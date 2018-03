Sto dnů vlády. Soupeři jí vyčítají čistky. Jsou jak ve squatu, řekl Bartoš

„Vláda Andreje Babiše v demisi již několik měsíců fakticky a laicky řečeno squatuje ve Strakově akademii. Toto pojmenování si troufnu použít především proto, že personální politika a čistky, které premiér bez důvěry činí, jsou daleko za hranicemi, kterých by se měl premiér držet,“ hodnotí menšinovou vládu po sto dnech předseda Pirátů Ivan Bartoš.



Odvolávání šéfů nemocnic i ředitele České pošty

Vládu jmenoval prezident Miloš Zeman 13. prosince a důvěru Sněmovny nezískala 16. ledna, tehdy ji podpořilo jen 78 poslanců hnutí ANO. Už před tím skončili političtí náměstci a kromě toho odvolávali ministři i další lidi. Například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolal šéfku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka, svého předchůdce v čele ministerstva. Ministr vnitra Lubomír Metnar zase generálního ředitele České pošty Martina Elkána.

„Vláda se chová, jako by byla plnohodnotnou vládou s důvěrou, a dělá kroky, které by vláda bez důvěry neměla činit. Týká se to hlavně personálních změn. Kritizuji-li tuto vládu, kritizuji, že dělá personální čistky, což by neměla dělat vláda v demisi, vláda bez důvěry,“ řekl lídr TOP 09 Jiří Pospíšil. Vláda by se podle něj měla chovat jako udržovací a neměla by ani předkládat klíčové zákony, ty by měla prosazovat až vláda, která bude zemi spravovat po celé čtyři roky.

„Pokud mám hledat alespoň nějaké pozitivum, je to ochota vlády diskutovat o evropské politice a pozici České republiky na mezinárodní úrovni. Největším negativem je samotný fakt, že dosud nemáme vládu s důvěrou a to, že vláda v demisi provádí zásadní změny v orgánech státu bez toho, aby se je alespoň pokusila řádně odůvodnit,“ kritizuje menšinový kabinet i předseda ČSSD Jan Hamáček, s nímž Babiš jedná o vzniku menšinové koalice tolerované komunisty.

Jednání bude pokračovat v pátek večer a obě strany se pokusí zahladit rozpory, hlavně u daní. Ministryně financí menšinové vlády Alena Schillerová totiž říká, že ANO nepřipustí zvyšování daní, ani zavádění nových. Zatímco sociální demokracie chce prohloubit daňovou progresi a vrátit dědickou daň.



Permanentní kampaň, slib desítek miliard do regionů

Kvůli tomuto jednání je trochu na vedlejší koleji SPD Tomia Okamury, se kterou spolu s komunisty hnutí ANO ovládá Sněmovnu. Společně tato uskupení mají celkem 115 křesel. Kvůli exkluzivitě, kterou ANO dalo pro jednání o vládě sociální demokracii, je proto k Babišovu kabinetu kritický i Okamura.

„Menšinová vláda bez důvěry není schopna pro občany nic zásadního prosadit, takže země stagnuje. A vláda se soustředí jen na permanentní kampaň. Naše hnutí SPD po celou dobu konstruktivně usiluje o možnost spolupráce na vládní úrovni. Rozhodnutí, jak bude vláda nadále vypadat, je však plně v rukou hnutí ANO,“ uvedl pro iDNES.cz předseda SPD.

„Především je třeba říci, že tato vláda je nejen v demisi, ale už od začátku bylo jasné, že nemá šanci získat důvěru Sněmovny a nikdy ji neměla. Proto by spíše bylo na místě, aby jisté kroky nečinila, než aby je činila. Mám na mysli zejména rozsáhlé personální změny v centrálních úřadech a státem ovládaných firmách a institucích, či snahu odvolat šéfa GIBS,“ hodnotí počínání menšinové vlády šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Stejně jako Pirát Bartoš také kritizuje pokus vlády změnit služební zákon.



Kvůli Babišově snaze zbavit se šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína se příští týden uskuteční další mimořádná schůze Sněmovny. Tedy alespoň se ji opozice pokusí vyvolat, stejně jako před pár dny, kdy vládě v demisi řekla, že by měla jen „topit a svítit“. Už tehdy schůzi zatrhla parlamentní většina ANO, KSČM a SPD existující vedle nynějšího Babišova pokusu o koalici s ČSSD.

„Za sto dnů se toho moc stihnout nedá, ale na můj vkus toho stihla víc, než je zdrávo, hlavně ohledně personálních změn nejen na ministerstvech, ale i v nemocnicích a podobně,“ kritizuje vládu lídr STAN Petr Gazdík. A kritizuje vládu ještě za jinou věc. „Slibuje peníze na všechny strany. Pan premiér už nasliboval v regionech věci za 70 miliard. Je prima, že jezdí do regionů, ale zatím to spíš připomíná volební kampaň,“ míní Gazdík. Možnost předčasných voleb Babiš opakovaně zmínil pro případ, kdyby nevyšel druhý pokus o vládu. K jejich vyvolání by ale musel získat podporu 120 poslanců.

„Hlavním úkolem jakékoli nové vlády je zajistit si většinu v Poslanecké sněmovně a z ní vyplývající důvěru. Na toto hledání Andrej Babiš v podstatě rezignoval. Místo toho se zaměřil na slibování všeho všem za desítky miliard korun, aniž by uskutečnil nějaké konkrétní kroky k naplnění těchto slibů,“ komentoval dosavadní počínání vlády v demisi předseda ODS Petr Fiala.

Máme plán investic napříč republikou, říká Babiš

Premiér Babiš sliby na desetimiliardové investice obhajuje. „Začali jsme spolu s kraji vytvářet komplexní plán investic na místech napříč celou Českou republikou, od stadionů přes koncertní sály až po dálnice a obchvaty,“ hodnotí sto dnů svého kabinetu bez důvěry.

Za přednost své vlády označil to, že její jednání probíhají od brzkého rána, tento týden dokonce od šesti hodin ráno. „Pracujeme fakt poctivě od rána do noci denně, často se stane, že máme zasedání vlády ještě před svítáním, protože je hodně úkolů, které musíme řešit,“ uvedl Babiš.

„Navýšili jsme důchodcům rekordní částku, připravíme celou důchodovou reformu, postupně přidáváme peníze na platy učitelů,“ bilancuje. Ale například změnu zákona o důchodovém pojištění mu musí ještě schválit Sněmovna. Připomněl i už nachystaný návrh na snižování daní, pro nějž ale platí totéž, ať už se na koalici s ČSSD, podporované komunisty, dohodne či ne. Snížení daně z 21 na 10 procent se má týkat kadeřnických a kosmetických služeb, krejčovství, opraven kol, ale třeba i prodeje piva v hospodách.



„Konečně máme partnera, který s námi jednat chce,“ libuje si Babiš v narážce na sociální demokraty. A přidává jednu konkrétní věc, o kterou se chce s vládou pokusit. „Začali jsme vytvářet plán na digitální státní správu tak, aby člověk mohl přes internet podávat daňové přiznání a měl ho hotové za pár minut, aby mu stačila jedna registrace a úřady už si jeho informace předaly samy,“ uvedl Babiš. Zda dostane jeho vláda šanci tento slib či snížení daní prosadit, se ale teprve uvidí.