Mayová se neukázala v televizní debatě. Tak se lídr nechová, vyslechla si

Mayová se krátce po ohlášení termínu předčasných voleb, který připadá na 8. června, nechala slyšet, že do přímého střetu s lídrem labouristů Jeremy Corbynem nepůjde. Objevila se proto pouze v pondělním pořadu na stanici Sky, kde odpovídala na otázky z publika. Ve středeční debatě BBC ji zastoupila ministryně vnitra Amber Ruddová.

Ruddová si za ni vyslechla celou řadu narážek na to, jak se konzervativní premiérka bojí přímého střetu s lídry ostatních stran. Ruddová argumentovala tím, že silný lídr se pozná podle toho, že má kvalitní tým a nemusí se bát do debaty vyslat svého zástupce. Corbyn se přímého útoku na Mayovou vyvaroval, píše The Independent.

Předseda liberální demokratů Tim Farron byl mnohem tvrdší. „Kde dnes asi je Theresa Mayová? Podívejte se z okna, možná už jde k vám domů, vybrat poplatky za sociální péči,“ prohlásil v narážce na plánované úpravy tohoto sektoru. Spolupředsedkyně Strany zelných Caroline Lucasová si přisadila: „První pravidlo dobrého lídra je, že se ukazuje lidem. Člověk nemůže tvrdit, že se jedná o jedny z nejdůležitějších voleb v historii, a pak se ani neobtěžuje přijít.“

Podpora chudých a imigrace

Debata se z velké části točila právě okolo plánů konzervativců na zdražení systému sociální péče, podpory chudých a takzvanou daň z demence (systém, v rámci kterého by důchodci platili za dlouhodobou zdravotní péči více, pozn. red.) „Byla jste někdy v potravinové bance? Viděla jste občany Británie, jak pospávají na nádražích?“ ptal se Corbyn Ruddové. Zároveň slíbil, že labouristé chtějí být, na rozdíl od konzervativců, stranou pro všechny (program labouristů si můžete projít zde).

Ruddová však kontrovala prohlášením, že konzervativci se ve svém manifestu zavázali chránit i nejchudší společenské vrstvy (manifest najdete zde). „Jedinou důležitou otázkou je, kdo by měl usednout na post premiéra a vést Británii ke světlým zítřkům. Jeremy Corbyn se svým stromem, na kterém rostou peníze, a manifestem plným zbožných přání a nulovými plány na brexit, nebo Theresa Mayová?“ ptala se Ruddová.

Zástupci jednotlivých stran se střetli také v otázkách imigrace, uvádí The Guardian Lucasová prohlásila, že prosazuje svobodný pohyb lidí v rámci EU. „Británie, kterou miluji, by měla být zemí otevřenou a ne zahleděnou do sebe,“ sdělila. Předseda UKIP Paul Nuttall odmítl nařčení z démonizace přistěhovalců a prohlásil, že Británie by měla mít pod kontrolou, kdo v zemi žije.

Středeční debata byla v Británii velkým tématem už v průběhu dne. Britové s napětím sledovali, kdo se bude první společné rozpravy účastnit. Mayová už s předstihem oznámila, že na obrazovkách BBC nevystoupí. Argumentovala tím, že s představiteli opozice debatuje každou středu v rámci pravidelného poledního „grilování“ premiérky v dolní parlamentní komoře.

Corbyn dlouho prohlašoval, že bez Mayové do debaty nejde. Nakonec se však rozhodl účastnit. Podle britských politologů to byl dobrý strategický tah, který mu může přidat body. Jednoznačný vítěz však z debaty nevzešel.

Labouristé dotahují ztrátu

Běžné všeobecné průzkumy voličských preferencí ukazují, že Mayová neustále ztrácí náskok před opozičními labouristy. Aktuální sondáž výzkumného ústavu ICM Mayové připsala nad labouristy náskok 12 procentních bodů, průzkum institutu Kantar ale jen deset a společnosti YouGov pouhé tři procentní body.

Společnost YouGov nyní dokonce sestavila odhad, podle kterého by Mayová parlamentní většinu získat vůbec nemusela. Ve své analýze YouGov vychází z 50 000 rozhovorů, které provedla v průběhu jednoho týdne. Jednotlivé mandáty pak přepočítala přímo na volební obvody. Výsledkem je odhad, podle kterého by konzervativci oproti současnému stavu ztratili 21 křesel, labouristé by celkem získali 257 mandátů a menší strany včetně Skotské národní strany pak 83 křesel.

Předčasné volby, které se budou konat 8. června, si Mayová prosadila s argumentem, že vláda potřebuje mít co nejsilnější pozici v jednáních o odchodu země z Evropské unie.