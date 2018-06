Z baculaté zrůdy moudrým vůdcem. Kim je po změně image na roztrhání

Raketová rychlost, s níž nevyzpytatelný Kim Čong-un změnil svou image, bere dech. Může se vůbec někdo takhle proměnit doslova přes noc? ptají se leckde ve světě. Někteří rovnou dodávají, že jde jen o promyšlenou přetvářku nebo taktický trik.

Možná. Fakta však hovoří sama za sebe: Kim nastoupil do funkce v prosinci 2011 coby neznámý baculatý mladíček a uvedl se jako ztělesněná zrůda. Nechal popravit strýce, v cizině dal otrávit bratra, vyvíjel a testoval vodíkovou bombu i balistické střely dlouhého doletu, přestože Severokorejci umírali hlady. Donald Trump pro něj ještě loni byl jen „starý blázen“.

Letos jako by ho někdo očaroval, svět zírá na (alespoň navenek) úplně jiného Kima. Kima diplomata, který hovoří o dříve nepředstavitelném. Severokorejský vůdce, jehož kritici označují za vražedného diktátora a jaderného šílence, se objal s prezidentem „nepřátelské“ Jižní Koreje a velmi stojí o setkání s americkým prezidentem. To se mu splní už v úterý. Kvůli setkání s Trumpem bez váhání přikázal armádě, aby vyhodila do povětří vlastní jadernou střelnici a je ochoten pověsit na hřebík i zkoušky raket.

Kimova bleskurychlá proměna (byť stále je třeba mít na zřeteli, že nevíme, je-li skutečná) se nejlépe odráží na přístupu samotného Trumpa. Zatímco loni Kima označoval za „rakeťáka, jemuž nevadí mučit hlady a zabíjet vlastní lidi“, letos ho začal chválit jako „moudrého vůdce“ a „otevřeného a čestného člověka“. Jako by americký prezident získal ke Kimovi jistý respekt.

Jistě, politika je vždycky tak trochu hra pro různé publikum. I tak je změna Kimovy image opravdu působivá. Podstatné je, že dává naději, že Severní Korea přestane být zdrojem strachu a v dohledné době se stane „normální“ zemí, a to včetně zlepšení kvality života svých ujařmených obyvatel. Uvidíme.

Z hrozivého vůdce roztomilý chlapík. Kimova obliba roste

Pozornost si užívá

Analytici si slibují, že po úterním singapurském summitu budou v tomto ohledu snad moudřejší.



Kimovi se každopádně jeho veletoč už začal vyplácet. Stal se svého druhu mezinárodní celebritou, s níž se mnozí silní světoví hráči chtějí potkat. Ruský prezident, čínský prezident a tak dále. Každý si od toho samozřejmě slibuje něco poněkud jiného. Jak ukazují průzkumy, změny si všimli i Jihokorejci a někteří ho teď považují dokonce za důvěryhodnějšího než samotného Trumpa.

Severokorejský vůdce při setkání s ruským ministrem zahraničí:

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a Kim Čong-un se sešli

Kim Čong-un si tuhle pozornost zjevně užívá. Je samý úsměv a sebevědomí z něho jen čiší. Je evidentní, že zdrojem jeho jistoty je právě to, že Severní Korea ovládla jaderné zbraně a cítí se být silná a rovnocenná každému včetně USA.



Kim se navzdory svému mládí (je mu 34 let) ukazuje jako zkušený stratég. „Držel svět v napětí po tak dlouhou dobu, že představitelé velmocí mají tendenci skočit po každé šanci setkat se s ním, jen aby zjistili, kým je a co vlastně chce. A tak se také stalo,“ řekl pro list The Washington Post Jean Lee, bývalý zpravodaj agentury AP v Pchjongjangu.

Co tedy od Kima čekat?

Pokud se Kim Čong-un chce nyní soustředit na rozvoj ekonomiky, dělá to podle analytiků chytře. Pochopil, že je třeba obnovit stará přátelství i dát dohromady nové aliance. Nehraje zdaleka jen americkou kartou, Rusko a Čínu se snaží využívat přinejmenším jako pákový efekt pro jednání s USA.

Co však Kim Čong-un opravdu chce, to stále netušíme. Zbývá příliš neznámých. Mnozí američtí politici i analytici Trumpa varují před přílišným očekáváním od nadcházejícího summitu v Singapuru. Především před tendencí vidět na Severní Koreji to, co bychom si přáli vidět, a zavírat oči před realitou.

Experti se víceméně shodují v názoru, že nelze čekat, že Kim by se hned jednoznačně zavázal, že zlikviduje svůj jaderný arzenál. Za úspěch by se podle nich dalo považovat už to, pokud se podaří dohodnout konkrétní „jízdní řád“. Překvapení však rozhodně nejsou vyloučena.

Jisté se zdá být jedno: Kimova případná „rekvalifikace“ z totalitářského tyrana ve skutečného státníka bude bezpochyby velice dlouhým procesem. Pokud něco takového vůbec začne. Šance tady však je.