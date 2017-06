Robot, z něhož padají klišé. Kampaň Mayové byla naprostá katastrofa

Měla to být práce bez velké námahy. Když Theresa Mayová 18. dubna vyvolala předčasné volby, aby posílila svoji pozici při jednání o brexitu, vypadalo to na jasné a drtivé vítězství její Konzervativní strany. Průzkumy napovídaly, že získá až padesát procent hlasů a opoziční labouristy zadupe do země.

Nestalo se. Proč? Britové se shodují, že konzervativci vedli jednu z nejpříšernějších předvolebních kampaní v moderní historii. Mayová působila na veřejnosti jako robot, z něhož padají klišé. Chovala se povýšeně a vypadala, že ji na přesvědčování voličů moc nezáleží.

Její kampaň kritizují i ti, kteří ji ve čtvrtek volili. „Působila upjatě. Nepřinesla žádné konkrétní věci. Silná a stabilní Británie není politický program. Vlastně by konzervativci udělali nejlépe, kdyby žádnou kampaň nevedli. Podle mě by pak tolik nepropadli,“ sdělil reportérovi iDNES.cz v ulicích Londýna architekt, který se představil jako Peter.

Učitel anglické literatury Charles Doherty je o něco málo smířlivější. „Mayová není ten typ politika, který chce byt vidět. Stavět na ni kampaň nešlo. Není to špatná politička, ale doplatila na svou povahu,“ tvrdí.

Daň z demence

Britská média se shodují, že si političtí stratégové Konzervativní strany počínali příliš bohorovně. Místo plánování účinné kampaně a přesvědčování voličů řešili, jestli toryové budou mít v parlamentu většinu 100, nebo 150 křesel. Další chybou bylo založit kampaň na Therese Mayové a ostatní tváře strany odsunout do pozadí, píše The Economist.

Mayové hodně ublížil i fakt, že se odmítla zúčastnit předvolebních debat s předsedy ostatních stran (více čtěte zde). „Kde dnes asi je Theresa Mayová? Podívejte se z okna, možná už jde k vám domů vybrat poplatky za sociální péči,“ tepal premiérku v první televizní debatě na počátku června lídr liberálních demokratů Tim Farron.

Právě téma sociální péče bylo jednou z největších slabin konzervativců. Bouři nevole vyvolal plán, podle nějž by staří lidé s drahými domy měli za dlouhodobou zdravotní péči platit víc. Problém byl v tom, že manifest konzervativců neuváděl žádný finanční strop. Senioři se začali obávat gigantických účtů a média psala, že Mayová plánuje „daň z demence“.

Podle analytika Financial Times se konzervativcům vymstily i útoky na vůdce labouristů Jeremyho Corbyna, kterého vykreslovali jako nebezpečného levicového radikála, a z voleb tak udělali referendum mezi „stabilní a silnou“ Mayovou a Corbynem, s nímž přichází chaos.

Přesvědčený socialista z toho dokázal těžit a upevnil si image bojovníka proti establishmentu. Zařadil se tak po bok jiných úspěšných „protisystémových“ politiků poslední doby: Emmanuela Macrona, Bernieho Sanderse či Donalda Trumpa.

Corbyn z pozice outsidera vytřískal maximum. Projevil se jako ohnivý řečník, výpady protivníků v debatách odrážel se zenovým klidem a zatímco mítinky Mayové působily jako zinscenované divadlo, na Corbyna se hrnuly davy jeho zapálených obdivovatelů.

Do kampaně také zasáhly útoky v Manchesteru a Londýně, které si vyžádaly celkem třicet mrtvých. Pokud v jiných případech řádění teroristů nahrálo vládnoucí straně, tentokrát to neplatilo. Corbyn navíc ministerskou předsedkyni obvinil, že se ještě v dobách, kdy stála v čele ministerstva vnitra, zapříčinila o škrty a propouštění policistů.

Mladí volili Corbyna

Za Corbynovým nečekaným úspěchem je i jeho umění získat si srdce mladých. ČTK připomíná, že labouristé výrazně získali v univerzitních městech jako Oxford, Cambridge nebo Sheffield. Odhaduje se, že ve věkové skupině 18 až 25 let hlasovalo 66 až 72 procent lidí, zatímco před dvěma lety jen 43 procent. A dvě třetiny voličů v této věkové kategorii hodilo hlas labouristům.

Jejich předvolební program zahrnoval řadu kroků namířených na mladé, například zrušení školného na univerzitách a znovuzavedení grantů pro chudé studenty, které zrušila konzervativní vláda. Podle britských médií labouristům pomohlo i to, že do kampaně zapojily i celebrity, jako je rapper Professor Green. Podpořili je i zpěvačka Lily Allen nebo komik Ricky Gervais.

Podle listu The Guardian se Corbynovi kromě mladých podařilo oslovit i starší voliče Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) zasažené rozpočtovými škrty (o výprasku euroskeptiků čtěte zde). Pro labouristy tak nakonec hlasovalo 40 procent Britů. To je o deset procentních bodů víc než před dvěma lety.

Mayová sestaví nový kabinet s podporou severoirské strany DUP: