Komunista Ondráček odstoupil z čela komise pro kontrolu GIBS

„Kolegové z pravé části spektra, já vás nazývám demokratická žumpo,“ nebuďte tak namyšlení,“ řekl Ondráček ve Sněmovně. „Kdyby šlo o těch pár desítek a stovek lidí, tak se vám vysměji. Mě k mému rozhodnutí rozhodně nevede pár desítek či stovek nebo, jak vy nazýváte, tisíce demonstrantů, které jsou v ulicích,“ prohlásil komunistický poslanec. Na pražské Václavské náměstí dorazilo asi 20 tisíc lidí a další tisíce přišly v dalších městech.

Reakce organizátorů protestů „Je skvělou zprávou, že ozvat se proti návratu komunistů k moci má smysl. Projev poslance Ondráčka, který se pokusil shromáždění desetitisíců lidí bagatelizovat jako pár křiklounů na ulici, to jest evidentní lež tváří v tvář záběrům zaplněného Václavského náměstí, je podle nás nejlepším dokladem jeho pohrdání demokratickými hodnotami a schopnosti bezskrupulózního manipulování s pravdou.“

(Lucie Kohoutová za organizátory protestů NE Ondráčkovi)

„Vaše demokracie, vaše pojetí demokracie znamená to, že jsem nejenom já, ale především moje rodina, moje děti vystaveny takovému mediálnímu tlaku, a nejenom mediálnímu, i výhrůžkám, že jsem zvažoval a konzultoval s Policií České republiky poskytnutí krátkodobé ochrany,“ tvrdil Ondráček.

„Takže já neodstupuji z této funkce na základě toho, že by tady bylo pár křiklounů na ulici, ale proto, že jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci svoji a mé rodiny,“ prohlásil doslova.

Mlátil demonstranty proti totalitě a nestydí se za to

Ondráček zasahoval jako policista Pohotovostního pluku proti demonstrantům v roce 1989 proti totalitnímu režimu. Ondráček se hájí, že dodržoval tehdejší zákony a nevyjádřil žádné politování nad tím, že mlátil bezbranné lidi. Právě proto se v pondělí při demonstracích proti Ondráčkovi v rukou lidí objevily symbolické „obušky“ ze stočených kusů papíru

Podle informací iDNES.cz o odchodu Ondráčka s komunisty před jednáním Sněmovny jednalo ANO. Mezitím šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura navrhl Ondráčkovo odvolání. „Podílel se na represích lidí, kteří vyjadřovali své názory,“ zdůvodnil předseda ODS Petr Fiala návrh na odvolání Ondráčka.

Hnutí ANO v úterý před jednáním Sněmovny zrušilo pravidelnou tiskovou konferenci. Premiér v demisi Andrej Babiš podle zdroje z ANO přesvědčoval komunisty, aby Ondráček odstoupil sám. Není jasné, čím je přesvědčil.



Kováčik: Ať Babiš jasně řekne, o co mu vlastně jde

Ještě před tím šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik řekl, že Babiš má jasně říci, o co mu vlastně jde. „Zda mu jde o to, aby nalákal ke spolupráci ODS,“ řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik kvůli piruetám ANO kolem Ondráčka.



Kováčik také řekl, že když Babiš poví, že chce spolupracovat s pravicí, nemá smysl, aby dál pokračovala jednání o toleranci jeho vlády ze strany KSČM.



Babiš se pátečního hlasování o Ondráčkovi osobně nezúčastnil, ale pro komunistického poslance hlasovalo 79 ze 155 poslanců, což po opakované snaze komunistů prosadit ho stačilo k jeho zvolení.



Část poslanců ANO Ondráčka podpořilo, ostatně Babiš jedná s komunisty o toleranci vlády, ale v neděli šéf ANO na sociální sítě napsal, že je pro odvolání Ondráčka a že když to nenavrhne někdo jiný, udělá to on sám. Tvrdí, že jeho zvolení nechtěl.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura prohlásil, že Babiš prolomil tabu, že s komunisty se na vládě nespolupracuje. Kováčik míní, že , protesty budou pokračovat, jenom už proti Babišovi a prezidentovi Miloši Zemanovi.

Odvolání Ondráčka chtěla navrhnout nejen ODS, ale i další strany. Zařazení nového bodu do programu schůze mohly vetovat dva kluby. Ale protože Ondráček sám rezignoval, neměli komunisté kde hledat spojence.

Ani u SPD Tomia Okamury komunisté pomoc nenašli. „Podle nás byl pan Ondráček zvolen demokratickou volbou,“ řekl nejprve šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Jeho kritici mohli udělat jednoduchou věc, přijít v pátek do práce,“ řekl také. Hlasování o zvolení Ondráčka se nezúčastnilo 45 poslanců z 200.

Lidovci chtěli hlasovat o veřejném odvolání Ondráčka z komise

Lidovci ještě před tím, než Ondráček sám odstoupil, řekli, že navrhnou veřejné hlasování o odvolání Ondráčka nejen z funkce v čele komise pro kontrolu GIBS, ale i z pozice člena komise. „Je to nejlepší řešení,“ prohlásil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

„Zvolení Ondráčka je důsledek toho, co se tu děje od voleb,“ řekl první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan. A to, že hnutí ANO ve Sněmovně úzce spolupracuje jak s komunisty, tak s hnutím SPD Tomia Okamury. S oběma jedná o toleranci vlády, stejně jako s ČSSD. „Fascinuje mě, jak Andrej Babiš dokáže ohnout realitu, že nemá nic společného se zvolení Zdeňka Ondráčka. Spoluodpovědnost za jeho zvolení jednoznačně leží na poslancích ANO, kteří pro něj hlasovali,“ řekl Rakušan.



Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil chování ANO v kauze Ondráček za frašku. „Hnutí ANO zvolilo mlátičku Ondráčka,“ řekl Pospíšil. Podle šéfa klubu ODS Zbyňka Stanjury z výsledku hlasování jasně vyplynulo, že pro Ondráčka hlasovalo nejméně 49 poslanců hnutí ANO. „Takže žádná polovina,“ řekl. Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky se Babiše zalekl veřejného mínění, a proto točil v názoru na Ondráčka.

