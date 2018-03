Babiš jednal o vládě mezi čtyřma očima s Hamáčkem. Míří za Zemanem

Za ČSSD má vyjednávat exministr průmyslu Jan Mládek a poslanec Jaroslav Foldyna. Za hnutí ANO s ministryní financí Janou Schillerovou také osobně Babiš. Zatímco sociální demokracie prosazuje daňovou progresi u daně z příjmu fyzických osob i větší zdanění přinejmenším některých firem takzvanou sektorovou daní, ANO je proti.

„Chceme daně maximálně nechat ve stejné výši,“ řekl vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec, který je za Babišovo hnutí garantem jednání o programu.

Sociální demokracie trvá na tom, že ve vládě musí mít důstojné zastoupení a to podle ní znamená pět křesel. Hnutí ANO tvrdí, že ČSSD má nárok maximálně na čtyři. A spor je i o to, která křesla by Babišovo hnutí mohlo sociální demokracii přepustit. ČSSD má zájem o vnitro, spravedlnost, finance, zdravotnictví a křeslo ministra práce a sociálních věcí. ANO se nehodlá vzdát financí ani vnitra a nejradši by sociální demokracii pustila obranu.

Hamáček, který byl dříve stínovým ministrem obrany, ale o toto křeslo nemá zájem, spíše by mohl kývnout na ministerstvo zahraničí. O šéfovi tohoto resortu Martinu Stropnickém se již delší dobu v kuloárech říká, že ho to láká zpět do diplomacie.

Právě spor o to, jak by si v menšinové koaliční vládě tolerované komunisty mohly ANO a ČSSD rozdělit křesla, mohl zaměstnat Babiše s Hamáčkem. Premiér v demisi pak zamířil do Lán na dlouho dopředu naplánovanou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, jehož chce jako prvního informovat o pokroku v jednání o vládě.