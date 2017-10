Zaorálek jako Forrest Gump. Ve spotu rozdává bonbony, varuje před koblihou

Spot je uvedený sloganem „život je prý jako bonboniéra – nikdy nevíš, co si vytáhneš“, což je přímý citát Forresta v podání Toma Hankse v americkém oscarovém filmu z roku 1994.

„Vy jste učitel, že?“ ptá se Zaorálek ještě jako malý chlapec muže, který si přisedl na lavičku jako první. „Já myslím, že vzdělání by mělo být dostupné pro všechny,“ dodává.



„Můj táta je doktor a říká, že doktor musí léčit všechny bez rozdílu. Ať jsou bohatí, nebo chudí. Říká, že na každém z nás záleží,“ povídá Zaorálek již jako dospívající druhému muži, který přišel na autobus.



Třetí se od něj zase dozví, že prioritou Zaorálkovy strany jsou i vyšší platy, ne jen vzdělání a zdravotní péče pro všechny, jak o tom lídr ČSSD hovořil před tím. „Heleďte, pane. Já si myslím, že když někdo dobře pracuje, tak by měl dostat i dobře zaplaceno. Vy pracujete na stavbě, že jo?“ říká volební lídr dosavadní nejsilnější vládní strany. I jemu na dotaz, jak na to přišel, opáčí, že čte.



Čtvrté cestující, důchodkyni, také nabídne bonbon a vybízí ji: „Vemte si, ať si ten život trochu osladíme.“ Na oplátku od ní dostane zřejmě domácí slivovici.

Nakonec Zaorálek varuje mladého chlapce, který jí koblihu, symbol spojený s lídrem ANO a hlavním volebním soupeřem ČSSD Andrejem Babišem. „Hele, bacha, aby to nebyl podvod,“ říká chlapci, který mu opáčí, že v koblize není marmeláda. „Jak jste to poznal, že je to podvod?“ ptá se. A aby nikdo nepochybova, je ve spotu přímý záběr na papírový pytlík s nápisem Babišova pekárna. Minutu a půl trvající spot ČSSD končí výzvou, že lidé často nevědí, co si vytáhnou, ale teď mohou zvolit, a mají proto přijít k volbám.