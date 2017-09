Stíhání v kauze Čapí hnízdo může začít, žalobce dostal usnesení policie

V souvislosti s dotací žádala policie Sněmovnu o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Sněmovna vyšetřovatelům vyhověla na začátku září.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Kauza je má podle jejich názoru poškodit před volbami.

V dokumentech figuruje i Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od konce roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila k Agrofertu.