Experti: Kim dělá na USA dlouhý nos, Japonci si na rakety musí zvyknout

Agentura AP ve své analýze upozorňuje, že cíl severokorejského režimu je dlouhodobě stále stejný: chce, aby ostatní země akceptovaly jeho existenci a respektovaly ho. A totalitní režim, který se neustále cítí být obležení nepřátel, vidí ve vojenském programu nejlepší pojistku přežití.

Kim není paranoidní, k obavám z amerického útoku má dobré důvody. Je sice nepravděpodobné, že by Američané zaútočili jako první, ale pokud by k tomu došlo, prvním úderem by zřejmě dokázali zničit podstatnou část severokorejské armády, vážně narušit strukturu velení či zlikvidovat vedení země.

Pchjongjang se proto vždy snažil svého úhlavního nepřítele odstrašit. Kimův děd a otec sázeli na mohutné dělostřelectvo rozmístěné severně od hranice s Jižní Koreou. Počítali s tím, že Američané neudělají nic, čím by riskovali smrtící útok na hustě obydlený Soul a jeho metropolitní oblast. Propočty ukazují, že severokorejská palba by si během prvních hodinách konfliktu vyžádala asi 30 000 civilních obětí.

Kim Čong-un tuto strategii vylepšil o rakety a jaderné hlavice - KLDR na začátku července poprvé otestovala svoji první mezikontinentální raketu, která by doletěla až na Aljašku či na Havaj. Dolet rakety, kterou otestovala o tři týdny později, dosahuje až do Los Angeles, Denveru, Chicaga, Bostonu a New Yorku. Vzkaz je jasný: rukojmím už nebude jen jihokorejská metropole, ale i americká města.

Kim nyní hraje o čas a co nejrychleji se snaží zdokonalit své rakety tak, aby dokázaly dopravit do amerického vnitrozemí jadernou hlavici. Až se mu to povede, bude mít v ruce dokonalý prostředek odstrašení. „Pokusit se odzbrojit Severní Koreu vybavenou jadernou zbraní by bylo šílenství. Někteří politici si však myslí, že uznáním tohoto faktu by ukázali slabost,“ napsal počátkem srpna v komentáři pro The New York Times odborník na východní Asii Jeffrey Lewis.

Někteří experti dokonce soudí, že pokud by se KLDR v budoucnu nechala vyprovokovat (například přelety bombardérů B-1B či podezřelými přesuny jihokorejských jednotek u hranic) k útoku na americké základny ve východní Asii či na japonská města, mohlo by jí to díky jadernému esu v rukávu projít.

„Jediným důvodem, proč vyvinuli mezikontinentální balistickou střelu, je odradit Ameriku od jaderné odvety. Pokud dokážete ohrozit americká města, tak se americké výpočty samozřejmě změní,“ vysvětluje Vipin Narang, odborník na jadernou strategii z Massachusettského technologického institutu

„Byli bychom při odvetě za útok na americkou základnu v regionu ochotni riskovat Los Angeles nebo Chicago? Pravděpodobně ne,“ přibližuje Narang strategii severokorejského režimu.

Rakety nad Japonskem? Zvykejte si

Úterní přelet rakety Hwasong-12 notně postrašil obyvatele ostrova Hokkaidó (více zde). Podle agentury AP si zřejmě budou muset zvyknout, protože přelety severokorejských raket nad Japonskem se mohou stát novou normou. KLDR si totiž podle expertů posledním odpalem chce vybojovat větší prostor pro budoucí testy.

Pchjongjang nedávno pohrozil raketovým útokem na Guam, kde mají Američané základnu strategických bombardérů. Severokorejci ostrov ležící 3 400 kilometrů na jihojihovýchod od Pchjongjangu vnímají jako „předsunutou základnu pro invazi“.

Pokud by Kimovy rakety skutečně dopadly do okolí amerického ostrova, Washington by byl donucen jednat. Pokud si však Pchjongjang udělá dopadovou plochu z Pacifiku a Guamu se vyhne, Američané si oddechnou úlevou.

„Byly doby, kdy dokonce i test rakety krátkého doletu vyvolal podrážděnou reakci a sankce ze strany mezinárodní komunity. Když ale Severní Korea odpálila v sobotu raketu krátkého doletu, svět nic neudělal,“ prohlásil ještě před úterní testem jihokorejský analytik Du Hjogn Ča. „Severní Korea se pokusí o to samé při odpalování raket středního doletu do Pacifiku. Chce, aby se to stalo novou normou“.

Kim minulý týden prohlásil, že útok na Guam prozatím odkládá a řada analytiků to brala jako náznak, že je ochoten jednat a nehodlá před manévry jihokorejhské a americké armády eskalovat napětí. Úterní test však tomuto optimismu učinil konec.

Sestřelit či nesestřelit? Toť otázka

Agentura Reuters uvádí, že poslední raketový test nejspíš opět otevře otázku, jestli by Spojené státy měly příští Kimovy rakety sestřelit. Šéf Pentagonu James Mattis nedávno slíbil, že USA sestřelí jakoukoliv raketu, která ohrozí území Spojených států nebo jejich spojenců.

Pokud by ale Američané sestřelili testovací raketu směřující do moře, bylo by to považováno spíše za demonstraci síly než akt sebeobrany. Existuje riziko, že KLDR by to pochopila jako otevřenou agresi a důvod k odvetě namířené vůči Japonsku či Jižní Koreji. Velkou nevoli by to pochopitelně vyvolalo i v Číně, která je největším spojencem Kimova režimu.

Podle expertů navíc neexistuje záruka, že protiraketové systémy THAAD rozmístěné na Guamu a v Jižní Koreji a systém Aegis dokáží zasáhnout cíl. V poslední době sice byly úspěšně otestovány, ještě nikdy ale nebyly nasazeny naostro. A pokud by KLDR odpálila celou spršku raket, mohla by některá z nich americkým deštníkem proniknout.

„Pokud by se sestřelení rakety nepovedlo, bylo by to zahanbující, ale ne zas tak hrozně překvapivé. Protiraketová obrana není štít, který vás před raketami úplně ochrání. Je to spíš jako protivzdušná obrana - je navržena tak, aby minimalizovala škody, které je nepřítel schopen napáchat,“ říká Michael Elleman z respektovaného think tanku 38 North.

Americký prezident Donald Trump se ve středu do KLDR zostra opřel. „Spojené státy se Severní Koreou mluví a platí jí výpalné už pětadvacet let. Mluvení ale není odpovědí!,“ napsal na Twitter. Podle agentury Reuters ale jeho ostrá rétorika, další sankce a občasné demonstrace síly zatím k ničemu nevedly.

„Kim Čong-un se rozhodl, že na Američany a Japonce udělá dlouhý nos,“ zhodnotil úterní test bezpečnostní analytik David Shear, který dříve působil jako poradce pro východní Asii na ministerstvu obrany.