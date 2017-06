Politická sebevražda a obavy. Londýn se probudil do povolební kocoviny

Pro Velkou Británii se to už stává pravidlem. Po volbách se probouzí se šokem a obavami, co bude dál. V závěsu za bezmála roční kocovinou z překvapivého brexitu přinesl páteční rozbřesk nečekaný volební kolaps Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové. Jako by Británii nestačila komplikovaná vyjednávání o vystoupení z Evropské unie.

Mizerná nálada je patrná i v ulicích. Ještě ve čtvrtek ochotní Londýňané nyní houfně utíkají před otázkou, jak vidí povolební situaci. Někteří se však svou frustraci nebojí předat dál. „Je to tragédie. Sice to ještě není definitivní, ale premiérka výrazně ztratí. Já jsem sice volil labouristy, ale i když se jim dařilo, tak to podle mě funkční vládu nepřinese. Mám strach z toho, co přijde. Snad to nebudou další volby,“ sdělil reportérovi iDNES.cz 42letý Paul Brown, který v brzkých ranních hodinách spěchal do zaměstnání.

Měla by podle něj premiérka odstoupit, pokud se potvrdí její volební krach? Brown si paradoxně jistý není, a to i přesto, že volil labouristy. „Moc netuším, jestli by to něčemu pomohlo. Výměna konzervativcům více křesel v parlamentu nepřinese. Navíc se může do čela strany dostat Boris Johnson, který by Británii neměl vést v časech brexitu,“ dodává Brown.

Dvojitá politická sebevražda

Mezi Londýňany je patrná určitá únava ze současné politiky. Mnozí nechápou, proč Mayová vypisovala předčasné volby až rok poté, co se připravovala jednání o vystoupení z EU. „Je to vlastně vtipné. Za poslední dva roky jsme měli dva lídry konzervativců, kteří spáchali politickou sebevraždu vypsáním předčasných voleb. Takhle si silné a stabilní vedení země, jak ho v kampani propagovala Mayová, nepředstavuji,“ vysvětluje prošedivělý muž, který se představil jako Dan Cox.

On sám přitom volil konzervativce. Corbyn podle něj míří příliš doleva. „Hlas pro někoho jiného byl zbytečný. Místo jasné budoucnosti se všechno ještě víc zamotalo. Jak můžeme vyjednávat podmínky brexitu z pozice silného partnera, když se utápíme v politické krizi? To podle mě není příliš dobrá vizitka pro Británii,“ myslí si.

Kritický pohled si lidé pochopitelně nechávají ve většině případů pro sebe. Pátek je pracovním dnem a nic na tom nemění ani překvapivé volební výsledky. Jen se mnozí Londýňané mračí o něco víc, než je obvyklé. Pohled do novin jim na klidu nepřidává. Titulky většiny periodik hlásají volební krach Mayové a úspěch nezlomného Corbyna.

„Jeremy je podle mě vítěz voleb, a to neříkám jen proto, že jsem ho volila. Labouristé posílili, konzervativci naopak ztrácejí. Je to důkaz, že se dá politika dělat čistě. Jeremy vedl slušnou kampaň. Choval se uvolněně, jako normální člověk. Vyvaroval se osobních útoků. Takového politika chci v čele Británie,“ tvrdí 22letá Claire, která ve stanici metra King’s Cross prodává cukrovinky.

Bitva generací

Překvapivé výsledky voleb jsou z velké části právě dílem souboje mladé a staré generace. Corbyn dokázal zmobilizovat britskou omladinu. Uhranul je idealistickou politikou. Mohou být výsledky odplatou mladých za loňské referendum, kdy Británii ven z EU poslali zejména starší voliči? Možná. Pokud tomu tak je, tato odplata však může mít tragické následky.

„Chápu, že potřebujeme stabilitu pro brexit. To ale neznamená, že by lidé měli automaticky podporovat premiérku. To je demokracie. Věřím, že to zvládneme,“ myslí si Claire. Namítá, že to bude podle volebních výsledků poněkud složité a že Británii v krajním případě hrozí další volby. „To možná ano, ale zvládneme to. I další volby. Možná v nich Jeremy získá většinu,“ dodává s úsměvem.

Překvapivými volebními výsledky pro Brity politické drama teprve začíná. Potenciál pro funkční koalici je minimální. Křeslo se třese také pod Mayovou. Ta může během méně než roku přijít o post premiérky i předsedkyně konzervativců.

Začíná se spekulovat, kdo ji nahradí. Bude to ministr zahraničí Boris Johnson či ministryně vnitra Amber Ruddová? Nebo se do čela dostane politický otloukánek Jeremy Corbyn?

Místo odpovědí volby Británii přinesly jen další otázky, na které ostrovní velmoc nemá čas odpovídat. Termín pro dojednání brexitu se totiž kvapem blíží.