Babiš píše Sněmovně o koupi dluhopisů Agrofertu, ale i o „honu“ na něj

„O emisi dluhopisů společnosti Agrofert bylo rozhodnuto vzhledem k potřebě zajistit dlouhodobé financování společnosti nezbytné na uvažované investice,“ hájí v dopise Hamáčkovi, který má iDNES.cz k dispozici, ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš vydání desetiletých korunových dluhopisů Agrofertu úročených šesti procenty.

Dluhopisy v nominální hodnotě 1,48 miliardy korun nakoupil za 1,55 miliardy korun a do loňska na úrocích získal přes padesát milionů korun, které nemusel zdanil. Okolnosti nákupu těchto dluhopisů, osvobozených od daně, zpochybňují od začátku roku Babišovi kritici a postupně kauza korunových dluhopisů začala rozkládat i vládní koalici.

„Myslím si, že není možné, aby ve vládě, která se tak silně angažuje v boji proti daňovým únikům, daňovým podvodům, boji proti šedé ekonomice nebyl schopen ministr financí odpovědět na vážné otázky, které se týkají jeho podnikání a na vážné otázky, které se týkají podezření z toho, že se v rámci svého podnikání dopouštěl daňových triků, nebo dokonce daňových úniků,“ prohlásil ve čtvrtek premiér a šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka (více zde).

„Měl jsem dost peněz na zaplacení dluhopisů,“ píše v dopise Hamáčkovi Babiš a znovu odmítá, že by Agrofert vydal dluhopisy za příliš vysokou úrokovou sazbu, která umožnila, aby on inkasoval šestiprocentní úrok, ale firma si to odečetla z daňového základu.

Srovnávat dluhopis s krátkodobým úvěrem je absurdní, píše

„Úroková sazba vycházela ze znaleckého posudku a nijak se neodlišovala od srovnatelných emisí. Jednalo se o standardní nezajištěný dluhopis se splatností 10 let. Jaké překvapení pro mé oponenty! Srovnávat tento dluhopis se zajištěným krátkodobým bankovním úvěrem je absurdní, ekonomický nesmysl,“ napsal Hamáčkovi předseda ANO a ministr financí.

K dopisu přikládá zprávy auditorských společností PWC a EY, které si nechal vypracovat, aby potvrdily, že měl peníze na nákup dluhopisů.



V dopise reagujícím na usnesení Sněmovny také odmítl, že Agrofert takové dluhopisy vůbec nepotřeboval. „O emisi dluhopisů společnosti Agrofert bylo rozhodnuto vzhledem k potřebě zajistit dlouhodobé financování společnosti nezbytné na uvažované investice,“ napsal Babiš.

Co řekli poslanci k dluhopisům, jež si Babiš koupil Poslanecká sněmovna žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a.s., a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. dubna roku 2017. Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministru financí.

(přijato 15. března 2017 v Poslanecké sněmovně)

„V roce 2012 plánoval Agrofert jenom do chemických podniků investovat v letech 2012–2015 částku převyšující 22,6 miliard korun. Celková výše investic skupiny Agrofert (bez finančních investic) v letech 2012–2016 přesahovala 54 miliard. Plánovaná výše těchto investic jenom v roce 2017 je 17,7 miliard . Konsolidovaný objem bankovních úvěrů skupiny Agrofert vzrostl od roku 2012 do roku 2016 o více než 7 miliard. Nelze snad jasněji vysvětlit, že potřeba dlouhodobého dluhopisového financování skupiny Agrofert byla zcela odůvodněná,“ argumentuje v dopise předseda ANO a ministr financí.



Popírá, že by vydáním dluhopisů bylo zneužitím práva. „Na výklad zákonů a složité transakce jsem používal právníky. Ani mně však hlava nebere, proč by měl být výnos ze 100 dluhopisů s nominálem jedna koruna zdaněn jinak, než když stejný investor drží jeden dluhopis s nominálem 100 korun. To ví jenom bývalý ministr financí pan Kalousek, který na základě této konstrukce prý chtěl osvobodit státní dluhopisy od daně,“ pustil se Babiš do šéfa TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska.

