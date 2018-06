Kim si na summit přivezl vlastní záchod, bojí se špionů v kanálech

Diktátorova přenosná toaleta přicestovala do Singapuru na palubě dopravního letadla, které do dějiště summitu přivezlo i jeho neprůstřelnou limuzínu a speciální potraviny. Jihokorejský deník poznamenal, že přenosný záchod „zamezí potápěčům v kanálech ve zkoumání stolice nejvyššího vůdce“.

Znalci severokorejského režimu tvrdí, že to není žádná výjimka. Vůdce totalitní země má tradičně ve svém okolí člověka, který se stará o jeho tělesné funkce a dbá na to, aby zůstaly skryty mimo dohled slídivých očí. Ani Kim tak nemohl usednou v luxusním singapurském hotelu St. Regis na normální záchod, ale musel si přivézt vlastní.

„Severokorejský vůdce nepoužívá veřejnou toaletu, na všech cestách ho provází jeho osobní záchod,“ řekl listu The Washington Post Lee Yun Keol, který sloužil v ochrance severokorejských diktátorů do roku 2005, kdy prchl do Jižní Koreje. „Vůdcovy výměšky obsahují informace o jeho zdravotním stavu. Proto je nemůžete jen tak někde nechat,“ dodal Lee.

Kimovy obavy o život se podle Chosun Ilbo projevily i cestou na summit. Z Pchjongjangu hodinu po sobě odstartovala tři letadla (Iljušin Il-76, Boeing 747 společnosti Air China a Ilušin Il-62). Cílem bylo zmást rozvědčíky cizích mocností slídící po informacích, čím vládce stalinistického skanzenu do Singapuru cestuje.

Kim se navíc nevydal obvyklou cestou přes Šanghaj, což by trvalo šest hodin. Nechtěl cestovat nad mořem, a proto letěl oklikou přes Peking a cesta mu tak trvala o čtyři hodiny déle.