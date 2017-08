Poslanci se radí, zda vydat Babiše a Faltýnka policii kvůli Čapímu hnízdu

„Budeme posuzovat, zda jsou splněny formální požadavky policie,“ řekla těsně před tím, než se novinářům zavřely dveře jednání, šéfka výboru Miroslava Němcová z ODS.

Babiš ve čtvrtek požádal mandátní a imunitní výbor, aby mu poskytl policejní dokumenty s žádostí o jeho vydání. Šéfa ANO chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Farma Čapí hnízdo ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu a současný první místopředseda ANO a šéf poslanců Babišova hnutí byl ve vedení firmy. Poté podle policie na Babišův pokyn změnila formu vlastnictví a majitele nebylo možné dohledat. Díky tomu pak také získala padesátimilionovou evropskou dotaci.

Babiš už loni přiznal, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nyní již manželky Moniky, Martin Herodes. „Moje dcery jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt zrealizovala. Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky,“ uvedl před poslanci ve Sněmovně loni v březnu.

Rodinní příslušníci Andreje Babiše si podle policie přeprodávali akcie Čapího hnízda, aby znepřehlednili vlastnickou strukturu firmy (více zde).

„Prodej akcií schválilo představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov bez veřejné nabídky a snahy o dosažení co nejvyšší prodejní ceny s vědomím, že se jedná o účelový a fiktivní převod akcií za účelem zakrytí skutečné identity fakticky ovládající osoby,“ citovaly Lidové noviny slova vrchního komisaře Pavla Nevtípila z policejní žádosti.

Firma pak změnila název, přestěhovala se do Olbramovic na pozemek, který pořídila Babišova firma Imoba a společnosti Farma Čapí hnízdo ho pronajala. Na Herodese pak přešly, podle policie jen fiktivně, některé akcie Babišových dětí z prvního manželství, jimž zůstala ve firmě minorita 40 procent. Farma Čapí hnízdo získala dostala dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, a to za hejtmana Petra Bendla. Po několika letech, aby splnila dotační podmínku, se firma vrátila do skupiny Agrofert, který letos Babiš převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

„Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Odmítám, že by docházelo k jakémukoli účelovému chování,“ řekl tento týden iDNES.cz Babiš. „Je to politický proces, který tady probíhá v přímém přenosu. Budu se bránit všemi možnými prostředky,“ prohlásil.

V minulosti dokumentarista Vít Klusák zaznamenal Babišova slova, že Čapí hnízdo bylo jeho nejlepší nápad. „Myslím, že je to nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel. Napadlo mě to, když jsem s dětmi čekal ve frontě v pražské zoo na krmení koz. Byla tam obrovská fronta a já nesnáším čekání. Tak jsem si řekl, že udělám podobný projekt,“ řekl Babiš ve filmu MatrixAB.