Polemizuje s Kalouskem ohledně společnosti Profrost

Šéfa TOP 09 kritizuje Babiš i za jeho tvrzení, že měl Agrofert spáchat daňový únik tím, že si snížil daňový základ o pořizovací cenu akcií společnosti Profrost. „Zákon o daních z příjmu uplatnění pořizovací ceny akcií v daňových nákladech vylučuje,“ napsal Babiš. Tím podle něj padla lež, za kterou se Kalousek neomluvil.

Ohrazuje se i proti slovům Kalouska, že v roce 2010 prodal Agrofertu téměř bezcenné akcie společnosti Profrost. „11. května 2010 jsem Agrofertu prodal 80% podíl v této společnosti (nikoliv 20%, jak zaznělo při jednání v Poslanecké sněmovně) za cenu 527.468.800 Kč, což byla částka stanovená znaleckým ústavem jmenovaným soudem. Za jinou cenu, než cenu stanovenou znalcem, jsem akcie prodat nemohl,“ napsal.

V roce 2010 došlo k využití práva podle opční smlouvy a jejího dodatku. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z opční smlouvy byly převedeny na nově založenou společnost Rapaces Group vlastněnou tehdejším managementem. „Následně koupila zbývající 20% podílu na společnosti Profrost za částku odpovídající nominální hodnotě akcií. S ohledem na opční smlouvu jsem společnosti Rapaces Group prodával akcie za cenu, která byla stanovena v této smlouvě. Prodej akcií proběhl až po zvýšení základního kapitálu Profrostu a celková prodejní cena činila 20 400 000 Kč. Za jinou cenu jsem prodat nemohl,“ popisuje v dopise Hamáčkovi transakci Babiš.

Klíčové teď ale bude, zda bude Babišova písemná odpověď premiérovi a šéfovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi stačit, nebo zda navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi Babišovo odvolání. Už v pátek ráno by se o tom mohlo radit nejužší vedení sociální demokracie.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek večer v rozhovoru pro televizi Barrandov řekl, že by považoval případný návrh na odvolání ministra půl roku před volbami za absurdní a neobvyklý (více čtěte zde). Podle ústavy „prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády“. Takové je přesné znění článku 74. Nikde není stanoveno, jak rychle musí premiérovi vyhovět, když to navrhne.

Jediným smyslem je dostat mě z politiky, píše Babiš

Kromě vysvětlování finančních transakcí se ale Babiš v dopise Hamáčkovi věnuje i politickému pozadí, které podle něj kauza má. Jediným smyslem usnesení, na které reaguje, je podle něj dostat ho z politiky za každou cenu a odstranit bariéry, které za svého krátkého působení ve vládě a na ministerstvu financí mnoha zájmovým skupinám vytvořil. Připomíná třeba vyšší zdanění hazardu, předpis o prokazování původu majetku pro daňové účely či kontrolní hlášení bránící karuselovým podvodům s DPH.



„Celá tato kauza, týkající se dluhopisů Agrofertu a mých příjmů, je jen pokračováním mediálního honu na mou osobu od mého vstupu na českou politickou scénu. Po vymyšlené kauze StB, po účelové kauze s biopalivy, kauze Čapí hnízdo a o střetu zájmů, je toto jen další pokus, jak se mě zbavit a vyhnat z politiky,“ napsal lídr hnutí ANO. Někteří poslanci se podle něj stali „experty na ty nejsložitější daňové otázky“.



„V poslední době běžné spojení pánů Sobotky a Kalouska má velmi jednoduché vysvětlení. Babiš je (pro ně) nebezpečný,“ napsal v dopise Babiš. Říká, že čelím bezprecedentní kampani založené zčásti na naprostých lžích, což bude mít podle něj za následek, že mnoho úspěšných podnikatelů, kteří své firmy řídí transparentně z České republiky, si dobře rozmyslí podílet se na politickém životě naší země.