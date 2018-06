Politici dohodu mezi KLDR a Spojenými státy vítají. Bojí se jen, že nedopadne

Podle Babiše se při jednání Kima a Trumpa znovu ukázalo že Trump je byznysmen, tedy dokáže řešit problém. „Pokud to dopadne a samozřejmě ten nedemokratický režim se vzdá jaderných zbraní, tak to bude velký úspěch,“ řekl iDNES.cz Babiš.

Připomněl, že americká média Trumpa za jeho krok kritizují. Vyčítají mu, že se posadil za jeden stůl s reprezentantem nedemokratického režimu. „Myslím, že je to pozitivní a doufejme, že se to dotáhne do konce a že v regionu historický problém a latentní nebezpečí války skončí. Je to pozitivní. Škoda, že jsme v minulosti neřešili takto i jiné diktátory a nesnažili jsme se režimy změnit vyjednáváním namísto intervencemi,“ dodal.

Podobný názor na celou věc má i Skopeček. Pokud by se dohoda naplnila, tak to podle něj bude obrovským úspěchem Trumpa. „Když ho srovnám s Obamou (předchůdcem Trumpa Barackem Obamou, pozn. red.), který velmi mluvil a nic nedokázal, tak u Trumpa se ukazuje obrovský tah na branku,“ řekl Skopeček. Pokud by se skutečně Severní Korea zbavila jaderných zbraní, tak by Trump byl podle Skopečka mnohem oprávněnějším adeptem na Nobelovu cenu za mír než Obama.



„Je třeba ocenit, že se hledá řešení, aby tento válečný konflikt byl ukončen,“ reagoval na setkání Trumpa se severokorejským lídrem první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Velice vítáme to setkání,“ řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Ludmila Aulická Jírovcová. Připomněla, že ještě loni situace na korejském poloostrově hrozila eskalováním konfliktu, přičemž válku si nikdo nepřeje.

„Jsem rád, že pánové našli, co je shoduje a ne to, co je rozděluje a v druhé řadě jim samozřejmě strašně moc držím palce, aby se nějakým způsobem dohodli a aby to dohoda vydržela,“ uvedl expert Pirátů na zahraniční politiku Mikuláš Peksa. „Mám za to, že je pokrok, že se setkali a že se dohodli nějakým způsobem na tom, že jsou obě strany ochotné slevit ze svých požadavků,“ dodal.

„Je to minimálně pozitivní signál. Dva politici, kteří si ještě před třemi měsíci nepřišli na jméno, se potřásli rukou. Neznamená to ovšem, že je tím severní Korea pozvána do rodiny normálních států,“ reagoval na výsledek summitu Trumpa se severokorejským lídrem první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Telička: Nebude Kim dohodu zneužívat?

Trochu skepticky celou věc vidí europoslanec Pavel Telička. I když uvítal dohodu mezi americkým prezidentem a severokorejským vůdcem, nemělo by se podle něj zapomínat, že Kim je diktátorem, který potírá dlouhodobě lidská práva a má na svědomí velký počet životů. Najednou se mu přitom dostává velké pozornosti.

„Člověk, který má na svědomí životy lidí, tak najednou je v záři reflektorů a uzavírá dohody. Chápu samozřejmě, že denuklearizace Korejského poloostrova je klíčová, ale zajímalo by mě, jestli při jednání ze strany amerického prezidenta v ekvivalentní rovině k dalším tématům, jestli padala i otázka lidských práv a osudů lidí,“ uvedl Telička.

Varoval také předtím, kdyby dohoda mezi americkou a severokorejskou stranou nebyla podložená nějakými zárukami. Tedy aby Kim dohodu nezneužíval při prosazování zájmů, například že by vyhrožoval, že dohoda padne ve chvíli, kdy se nesplní jeho požadavky.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola zmínil, výsledek vítá, ale nechce ho přeceňovat. „Obávám se, že pro zbídačené lidi z KLDR ještě dlouho šťastné zítřky nenastanou. Kim prostě jen pochopil, co chce svět vidět a slyšet,“ uvedl Zimola na Twitteru.

Podobně naladěný je i jeho spolustraník a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Dohoda je podle něj příliš stručná. „Potvrzuje to, že summit nebyl příliš připraven a je otázkou, co dalšího bude následovat a jak to bude trvalé,“ uvedl Zaorálek. Trump podle něj potřeboval vyhlásit, že uspěl, což teď může. Ale spousta věcí nebyla objasněná.

„Co se myslí denuklearizací? Dokdy se jí má dosáhnout? Opravdu Spojené státy odejdou z Korejského poloostrova?“ shrnul nezodpovězené otázky Zaorálek. Upřesnil, že neznáme podmínky těchto procesů a ani netušíme, jak jsou provázány. Připomněl, že na tom ztroskotaly vztahy se Severní Koreou naposledy.

Místopředsedkyni TOP 09 Markétu Adamovou Pekarovou velmi překvapilo, jak vřele Trump po setkání s Kimem mluvil o diktátorovi ze severu Koreje. „Je to zarážející,“ míní politička TOP 09. „Snah ze strany Severní Koreje ukázat se v lepším světě bylo mnoho,“ upozornila. Brzdila předčasnou euforii z jednání amerického prezidenta a lídra KLDR.

Na summitu se Severní Korea a Spojené státy zavázaly pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, zatímco Washington slíbil poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky (podrobnosti o summitu najdete v tomto článku).