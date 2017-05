Zeman má řešit Babiše místo cesty do Číny. Vláda mu ji nemusí schválit

„Vláda ten materiál bude mít na programu a bude o něm rozhodovat. Součástí toho materiálu, který předkládá ministr zahraničí, by měl být i rozpočet na tu cestu,“ řekl iDNES.cz mluvčí vlády Martin Ayrer.

Několik ministrů za ČSSD už svou cestu do Číny spolu se Zemanem odvolalo. Mezi nimi i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Neletí ani ministr vnitra Milan Chovanec a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Zeman má do Číny odletět 11. května a vrátit se o týden později. Dosud tvrdil, že až do návratu z Číny nemá čas řešit to, že premiér Bohuslav Sobotka po něm chce, aby z vlády odvolal Babiše.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nechtěl výzvu lidovců komentovat. „Politické pletichaření si nezaslouží komentář,“ sdělil agentuře ČTK.



„Pro nás je ta situace nepříjemná, my jsme ji nezpůsobili,“ řekl šéf lidovců Bělobrádek po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. „Preferujeme stabilitu a dotáhnout volební období do konce,“ řekl předseda KDU-ČSL.