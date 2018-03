Daňová progrese a sektorová daň dělí ČSSD a ANO při jednání o vládě

„Od začátku týdne jednají expertní skupiny sociální demokracie a hnutí ANO. Máme za sebou většinou jednání. Jsou oblasti, kde shoda zatím není,“ řekl Hamáček. Úkolem expertních jednání je podle něj identifikovat problematické okruhy a všechny podle předsedy ČSSD strana přenese na úroveň jednání vedení stran.

A kde jsou největší problémy? „Je to daňová oblast, jisté rozpory jsou i v oblasti sociální, respektive důchodové. Diskutujeme nadále i otázku školství, zejména ve vztahu k financování reformy školství,“ řekl Hamáček. Za ČSSD jednali o otázce daní exministr průmyslu Jan Mládek a poslanec Jaroslav Foldyna, za hnutí ANO Babiš a ministryně financí Jana Schillerová.

Personální otázky odmítl Hamáček jakkoli komentovat. Ocenil ale rozhodnutí ANO dát kladné stanovisko vlády k návrhu ČSSD na obnovení nemocenské v prvních třech dnech nemoci.

ANO má ale svou vlastní verzi, jak by to mělo vypadat, a to tak, že by zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou první až jedenáctý den nemoci a dál už by to bylo k tíži zdravotních pojišťoven. Nyní se první tři dny stůně „zadarmo“ a zaměstnavatel hradí čtvrtý až čtrnáctý den. „Co je důležité, že stát přestane trestat lidi za to, že jsou nemocní,“ řekl Hamáček.