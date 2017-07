Pád bašty IS se blíží, ve zbídačeném Rakká už doutnají spory o moc

Bitva o město Rakká naplno propukla na počátku června. Ofenzivu proti Islámskému státu (IS) zahájily takzvané Syrské demokratické síly (SDF), které zaštiťují válečné snažení arabsko-kurdské aliance. Ta je navíc podporována Spojenými státy. Na sklonku měsíce armádní velení oznámilo, že jsou islamisté v obklíčení (více zde). Ve městě stále zůstávají desetitisíce civilistů.

Rakká je podobně jako Mosul jedním ze symbolů IS, který město obsadil v roce 2014. Právě z tohoto kdysi dvousettisícového města islamisté plánovali mezinárodní teror, zejména útoky ve Francii a Belgii. Mnozí zahraniční džihádisté Rakká označovali za druhý domov.

Podobně jako na většině obsazeného území zde islamisté zavedli přísná nařízení. Ženy nesměly vycházet na ulici bez doprovodu, zakázali také kouření a vybírali vysoké daně a další poplatky. Z nich financovali válčení v Sýrii a Iráku.

Tři roky nadvlády islamistů a v posledních měsících také ničivé boje většinu města srovnaly se zemí. Mosty přes Eufrat jsou v troskách. Civilisté se snaží dostat z města, ostřelování však neustává. Islamisté část obyvatel drží jako rukojmí a podobně jako v Mosulu je využívají coby lidské štíty. Exilová organizace SOHR opakovaně hlásí civilní oběti.

Desetitisíce vojáků proti Islámskému státu

Proti islamistům v Rakká stojí spletitá koalice kurdských jednotek, arabských vojáků a hrstky ozbrojenců z řad asyrských křesťanů. Kurdové přísluší k milicím YPG, Američané je považují na nejspolehlivějšího partnera na bojištích v severní Sýrii.

U Rakká podle CNN bojuje až třicet tisíc Kurdů a dvacet tisíc ozbrojenců z arabských milicí. Po strategické stránce je podporuje pět stovek poradců z americké armády. Ta Kurdům dodává také velkou část výzbroje včetně protitankových střel.

Porážka islamistů v Rakká je podle armádních expertů nevyhnutelná. Otázkou zůstává, co přijde po jejich kapitulaci. Obnova zuboženého města potrvá roky. Spory se vedou také o jeho vedení. SDF tvrdí, že se vždy jednalo o většinově arabské město - před válkou zde žilo zhruba deset procent křesťanů, velký vliv neměli ani Kurdové. Podle expertů oslovených serverem News Deeply však syrská vláda jen těžko dovolí lídrům SDF řídit tak významné město.



Možný vývoj nadvlády nad městem ukázala situace v nedalekém Manbidži. Po osvobození zde asi šest měsíců město řídili Kurdové, později se však části území vzdali ve prospěch syrské a ruské armády, které měly zamezit útokům tureckých vojsk. Podobný postup by SDF mohly podle expertů volit i v Rakká.

Armádní poradce SDF Nasr Hadži Mansúr však takovou variantu vylučuje. „Městskou radu v Rakká nyní sestavujeme tak, aby v ní byly zastoupeny všechny skupiny obyvatelstva. Pro zástupce syrské vlády zde však není místo,“ tvrdí. Vládu nad městem ozbrojenci předají místním lidem, kteří podle Mansúra „nemají krev na rukách“.



Zcela samostatné řízení je však pro místní spíše snem. Bez centrální syrské vlády jen těžko dokáží zvládnout základní administrativní úkony a vyplácet mzdy. Dialog mezi vládou a novým vedení Rakká tak bude nevyhnutelný a značně komplikovaný.

Další podpora USA

Vyhnáním islamistů navíc boje neskončí. Stoupenci Islámského státu jsou rozeseti směrem na východ k městu Dajr az-Zaur. Americký ministr obrany James Mattis oznámil, že USA i po dobytí Rakká budou pokračovat v dodávkách zbraní pro kurdské jednotky.

Původně přitom Mattis ujišťoval, že americká armáda zbraně poskytnuté syrským Kurdům odebere. Nyní však tvrdí, že to bude záviset na tom, do jakých dalších bojů Kurdové zasáhnou. Na otázku, zda USA budou chtít dosud dodané zbraně zpět, odpověděl Mattis váhavě. „Uděláme, co budeme moci,“ řekl.



USA podle Mattise dosud dodaly kurdským bojovníkům zbraně, které potřebují pro boj v městském prostředí. Americká armáda během bojů poškozené vybavení odebírá a opravuje, aby ho mohla opět Kurdům poskytnout. Šéf Pentagonu nevyloučil ani výměnu určitého typu zbraní za jiný. „Když už jisté věci potřebovat nebudou, nahradíme to něčím jiným, co se jim bude hodit,“ řekl.

Bílý dům oznámil záměr vyzbrojit syrské Kurdy v první polovině května, což kritizovalo zejména Turecko. Podle Ankary jsou kurdské milice napojené na zakázanou Stranu kurdských pracujících (PKK), kterou řadí k teroristickým organizacím. Vývoj po dobytí Rakká tak může mít zjevě dopady i na mezinárodní politiku.

Porážka islamistů v Rakká je podle armádních expertů nevyhnutelná (březen 2017):



VIDEO: Vůdce Islámského státu uznal porážku v Iráku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu