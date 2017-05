Termín voleb se objevil ve Sbírce zákonů, začíná oficiální kampaň

Prezident Miloš Zeman termín voleb oficiálně vyhlásil před dvěma týdny (více čtěte zde).



Strany a hnutí budou mít čas na sestavení a odevzdání kandidátek do 15. srpna. Do 21. srpna je mohou strany doplňovat, do konce srpna opravovat případné závady. Krajské úřady a pražský magistrát o registraci kandidátek rozhodnou nejpozději 1. září.

O čtyři dny později - 5. září - Státní volební komise vylosuje volebním uskupením čísla, pod nimiž by šla do voleb. Čísla budou i na hlasovacích lístcích, které voliči dostanou do poštovních schránek do 17. října. Strany a hnutí čísla mohou využít i ve volební kampani. Její horká část, která je spojena s vysíláním volebních spotů v České televizi a Českém rozhlase, začne 4. října.

