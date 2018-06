Svět odpočítává minuty do historického setkání Trumpa s Kimem

Jednání bude probíhat ve třech fázích. Po slavnostním úvodu se sejdou jen sami dva lídři se svými tlumočníky. Pak proběhne bilaterální jednání, kterého se za USA zúčastní například ministr zahraničí Mike Pompeo, vedoucí prezidentské kanceláře John Kelly nebo bezpečnostní poradce John Bolton. Následovat bude pracovní oběd, na který dorazí například i velvyslanci.



Setkání se odehraje v hotelu Capella na ostrově Sentosa. Ostrov plný golfových hřišť a luxusních hotelů je vzdálený necelý kilometr od hlavního ostrova a podle listu The Times má poměrně temnou historii: Japonci na něm za druhé světové války zřídili tábor pro válečné zajatce a popravovali zde etnické Číňany žijící v Singapuru.



Kima podle severokorejského tisku v Singapuru doprovázejí ministr zahraničí, ministr obrany a sestra. Trump v pondělí oznámil, že pobyt v Singapuru zkrátí o 15 hodin a odcestuje už v úterý večer místního času. Po ukončení summitu má Trump v plánu sejít se s novináři.

A o čem se bude jednat? Především o denuklearizaci Korejského poloostrova a mírové smlouvě, která by definitivně ukončila korejskou válku z let 1950 až 1953. Šéf americké diplomacie Pompeo v úterý uvedl, že Spojené státy jsou připraveny poskytnout Severní Koreji bezprecedentní bezpečnostní záruky výměnou za úplnou, ověřitelnou a nezvratnou denuklearizaci.

„Spojené státy jsou připraveny Severokorejce ujistit, že denuklearizace není záležitost, která by pro ně měla špatný konec,“ podotkl šéf americké diplomacie. Trump ale před odletem do Singapuru připustil, že summit bude jen začátkem plánovaného procesu likvidace severokorejských jaderných zbraní, který potrvá delší dobu.

Také analytici považují singapurský summit spíše za vzájemné oťukávání a upozorňují, že Trump si první úspěch bude moci připsat až ve chvíli, kdy bude vyjednán konkrétní plán denuklearizace Severní Koreje. „Kdybych měla říct, co by se dalo považovat za velký úspěch summitu, pak by jedním z našich hlavních cílů měl být návrat inspektorů do KLDR,“ prohlásila Suzanne DiMaggiová z nadace New America, která vedla zákulisní jednání se Severokorejci.