ŽIVĚ: Chceme důvěryhodnou vládu, demonstrují lidé na Václavském náměstí

Lidé si na demonstraci přinesli především slovenské vlajky, ale také transparenty s nápisy „Chceme slušné Slovensko“ nebo „Už se toho stalo tak moc, že nevím, co sem napsat“. Po úvodních proslovech organizátorů následovalo několik hudebních vystoupení.

„Jsme si jistí, že Slováci a Češi sledují dění na Slovensku a nemohou se spokojit s tím, jakou vládu máme. Ačkoliv došlo k demisi vlády, lidé se jen obmění a důvěra společnosti ve státní instituce je tak nízko, jak nebyla od roku 1989. Proto jsme se rozhodli požadovat předčasné volby,“ uvedl pro iDNES.cz za organizátory Samuel Zubo ze spolku Pražská kaviareň.

Demonstrace se ale týká i dění na politické scéně v České republice. Některé české iniciativy se prý rozhodly zapojit do původně slovenské demonstrace poté, co premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek oznámil, že neprodleně zprostí služby šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína.

Na akci vystoupí například známý slovenský zpěvák Miro Žbirka nebo zpěvák Ondřej Ruml.

Je to už poněkolikáté za posledních několik týdnů, co lidé vyšli do ulic. Vlnu demonstrací v České republice odstartovalo jmenování komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální komise bezpečnostních sborů. Protesty vedly k tomu, že Ondráček nakonec sám z pozice odstoupil.

Tuto středu se na Václavském náměstí opět protestovalo, a to proti prezidentovi a vládě, zejména kvůli napadání České televize a dalších médií. Protest byl svolán poté, co prezident Miloš Zeman při svém inauguračním projevu napadal některá média.

Naposledy se proti vládě demonstrovalo tento čtvrtek. Jednalo se o stávku studentů, kteří v pravé poledne vyšli před budovu školy, kde stávkovali za dodržování ústavních zvyklostí. Podle odhadů organizátorů se stávky zúčastnilo kolem třiceti tisíc lidí. Výzvu s podpisy v pondělí v zatím neurčený čas předají senátorům i Kanceláři prezidenta republiky.

Na Slovensku protesty vyvolala vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Tisíce lidí vyšly v minulých týdnech do ulic, kde požadovali odvolání slovenského premiéra Roberta Fica.

Politická krize na Slovensku, kterou vražda novináře vyvolala, vyvrcholila ve čtvrtek demisí premiéra Roberta Fica.