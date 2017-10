Bojuje se o lithium. Babiš mluví o krádeži ČSSD „za bílého dne“

Mimořádnou schůzi iniciují poslanci KSČM, někteří poslanci sociální demokracie a hnutí SPD Tomia Okamury. A pro mimořádnou schůzi těsně před volbami bude podle Babiše i ANO.

„Je to naprosto skandální, co tady ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy. Lithium je poslední surovina, kterou má v rukou stát, a ministr za ČSSD Havlíček podepíše bez souhlasu vlády nebo projednání tak velké věci ve Sněmovně memorandum s nějakou australskou firmou, které dáme těžbu lithia v hodnotě dvou bilionů korun. Lithium má těžit státní podnik Diamo, ne opět soukromá firma, kterou neznáme,“ řekl MF DNES.

Těžba na Cínovci Dobový snímek z těžby na Cínovci První historické záznamy o nalezištích cínu v těchto místech pocházejí z roku 1378.

V roce 1547 byl zaznamenán i výskyt stříbra, od roku 1870 se těžil i wolfram. Na konci 20. století byla těžba tlumena, třeba dobývání ložiska zvaného Cínovec - starý závod bylo ukončeno v roce 1978. V roce 1990 skončila i těžba na ložisku Cínovec - jih. O dva roky později byl dobývací prostor Cínovec zrušen.

„V tom memorandu se Česká republika zavazuje k ochraně investic, což nám může případně prohrát miliardovou arbitráž. Lithium je nejdůležitější surovina 21. století, naprosto lukrativní záležitost. Je to krádež ČSSD za bílého dne,“ prohlásil Babiš. „Mimořádnou schůzi ještě před volbami samozřejmě podpoříme,“ uvedl v pátek.

Reakci představitelů ČSSD redakce iDNES.cz zjišťuje.

Na schůzi by podpis memoranda měli vysvětlovat premiér Bohuslav Sobotka i ministr Havlíček.

„Lithium je strategická surovina a nepatří do cizích rukou,“ řekl šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Podpis memoranda označil za nehorázný čin. „Oranžová strana opět zřejmě udělala kšeftík,“ uvedl. Podpisy pro schůzi se budou sbírat do pondělí, které je posledním možným dnem pro její doručení předsedovi dolní komory parlamentu Janu Hamáčkovi z ČSSD.

Mimořádnou schůzi nepodpoří opoziční TOP 09. „Považujeme to téma za velmi důležité, ale nechceme o něm v Sněmovně diskutovat v emociálně vypjaté době těsně před volbami,“ řekl předseda iDNES.cz Miroslav Kalousek.

Ministr Havlíček: Memorandum nepředjímá další kroky státu

Havlíček ve čtvrtek řekl, že memorandum posiluje vliv státu na projekt těžby lithia na Cínovci. Dokument podle ně nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby. Už při podpisu memoranda upozornil na to, že lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku.

Licence k průzkumu navíc, jak dodal, vydává ministerstvo životního prostředí (MŽP). Ten, kdo získá takovou licenci, má podle zákona jen přednostní právo na získání těžebního prostoru. „Chci tím vyvrátit, že MPO je tím resortem, který zajistil vydání průzkumných licencí soukromého investorovi. To vydává MŽP,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman míní, že v těžbě by se měl angažovat státní podnik. Nakládáním se strategickými nerostnými surovinami státu by se měla zabývat příští týden i vláda.



Společnost European Metals Holdings uvedla, že plně respektuje požadavek ministerstva průmyslu zpracovávat vytěženou rudu do finálních meziproduktů v ČR. „Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu,“ dodal generální ředitel EMH Keith Coughlan.



V Česku jsou asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní EMH. Otevřít chce historický důl na cín. S těžbou lithia by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.