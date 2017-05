Žádný živý spis jsem od novináře nedostal, reagoval Babiš na nahrávku

„Naši koaliční partneři jdou tak daleko, že mluví o trestném činu, že jsem dostal nějaký živý spis,“ uvedl v úterý Babiš. „Žádný živý spis jsem nikdy nedostal, já to zásadně odmítám, je to sprosťárna, je to skandál. Podal jsem to (trestní oznámení) na policii a byl bych velice rád, kdyby to prošetřila,“ dodal.

Ministr financí reagoval na obsah v pořadí třetí nahrávky, na níž hovoří s bývalým reportérem deníku Mladá fronta DNES Přibilem. Novinář na ní předává dokumenty, které podle něj pocházejí z policejního vyšetřování kauzy Beretta týkající se vynášení informací z trestního spisu.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) v pondělním komentáři k nahrávce uvedl, že povinností každého občana, kterému se do ruky dostane živý policejní spis, je obrátit se na policii.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) v úterý řekl, že je otázkou, zda Babiš s Přibilem porušili zákon, jestliže měli povinnost spáchání trestného činu ohlásit.

Babiš v reakci na to zopakoval, že proti němu jeho političtí soupeři vedou rozsáhlou kampaň s cílem dostat ho z politiky. Je podle něj podezřelé, že kompromitující nahrávky se objevily v době, kdy ho chce premiér Sobotka kvůli podezření z daňových úniků odvolat z postu ministra financí. Zároveň však připustil, že pro toto tvrzení nemá žádné důkazy.

V neděli Babiš přiznal, že udělal chybu, když se scházel s novinářem Přibilem, se kterým domlouval články o politických konkurentech. Později ale na brífinku doplnil, že kauza je jen „vrtěním psem“, tedy odváděním pozornosti od aktuálních korupčních kauz spojených s jinými stranami (více jsme psali zde).

Ústava je víc než koaliční smlouva, uznal Babiš

Během úterý se koaliční krize znovu vyhrotila. Ministr financí Babiš odmítl dobrovolně opustit vládu s tím, že po premiéru Bohuslavu Sobotkovi žádá garance, že bude jméno svého případného nástupce bez dalšího akceptovat.

Babiš později večer na tiskové konferenci uznal, že ústava je více než koaliční smlouva, což svými kroky zpochybnil prezident Zeman. „My respektujeme ústavu, pan premiér má na mé odvolání právo. Ale já se ptám, proč jsme podepisovali koaliční smlouvu? Pokud by pan premiér řekl, že si bude dělat, co chce, a nebude ji respektovat, tak bychom ji nepodepsali a pan Sobotka by nebyl premiérem,“ prohlásil Babiš.

Prezident Miloš Zeman oznámil, že si premiér nemá stanovovat termíny pro odvolání ministrů a odvoláním Babiše se bude zabývat až po návratu ze státní návštěvy Číny v polovině května (více zde).

Mezitím ale několik ministrů svou cestu do Číny spolu se Zemanem odvolalo. O samotné cestě prezidenta má navíc ještě rozhodnout vláda ve středu (více čtěte zde). Tlak na Zemana vyvíjí i Senát. Jeho předseda Milan Štěch prohlásil, že pokud Zeman do týdne neodvolá ministra Babiše, začne horní komora projednávat ústavní žalobu na hlavu státu (více jsme psali zde).