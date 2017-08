Výstraha z Moskvy. Rusko vyslalo ke Korejskému poloostrovu bombardér

O letu informovala agentura Reuters. Manévry, které začaly v pondělí a které potrvají do konce srpna (psali jsme zde), považuje Rusko za krok, který nijak nepřispěje k uklidnění situace na poloostrově. Cvičení kritizovala i Severní Korea, obvinila Spojené státy, že v rámci manévrů rozmisťují „smrtící“ zbraně a nacvičují operace zaměřené na odstranění severokorejského vůdce Kim Čong-una (psali jsme zde).

„Vojenské napětí na Korejském poloostrově dosáhlo extrémního vrcholu. Nikdo nemůže zaručit, že tyto mohutné síly koncentrované v Jižní Koreji se nezapojí do skutečné válečné akce,“ stojí v severokorejském prohlášení. „A co víc, vysoce postavení bossové imperialistického agresora z USA přiletěli do Jižní Koreje, aby se zapojili do tajných rozhovorů,“ zní z KLDR.



Moskva také předem varovala Spojené státy, aby se neuchylovaly k jednostranné akci proti KLDR.

Obří turbovrtulové bombardéry Tu-95 z 50. let minulého století jsou považovány za relikt studené války, ruská armáda je ale průběžně modernizuje. Od roku 2007 navíc Rusko opět obnovilo jejich strategické lety, kterými demonstruje svou vojenskou sílu.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že bombardér při jeho letu doprovázely stíhačky Su-35 a také letoun včasné výstrahy A-50, který je schopen vedle vzdušných cílů sledovat i hladinová plavidla.