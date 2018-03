ŽIVĚ: Vláda bez důvěry by měla jen „topit a svítit“, kritizuje kabinet Fiala

Na mimořádné schůzi Sněmovny se v pátek již od rána probírá, jestli by vláda bez důvěry měla či neměla dělat personální změny. Zatím se nepodařilo schválit program, takže na plénu vystupují pouze řečníci s přednostním právem. Podle opozičních poslanců, kteří schůzi svolali, by se podobných kroků měl kabinet zdržet, dokud důvěru nezíská. Podle Fialy pak vláda bez důvěry má jenom svítit a topit.

„Premiér v demisi tu řekl, že Ústava neříká, že by byla vláda v demisi nějak omezená. Ústava totiž nepředpokládá, že by někdo v demisi nějak vládl,“ uvedl lídr ODS. Přiznal, že vláda v demisi by měla vládnout co nejkratší dobu. Zmínil, že v reakci na nastalou situaci chce ODS připravit usnesení, které by do budoucna zabránilo vládě bez důvěry dělat personální změny.

Předseda ODS navíc soudí, že nynější vláda v demisi není běžnou vládou bez důvěry poslanců. „Nejste premiérem, který vedl jednání, aby sestavil koalici,“ řekl Babišovi. Kabinet podle něho vznikl především na základě „ústavní svévole“ prezidenta Miloše Zemana s cílem, aby co nejdříve skončila předchozí vláda v demisi Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Fiala také připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podotkl, že kabinet žije s tichou podporou KSČM a SPD. „Zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá,“ dodal.

Svoji řeč zakončil Fiala tvrzením: „Já už jsem hodně nervózní. Narážel tak na čtvrteční výrok prezidenta Miloše Zemana, že začíná být z Babiše nepatrně nervózní. Ale jeho vyjádření se vztahovalo jen k důvěře vlády.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek varoval před personální změnou ve vedení GIBS. „Pokud se jedná o GIBS, ta je ze své podstaty nestranná instituce a byla konstruována tak, aby jí nebylo možné ovlivnit z nějaké strany,“ uvedl Kalousek. Upřesnil, že kroky, kterých se premiér v demisi v poslední době dopustil by bylo možné označit za protiprávní. Měl totiž Murínovi nabízet jinou funkci za odchod z vedení GIBS a když na to nepřistoupil, tak Babiš údajně Murínovi vyhrožoval, že zařídí skandál. „Krátce na to přišla na GIBS finanční kontrola,“ připomněl Kalousek.



Šéfa lidovců Pavla Bělobrádka překvapil Babišův údiv nad tím, proč byla schůze svolána. Bělobrádek si to vysvětluje dvěma způsoby. Buď Babiš skutečně neví, o co jde, a pak je nekompetentní a měl by skončit, nebo si dělá z lidí legraci. „Voliči nejsou tak hloupí, aby časem nepoznali, že si z nich děláte srandu a že si tu děláte PR tím, že jim věšíte bulíky na nos,“ uvedl Bělobrádek. Ve svém ostrém projevu také zmínil, že by vláda měla dělat „čistky“ až poté, co dostane důvěru Sněmovny díky hlasům radikální levice a extremistů.

Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny vyčetl médiím, že stále dokola připomínají, že je jeho kabinet v demisi, ačkoli podle jeho zkoumání to u vlády Jiřího Rusnoka tolik nedělala. Podotkl, že vláda bez důvěry není Ústavou omezená ve svých pravomocích. Podle něj je stejně legální a legitimní jako vláda bez důvěry.



Babiš personální změny hájí s tím, že jeho vláda v demisi pouze pracuje. To, že museli skončit za jeho vlády někteří náměstci, prý nic neznamená. Nejedná se rozhodně o žádné čistky, ohradil se premiér. Skutečné čistky podle něj dělala vláda Mirka Topolánka. „Pokud někdo dělal čistky v demisi, tak to skutečně byla ODS,“ řekl Babiš.

„Personální změny děláme na základě manažerských selhání nebo porušení zákona,“ vysvětlil Babiš s tím, že v rámci systemizace služebních a pracovních míst zrušili takzvané politické náměstky. Z původních jednatřiceti snížili jejich počet na dvacet a zrušili pozice 14 náměstků pro řízení.

Slova premiéra v demisi podpořili jeho ministři. Postupně na plénu vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner či šéfka státní kasy Alena Schillerová. Všichni se shodli, že k personálním změnám museli přistoupit kvůli chybám ve vedení resortu.

Babiš konstatoval, že v současnosti se prý také schází ze zástupci ostatních stran a hnutí, aby jeho vláda brzy získala důvěru. Nicméně to, že je v demisi by ho prý nemělo brzdit v práci. Opozice, která schůzi svolala mu také vyčítá nátlak na šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. „Až si přečtete zprávu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, tak budete mlčet o GIBSu,“ konstatoval Babiš.

Připomněl také seznam úředníků „na odstřel“, který podle volební lídra hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Jana Farského měl ukázat na jedné schůzce. Farský si za svým tvrzením stojí a podpořil jej i první místopředseda hnutí Vít Rakušan. Babiš ale tvrdí, že je to lež.



Ještě před mimořádným jednáním Sněmovny volební lídr hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Jan Farský uvedl, že vláda za pět měsíců, co vládne bez důvěry, učinila hned několik personálních změn. Připomněl odchod šéfů fakultních nemocnic v Ostravě a na Bulovce, tedy Svatopluka Němečka a Andrey Vrbovské. O místo přišel také generální ředitel České pošty Martin Elkán nebo šéf agentury CzechInvest Karel Kučera. „Situace, kdy stíhaný premiér odvolává pro pouhé podezření je nesmyslná,“ vysvětlil Farský.



Zmínil také vyvíjení nátlaku na šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína, kdy si jej údajně dvakrát měl pozvat na Úřad vlády a přesvědčoval ho, aby sám rezignoval. Murín pak požádal o slyšení před bezpečnostním výborem (podrobnosti zde).



V souvislosti s tím Farský připomněl i odchody šéfů úřadů, kteří skončili na vlastní žádost. U nich je podle něj pouze možné se domnívat, jaká skutečná pohnutka za tím byla. Jmenoval šéfa Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňka Blahutu nebo vedoucího Správy železniční a dopravní cesty Pavla Surého.

Babiš minulý týden řekl, že se na dnešní schůzi těší, protože připomene lidem, jak vládla ODS. Občanští demokraté naopak přišli s návrhem, aby Sněmovna usnesením jasně vymezila, jaké kroky by vláda bez důvěry či v demisi neměla podnikat.

Zatím není jasné, jestli se podaří Sněmovně schválit program schůze. Tento týden se kvůli neschválení programu nekonala jiná mimořádná schůze k návrhu na odvolání místopředsedy Sněmovny a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury kvůli jeho výrokům na adresu koncentračního tábora v Letech na Písecku.