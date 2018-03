Protesty proti Ondráčkovi přilákaly po celé zemi na třicet tisíc lidí

Většina protestujících zamířila na pražské Václavské náměstí, kde se sešlo přibližně dvacet tisíc lidí, což je i podle iDNES.cz střízlivý odhad. Další tisíce se sešly ve čtrnácti městech po celé republice. Petici proti Ondráčkovi za jediný večer podepsalo minimálně čtrnáct tisíc lidí, organizátoři navíc podpisy stále ještě sčítají a také sbírají, než bude petice ve středu 7. března odpoledne předána Poslanecké sněmovně.

„S účastí jsme velmi spokojení, podpory si opravdu vážíme, stejně jako civilního průběhu demonstrace. Navíc spontánní šíření akcí po celé zemi dokazuje, že v České republice ve skutečnosti neexistuje rozdělení na Prahu versus regiony, jež se nám někteří politici snaží vnutit. Protesty uspořádalo spoustu organizátorů i v menších městech, z čehož je vidět, že zhnusení z posouvání hranic možného jde napříč republikou i generacemi. Lidé už se prostě nechtějí stydět za svou politickou reprezentaci a nechtějí, aby se opakovaly nesporné chyby minulosti,“ řekla k protestům jedna z organizátorek Lucie Kohoutová.



VIDEO: Protest proti mlátičce: Záběry z náměstí v Plzni, Ostravě a Olomouci

Protest původně namířený proti komunistovi, který mlátil demonstranty, se brzy změnit v kritiku šéfa ANO, přičemž zaznívala hesla jako „Bureš musí z vlády!“ nebo „Nejsme tvoje firma“. Pod krycím jménem Bureš bývalá Státní bezpečnost evidovala Babiše. Ten odmítá, že by komunistické tajné policii spolupráci podepsal (viz Babiš prohrál spor o evidenci u StB. Budu se soudit až do smrti, vzkázal).



„Počet podpisů a nesouhlas občanů vyjádřený účastí na shromážděních je takový, že věříme, že má petice reálnou šanci na úspěch a že se podaří prosadit novou volbu předsedy komise zdola, od občanů. O to víc považujeme za výsměch všem účastníkům akce snahy některých politiků na protestu nahánět politické body. Především od těch, kteří svou volbou Ondráčka nebo neúčastí na ní způsobili to, že akce vůbec vznikla, a teď sami vyzývají k jeho odvolání. Od takových snah se my i účastníci protestů výrazně distancujeme,“ uvedl organizátor protestu Vojtěch Otevřel.

„Zvolení člověka, který v roce 1989 na Václavském náměstí bil demonstranty a dodnes se k tomu hlásí, bylo obrovskou symbolickou fackou všem, kteří pro nás v roce 1989 vybojovali svobodu a demokracii. Z pondělních demonstrací je vidět, že veřejnost toto jasně vnímá, stejně jako podíl ostatních politiků na této situaci,“ uvedl k tomu další z organizátorů Oskar Rejchrt. O události v tomto duchu informoval i britský deník Guardian.

O postoji k Ondráčkovi se před úterním pokračováním Sněmovny radí devět klubů ve Sněmovně, přičemž předseda opoziční ODS Petr Fiala už potvrdil, že občanští demokraté navrhnou jeho odvolání. Babiš tvrdí, že k tomu bude přemlouvat i poslance svého hnutí ANO.