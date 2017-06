Oslabená Mayová se pokusí sestavit vládu, sází na pomoc Severních Irů

Mayová měla v 11 hodin SELČ vystoupit na brífinku, dosud ale před novináře nepředstoupila. Podle BBC ve 13:30 SELČ zamíří do Buckinghamského paláce, aby královnu Alžbětu II. požádala o pověření sestavit vládu. Podle stanice Sky News by její vládu měla podpořit severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která získala v Dolní sněmovně deset křesel.

Konzervativci získali v 650členném parlamentu po sečtení 649 okrsků 318 křesel, k vládní většině je přitom potřeba minimálně 326 mandátů. Premiérku již vyzval k odstoupení lídr labouristů Jeremy Corbyn (podrobnosti o výsledcích čtěte zde).

Sky News uvedla, že konzervativci jednají s DUP o případné koalici. Nejmenovaný poslanec DUP televizi Sky News prozradil, že strana zvažuje dohodu, v jejímž rámci by konzervativce podpořila při hlasování o důvěře nové vládě a při schvalování vládního programu 19. června. Kromě toho by později pomohla konzervativcům schválit rozpočet.

Podle poslance DUP by torye dohoda „stála hodně“, konkrétně větší zdroje pro Ulster, větší vliv DUP a větší vliv na dohadování obchodních dohod.

S ambicí sestavit menšinovou vládu se přihlásil i Jeremy Corbyn, jehož labouristé výrazně posílili a s 261 mandáty skončili na druhém místě. BBC upozorňuje, že i kdyby se spojili se Skotskou národní stranou, liberálními demokraty, zelenými a welšskou stranou Plaid Cymru, měla by jejich koalice dohromady pouhých 313 poslanců.

Do oznámení konečných výsledků zbývá sečíst hlasy již jen v jednom volebním obvodu, londýnském Kensingtonu. Kvůli velmi těsnému rozdílu v počtu hlasů pro první dva kandidáty tam pomocníci dostali po dvou kolech sčítání před dalším kolem pauzu.

Spekulovalo se o konci Mayové

Britské deníky upozorňují, že i kdyby Mayová vládu sestavila, volební výsledek jí nejspíš zlomí vaz. Londýňané na budoucnost Británie jasnou odpověď nemají. „Když Mayová odstoupí, co se změní? Nic. Ať neutíká z boje jako Cameron,“ sdělil reportérovi iDNES.cz 39lety Salman, který pracuje jako pomocník v londýnském metru. Sam k volbám nešel.

Zejména příznivci labouristů volají po rezignaci premiérky, která sama předčasné volby vyvolala, aby posílila svoji pozici a ověřila si podporu u voličů. „Premiérem by měl byt někdo, kdo sestaví funkční vladu. Jeremy Corbyn by to podle mě zvládnul,“ mysli si policistka Jordan.

„Theresa Mayová nezůstane v Downing Street příliš dlouho,“ napsal list The Times, který tradičně podporuje konzervativce. Podle jeho komentáře zůstane premiérka ve vedení strany pouze tak dlouho, aby zajistila její stabilitu a plynulé předání moci novému vedení.

Komentáře se většinou shodují, že konzervativní premiérka neuspěla kvůli nezvládnuté kampani, v níž zdůrazňovala, že země potřebuje stabilního a silného vůdce, místo toho se však projevila jako slabá politička dopouštějící se názorových obratů.



Další z konzervativních listů The Daily Telegraph již spekuluje o tom, kdo by mohl Mayovou v čele strany i země nahradit. Největší šance dává ministru zahraničí Borisi Johnsonovi, který byl klíčovou postavou loňského referenda o brexitu. Reálnou možností je podle deníku i ministr financí Philip Hammond, který by byl volbou pro stabilitu země. Jako další varianty uvádí list ministryni vnitra Amber Ruddovou či ministra pro brexit Davida Davise.

Vzhledem k výsledku parlamentních voleb je také nejistý další průběh rozhovorů o vystoupení Velké Británie z EU (více čtěte zde).

Parlamentní volby skončily patem: