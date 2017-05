Návrh na Babišovo odvolání je v rozporu s koaliční smlouvou, uvedl Zeman

Hrad už v pátek kritizoval, že Sobotka v odeslaném návrhu uvedl konkrétní datum odvolání, a to 9. května. Úřad vlády oponoval tím, že vždy když premiér navrhoval odvolání ministra, pokaždé v návrhu uvedl i datum a prezidentovi to dosud nevadilo (více čtěte zde).



Koaliční smlouva podle Zemana podmiňuje odvolání jakéhokoliv člena vlády souhlasem vedení jeho strany. „K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy,“ sdělil v tiskovém prohlášení Ovčáček.



Prezident také kritizoval Sobotku za to, že mu nepředložil návrh na nového ministra financí. „To by v souvislosti s návrhem na odvolání dosavadního ministra financí vedlo k tomu, že by vedení ministerstva financí nebylo obsazeno. Což by prezident republiky považoval za krajně nezodpovědné,“ dodal mluvčí.

Babiš v sobotu uvedl, že ANO už má za něj vybráno náhradníka. Jméno nesdělil, spekuluje se však o jeho náměstkyni na ministerstvu Aleně Schillerové. Sobotka uvedl, že nový ministr musí být odborně připraven a nesmí mít vazby na Agrofert (více čtěte zde).

Reakci premiéra Sobotky na nejnovější prohlášení Hradu redakce iDNES.cz zjišťuje.



Co od něj prezident nyní přesně očekává, není jasné. Ovčáček pro iDNES.cz pouze uvedl, že zahájením politických konzultací Zeman plní své ústavní povinnosti. „Jeho cílem je uklidnit politickou situaci a neprohlubovat vládní krizi vyvolanou premiérem Sobotkou,“ dodal bez dalších podrobností.

„Koaliční smlouva není nadřazena ústavě. Je to pro mě úsměvné. Vymlouvat se na koaliční smlouvu považuji za nesmysl,“ řekl České televizi v reakci na Zemanovo prohlášení místopředseda lidovců Jan Bartošek.

Většina ústavních právníků se shoduje, že prezident musí člena vlády odvolat bez průtahů - zpravidla v řádu několika dnů (podrobnosti čtěte zde). Prezident čelil také kritice, že chtěl v rozporu s ústavou přijmout demisi jen Sobotky, a ne celé vlády.