „Situace je pod plnou kontrolou a my nedovolíme, aby se něco takového dělo, protože je to velmi citlivá záležitost a mohla by vést k násilným reakcím,“ uvedl mluvčí.

Ale vojáci mluví jinak. „Když nám všichni civilisté na místě řeknou, že ten muž patřil k Daeš, zastřelíme ho. Když před vámi stojí muž, který zabil vaše přátele, vaši rodinu... Ano, občas muži zhrubnou. Ale pro nás je to osobní,“ dodává vojenský velitel pod podmínkou anonymity.