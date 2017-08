Babiš dotační podvod s Čapím hnízdem sám řídil, domnívá se policie

10:55 , aktualizováno 11:12

Andrej Babiš (ANO) podle policie osobně řídil možný dotační podvod pro Čapí hnízdo. Vyplývá to z žádosti o vydání Sněmovně, do které nahlédl deník Právo. Babiš měl koordinovat kroky všech lidí, kteří se na získání dotace podíleli. Hrozí mu za to pět až deset let vězení. Babiš tvrzení policie označil za „nepravdivé a nehorázné“.