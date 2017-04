Babiš míří za Zemanem, pro odchod ministrů za ANO z vlády nevidí důvod

„My chceme dokončit mandát, není důvod, aby mě odvolal, není jeden nejmenší důvod,“ řekl iDNES.cz Babiš na adresu předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Ten s ním podle něj nemluví.

Babiš citoval vyjádření prezidenta Zemana, který s odvoláním na exministra financí Eduarda Janotu řekl, že Sobotka byl nejhorším ministrem financí. A že nejhorší ministr financí, který v době konjunktury ztrojnásobil deficit státního rozpočtu, by asi nebyl dobrým ministerským předsedou.

Babiš nicméně nebude od prezidenta chtít, aby Zeman brzdil jeho případné odvolání, pokud na tom Sobotka bude trvat. „Ne, to bych nedělal, to neudělám,“ řekl iDNES.cz ministr financí a šéf hnutí ANO.

Budu mezi lidmi od rána do večera, směje se plánu ho odvolat

Pokud by ale přišel o post ministra, měl by prý aspoň více času na kampaň. „Nic lepšího se mi nemůže stát, než že půjdu mezi lidi, já tam budu od rána do večera,“ směje se plánu premiéra Sobotky ho z vlády odvolat. Premiér aktuálně požaduje po Babišovi nejen vysvětlení korunových dluhopisů, ale i toho, jak přišel k Agrofertu.

„Kdy zveřejní své příjmy za dvacet let, nikdy mu to nemohlo vyjít na ten byt,“ opáčil Babiš na adresu premiéra a šéfa ČSSD. Šéf ANO tím narážel na to, že Sobotka před lety přiznal, že zneužil poslanecké náhrady a našetřil si z nich na byt (více o tom zde).

Premiér Sobotka nechtěl iDNES.cz říci, zda skutečně navrhne Babišovo odvolání. „Ještě dnes bude příležitost to komentovat,“ řekl, když odcházel ze Sněmovny. Na námitku, že je pro zbytek dne omluven, jen opáčil: „Ale to neznamená, že zmizím ze světa.

Kalouskova TOP 09 nepodpoří pád vlády, bude-li Babiš odvolán

Podle ústavy prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Takové je přesné znění článku 74 Ústavy České republiky. Nikde není stanoveno, jak rychle musí premiérovi vyhovět, když to navrhne.

Šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek řekl iDNES.cz, že pokud se Sobotka rozhodne Babiše z vlády odvolat, jeho strana se nepřidá k případné snaze hnutí ANO vyslovit vládě nedůvěru. „Určitě žádný hlas TOP 09 by nepřispěl k tomu, aby rozhodujícím hráčem se stal pan prezident Zeman a začal přemýšlet, koho jmenuje předsedou vlády,“ řekl iDNES.cz Kalousek. „Máme půl roku do voleb a vláda by měla dovládnout,“ uvedl šéf TOP 09.

Kdyby byl z vlády odvolán nejen Babiš, ale skončili i další ministři za ANO, vláda by se změnila na menšinovou. Ačkoli Babiš ve čtvrtek nejprve řekl, že jeho odvolání by neznamenalo odchod dalších ministrů za ANO, po chvilce přemýšlení dodal: „Když to nastane, já jsem manažer, rozhoduju se rychle.“

„Nikdy bych nejmenoval ministrem financí někoho, kdo je v takovém obřím konfliktu zájmů,“ uvedl Kalousek. „V okamžiku, kdy prokazatelně nemluvil pravdu o Čapím hnízdě, tak v ten okamžik ztratil on i vláda věrohodnost a premiér to měl řešit. Teď jenom doufám, že usnesení Sněmovny nebude brát na lehkou váhu,“ vybídl Sobotku, aby se nebál Babiše z vlády odvolat. Prezident by tomu nemohl podle Kalouska zabránit, mohl by to podle něj jen „významně brzdit“.

Babiš má odpověď Hamáčkovi, naštvali ho Sobotkovi poradci

Babiše rozzlobila analýza, kterou pro premiéra sepsali jeho poradci. „Vůbec tomu nerozumí. Jedna lež za druhou. Narodil jsem se v roce 1954, oni tvrdí, že za 46 let jsem vydělal 8,3 milionů korun. Já jsem podnikal na Slovensku, já jsem podnikal v zahraničí a on mi počítá příjmy od roku 1996,“ řekl Babiš k analýze pro Sobotku od jeho poradců, kterou zveřejnil Deník (více zde).

Ministra financí rozlítilo, že na něj Sobotka zaútočil již teď, když má do neděle splnit usnesení Sněmovny a odpovědět na některé věci ohledně svých příjmů. „Já to splním, ale tam není ani slovo o Agrofertu,“ uvedl Babiš. Odpověď pro Sněmovnu, kterou dostane její šéf Jan Hamáček, má již připravenou, a pošle ji Hamáčkovi v pátek.