ČSSD zpochybnila Babišovo zbohatnutí. Sobotka mě chce odvolat, míní ministr

Analýza podle Deníku míří na samu podstatu Babišova zbohatnutí a podnikatelských aktivit - její autoři kladou například otázky, jak Andrej Babiš získal Agrofert. „Ptám se na věci, které u ministra financí pochopitelně zajímají každého daňového poplatníka,“ poznamenal na Twitteru premiér Bohuslav Sobotka.

Materiál, který má Deník k dispozici, čítá 70 stran včetně příloh a závěrem klade 22 otázek, které se netýkají jen korunových dluhopisů či Babišových příjmů za prodej akcií společností Profrost, Afeed CZ a Affed Agrofertu, ale také fondu Hartenberg, firmy Imoba, Čapího hnízda a především Agrofertu jako takového.

Zveřejnění informací o analýze je rovněž zvýšením tlaku na Andreje Babiše, kterého Sněmovna už v březnu v souvislosti s případem korunových dluhopisů vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil „vážná“ podezření z daňových úniků. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér by měl podle poslanců vyvodit vůči Babišovi důsledky.

Babiš: Sobotka používá nehorázné lži, vypadá to, že mě odvolá

„Poradci pana premiéra považuji za ekonomické analfabety. Je skandální, že na úřadu vlády pracují nominanti ČSSD za peníze daňových poplatníků, kteří vyrábějí materiály, které mě pomlouvají, a čerpají ze lží a pomluv různých serverů a hlavně bývalých zaměstnanců Mafry,“ řekl v reakci pro iDNES.cz ministr a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Připomněl, že Sněmovna mu už dříve uložila vyjádřit se k jeho údajným daňovým podvodům (psali jsme zde). Toto vyjádření Babiš připravuje a pošle ho předsedovi dolní komory Janu Hamáčkovi.

„V tom dopise to samozřejmě vysvětluji, ale pan premiér v tom má jasno a vytváří atmosféru, aby mě odvolal. Používá nehorázné lži a vzkazuje mi přes média, že mám do neděle vysvětlovat Agrofert a další věci. Je to jeden z jeho dalších podrazů,“ řekl Babiš. Na přímou otázku, zda předpokládá, že ho předseda vlády ještě před volbami odvolá, odpověděl: „Vypadá to tak, ano.“



„Stále více znepokojený“ premiér

Sobotka v pondělí po jednání vlády novinářům řekl, že je potřeba respektovat čas, který Babiš dostal. Pro Deník ale uvedl, že je tím stále více znepokojen. „Ministr Babiš těmito podezřeními ohrožuje nejen důvěryhodnost našeho kabinetu a jeho tříletou úspěšnou práci, ale také důvěryhodnost státu. Jako předseda vlády proto nemohu tuto věc přejít mlčením,“ řekl premiér.

Analýza sociálních demokratů zmiňuje kupříkladu dotaz, jak získal Andrej Babiš před 17 lety 45procentní podíl v Agrofertu v hodnotě necelých dvou miliard a kde na to vzal peníze, když do roku 2000 byl jeho zveřejněný čistý příjem pouze 8,3 milionu korun.

Dále autoři analýzy žádají vysvětlení Babišovy transakce z roku 1999, kdy odkoupil od polostátního podniku Spolana desetiprocentní podíl v Agrofertu za pouhých 2,5 milionu korun, přestože jeho reálná hodnota byla několik set milionů korun.

Zda Andrej Babiš sociální demokracii odpoví, ale není jasné. Deník připomíná slova ministra financí, že odpověď poslancům bude poslední gesto, které stran osvětlení své podnikatelské minulosti udělá.