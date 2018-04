Ve Sněmovně se kvůli vládě radí lídři pěti demokratických stran

Prezident Miloš Zeman doporučil premiérovi v demisi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, ať svou vládu opře právě o komunisty a SPD.

Ve středu s v Lánech sešel s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a ve čtvrtek přijme Okamuru. Ve stejný den budou podle Babiše jednat i vrcholné orgány ANO a posoudí, zda je únosné, aby vláda České republiky závisela na dvou radikálních uskupeních, z nichž jedno usiluje o odchod z NATO, což jsou komunisté, a druhé o odchod Česka z Evropské unie.

Na schůzku v takzvané Konírně přišli v 19 hodin Petr Gazdík a Jan Farský z hnutí STAN, první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda lidovců Pavel Bělobrádek, šéf Pirátů Ivan Bartoš a za ODS šéf strany Petr Fiala a lídr poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Šéf ČSSD Jan Hamáček ze sociální demokracie nakonec nedorazil.

Co všechny tyto strany spojuje, je to, že nechtějí, aby ve vládě byl jakýkoli trestně stíhaný politik, což se aktuálně týká premiéra v demisi Babiše, jehož policie obvinila kvůli podezření na podvod při čerpání padesátimilionové dotace z fondů Evropské unie na farmu Čapí hnízdo.

Bělobrádek v úterý přišel s tím, že jednou z možných variant by byla vládní spolupráce šestice demokratických stran, jež mají 85 poslanců, které by mohlo tolerovat ANO se 78 křesly. To by postavilo extrémisty mimo hru. „Odmítáme, že by byly jen dvě varianty. Vláda s premiérem Babišem, nebo předčasné volby. Je celá řada variant, vláda bez předsedy ANO, bez předsedů stran, polopolitická vláda, úřednická vláda. Je i možnost, aby byl pověřen někdo jiný, než nominant hnutí ANO,“ řekl Bělobrádek.

Nápad šéfa křesťanských demokratů zatím vyvolal rozpačité reakce ostatních stran a sám Babiš se mu ve středu vysmál. Označil to za špatný vtip.

„Je možnost vlády odborníků, které ale navrhnou demokratické strany, které mají ve Sněmovně 101, stejně tak jako obsah programového prohlášení,“ řekl iDNES.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš iDNES.cz. Nesmělo by ale podle něj jít o vládu a la kabinet Jiřího Rusnoka, který jmenoval Zeman po pádu vlády Petra Nečase v roce 2013 proti vůli stran ve Sněmovně.