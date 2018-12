ANO ve volebním průzkumu posílilo, navzdory údajnému únosu Babišova syna

Podle průzkumu Kantar CZ by v současnosti za ANO skončili ve volbách druzí Piráti s 19 procenty. Třetí ODS vzrostla na 16 procent. Do Sněmovny by se dostalo sedm stran, ČSSD s 5 procenty jen těsně.

Hnutí ANO se zvýšily volební preference o 5 procent. „Někteří lidé vnímají aktuální dění jako nechutnou štvanici na premiéra, podpořili by ho natruc. Největší část přelivu hlavně z SPD, KSČM a částečně i od ODS se udála, když byla ta největší mediální přestřelka,“ popsal spoluautor volebního průzkumu Pavel Ranocha.

„Přílišný útok vyvolává opačnou reakci. Negativní kampaň přináší takový efekt, že lidé mají potřebu chránit toho slabšího,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) předseda Senátu Jaroslav Kubera. „Ten výzkum je velmi předčasný, k volbám je daleko,“ dodal.

„Je to sofistikovaná anketa, z jednoho průzkumu bych nedělal větší úsudek,“ přidal se také předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Nicméně z výsledku byl samozřejmě potěšen. „Myslím si, že je to odraz toho, že vláda funguje. Plní sliby, vymazávají se křivdy z minulosti a například se daří lépe seniorům,“ uvedl.