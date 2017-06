Kouzlo UKIP vyčpělo. Euroskeptici přišli o miliony voličů i svého šéfa

Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) ve volbách získala necelá dvě procenta hlasů. Europoslanec Nuttall po debaklu oznámil, že z funkce odstupuje s okamžitou platností, aby měla partaj dostatek času zvolit si nového lídra před podzimním sjezdem. Na něm prý bude představen „nový UKIP“, který má před sebou „skvělou budoucnost“.

Nuttall slíbil, že i přes neúspěch zůstane strana „hlídacím psem brexitu“. „UKIP je teď víc než kdy dřív hlídacím psem brexitu a (budoucí) premiér musí vědět, že pokud začne ustupovat nebo něco měnit, bude u volební urny potrestán. Ve skutečnosti jsme pojistkou země,“ prohlásil.

BBC uvádí, že od posledních voleb v roce 2015 si nacionalistický UKIP značně pohoršil. Zatímco před dvěma lety získal téměř 3,9 milionu hlasů, tentokrát pro něj hlasovalo jen něco přes 590 tisíc voličů.

Sám Nuttall ve svém volebním okrsku skončil na třetím místě, píše The Independent. Nyní už bývalý předseda přesto věří, že to úplný konec euroskeptické strany neznamená. „Voličům bych vzkázal: UKIP je pořád tady a neodchází,“ řekl.

Nuttall stál v čele UKIP od loňského listopadu. Nahradil Nigela Farage, jenž odstoupil v červenci poté, co dosáhl svého dlouholetého cíle, tedy odhlasování odchodu Británie z Evropské unie (více o jeho odchodu čtěte zde).

Farage, který je stejně jako Nuttall europoslancem, v noci na pátek naznačil, že by se mohl do britské politiky vrátit. „Voliči UKIP chtějí někoho, o kom si myslí, že za ně mluví. Chtějí někoho, kdo je pro změnu,“ prohlásil podle The Guardian. Celý proces brexitu podle něj volby velmi poškodily.

Na otázku, jakou roli může hrát Farage v budoucnosti strany, Nuttall odpověděl: „Jestli se Nigel Farage chce vrátit, velmi rád si s ním práci vyměním. Vezmu jeho místo v (rádiu) LBC a on se může vrátit zpět jako lídr UKIP,“ řekl.

Strana těžko hledá jiná témata

UKIP ani v dosavadním parlamentu neměl žádného zvoleného zástupce. Strana svého jediného poslance v Dolní sněmovně ztratila v březnu, když poslanec Douglas Carswell složil mandát a stal se nezávislým (psali jsme zde).

Strana je v rozkladu a hledá smysl své existence, píše ČTK. Ve volební kampani nehrála prakticky žádnou roli a strádá odchodem mnoha svých voličů a členů, navíc jen marně hledá jiná témata než euroskepticismus a odpor k přistěhovalcům.

Katastrofální propad UKIPu tak není pro Brity ničím překvapivým. „UKIP byl od začátku stranou jednoho tématu, kterým bylo vystoupení z EU. Nyní už nemají co říct. Jejich kampaň byla otřesná,“ sdělil reportérovi iDNES.cz trafikant George, který ve čtvrtek hlasoval pro labouristy.

Do hlubších komentářů se lidé pouštět nechtěli. UKIP považují spíše za okrajové hnutí, kterému jde jen o sbírání politických bodů, ne o budoucnost Británie.

Krátce po Nuttallovi stranu opustil i její tajemník Jonathan Arnott. Ve svém prohlášení uvedl, že partaj „v poslední době ztratila svou cestu“ a že hluboce nesouhlasil s její předvolební kampaní. UKIP navíc trápí i finanční potíže. Na konci května neměla žádné dary, které by mohla přiznat, připomíná deník Financial Times.

Mayová sestaví nový kabinet s podporou severoirské strany DUP: