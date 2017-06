Kam voliči nasměrují Británii? Výsledky voleb okomentují hosté Rozstřelu

Prvním zpovídaným bude politolog Alexander Tomský, ve 13 hodin dorazí ředitel Ústavu světových dějin a odborník na Velkou Británii Martin Kovář.

Součástí speciálního vysílání Rozstřelu bude i předtočený rozhovor s bezpečnostním expertem Zdeňkem Kalvachem. Atmosféru z místa po Skypu popíše zpravodaj iDNES.cz v Londýně Oldřich Mánert (jeho postřehy z průběhu voleb najdete i na Twitteru).

Volební místnosti se ve Velké Británii otevřely v 7 hodin ráno místního času (8 hodin SELČ), lidé mohou volit do 22 hodin. Předsedkyně vlády a vládních konzervativců Theresa Mayová i lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn vhodili hlas do volební urny už dopoledne (více o průběhu hlasování čtěte zde). Vítěz voleb by mohl být podle odhadů znám zhruba ve 3 hodiny ráno.

Po vyhlášení předčasných voleb přisuzovaly prognózy jasné vítězství konzervativcům. Pravicová strana sice zůstává favoritem, její preference ale v posledních týdnech podle průzkumů notně povadly (podrobnosti najdete zde).