V Sýrii padl bývalý mariňák, který po boku Kurdů bojoval s džihádisty

Pětadvacetiletý rodák z Floridy sloužil v řadách námořní pěchoty v Afghánistánu, Japonsku, Jižní Koreji či Jordánsku. Po odchodu z armády se vrátil do USA, ale dál se zajímal o dění ve světě. Postupem času došel k závěru, že Islámskému státu (IS) se musí osobně postavit.



„Jeden večer se opil a vyprávěl mi o hrůzách, kterých byl jako příslušník námořní pěchoty na Blízkém východě svědkem,“ vzpomínal na svého kamaráda v e-mailu pro Taylorova otce Alex Cintron. „Věřil, že Islámský stát je prokletí moderního světa a musí být zastaven dříve, než zmaří další lidské životy a nedocenitelné výtvory lidstva,“ napsal Cintron.

Loni na jaře oznámil Taylor svým blízkým, že odjíždí do Irska, kde má jeho rodina kořeny. Ze svých cest po Evropě občas posílal hlášení domů, ale pak se na pár týdnů odmlčel. Když se opět ozval, byl už v Sýrii.

„Dostal jsem e-mail, ve kterém napsal: ‚Tati, neboj se. Jsem u YPG. Dělám správnou věc. Je to pro jejich svobodu,‘“ řekl reportérům AP David Taylor senior ve svém domě v Západní Virginii.

Když se jeho syn k něčemu rozhodl, už nebylo cesty zpět. „Pro něj neexistovaly žádné kompromisy. Byl velmi rozhodný,“ dodává otec bývalého mariňáka.

Milice syrských Kurdů YPG nyní oznámily, že jeho syn 16. července „zemřel mučednickou smrtí v boji s barbarstvím Islámského státu“. Údajně ho zabila nastražená bomba. Taylorově rodině smutnou zprávu oznámila americká diplomacie, která se nyní snaží zařídit převoz těla.

„Miloval svoji vlast a miloval demokracii. Bylo to jeho poslání. Jet tam a šířit demokracii a svobodu, tak jak ji známe tady u nás. Zaplatil za to hroznou cenu,“ truchlí David Taylor senior.

Proti Islámskému státu bojují po boku syrských Kurdů desítky dobrovolníků z USA a západní Evropy. Nejméně 28 jich už padlo. Mezi mrtvými interbrigadisty najdeme i Brity, Australany, Němce, Kanaďany, či jednoho Slovince.

Mezi západními dobrovolníky je například Američan Taylor Hudson. Svůj boj o hlavní město IS Rakká srovnává s bitvou o Berlín v roce 1945. „Tohle je Berlín našich dnů,“ říká 33letý muž z Pasadeny, který v YPG slouží už více než rok jako medik a snajpr. Bývalý student farmacie se rozhodl odjet bojovat proti IS poté, co viděl zprávy o zotročování jezídských žen (více zde).

„Pro mě je to šance proniknout do srdce temnoty, chytit ho a zbavit se ho,“ objasňuje svoji motivaci 28letý Kevin Howard z Kalifornie, který se chlubí, že svojí téměř půl století starou puškou zastřelil už tucet bojovníků IS.